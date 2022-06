Dzień Dziecka w DKP. Najbardziej oczekiwane święto

„Dzień Dziecka to dla nas co roku radosne i bardzo oczekiwane święto. W ten sposób zaczynamy wakacyjny sezon” — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi Bożena Mieżonis, koordynatorka projektów kulturalnych w DKP.

Dzieci obejrzały spektakl teatru The Art z Polski, „Bajkę o Jasiu, Małgosi i chatce z łakoci”

| Fot. Bożena Mieżonis

Dom Kultury Polskiej w Wilnie co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka organizuje prawdziwe dziecięce święto. W tym roku tradycyjnie skwer obok DKP zamienił się w plac zabaw, na którym uczestnicy święta mogli do woli poszaleć. Na dzieci czekał także spektakl „Bajka o Jasiu, Małgosi i chatce z łakoci” teatru The Art z Polski. Twórcy spektaklu zapewniali, że choć każdy uważa, że bajkę dobrze zna, opowiedzą, jak to było naprawdę… Według interpretacji teatru The Art dzieci wcale nie zabłądziły przypadkiem, a las nie był zwyczajny. W ich przedstawieniu zwierzęta nie tylko potrafią mówić, ale też pięknie śpiewają i to one są najlepszymi przyjaciółmi człowieka. Muzyczna bajka niesie nigdy niestarzejące się przesłanie o sile przyjaźni i o tym, że sprawiedliwość i dobro zawsze zwyciężą. Na scenie wystąpiła czwórka aktorów w kolorowych kostiumach, a dziecięca publiczność najbardziej doceniła śpiew i taniec, których nie brakowało w spektaklu.

— Spektakle dla dzieci cieszą się wyjątkową popularnością, ale dziś naprawdę mamy rekordową liczbę widzów. Zdecydowaliśmy się na aż cztery spektakle i na trzy mieliśmy bardzo szybko wykupione bilety, na ostatni do końca jeszcze były wolne miejsca — mówi Mieżonis.

Pogoda w pierwszej części dnia dopisała, choć niebo nierzadko przesłaniały chmury.

— Bawimy się, puszczamy bańki mydlane i skaczemy na trampolinach. Mam nadzieję, że dziś jak najdłużej będziemy mogli korzystać z ładnej pogody — dodaje.

Niestety, po 14:00 godzinie zaczęło padać, ale dla chcących — także mokry plac zabaw może być atrakcyjny…

Po każdym spektaklu widzowie otrzymywali w prezencie lody, co również wywoływało niemało radości. Dzień więc był wesoły, choć tylko w połowie słoneczny.

Muzyczna bajka niosła nigdy niestarzejące się przesłanie o sile przyjaźni i o tym, że sprawiedliwość i dobro zawsze zwyciężą

| Fot. Bożena Mieżonis

Letnia oferta DKP

Dzień Dziecka to co roku także inauguracja letniego sezonu działań DKP, w którym zawsze wiele jest ofert kierowanych do najmłodszych. Czego możemy spodziewać się w czasie tych wakacji?

— Przygotowujemy szereg propozycji, w niektórych przypadkach czekamy nadal na potwierdzenie finansowania. Bardzo chcę, aby udało nam się zorganizować warsztaty artystyczne, które są już naszą tradycją, podobnie jak półkolonie „Wakacje w mieście”. Jeśli się uda dostać finansowanie, będzie także nowość — warsztaty stolarskie, które na pewno będą bardzo ciekawą propozycją — zapowiada koordynatorka projektów kulturalnych DKP.

