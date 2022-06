Maraton koncertowy w wileńskich dzielnicach

W dniach 15-16 czerwca w Wilnie odbędzie się maraton koncertowy „Wilno — otwarta sala muzyczna”. Na dwa dni podwórka stołecznych dzielnic zamienią się w otwartą scenę. Organizatorami wydarzenia są samorząd stołeczny, spółka samorządowa Go Vilnius oraz stowarzyszenie AGATA.

W ramach wydarzenia powstaną cztery otwarte sceny: w Jerozolimce, Leszczyniakach, Nowej Wilejce i Żyrmunach

Cztery otwarte sceny

„W tym roku powstaną cztery sceny: w Jerozolimce, Leszczyniakach, Nowej Wilejce i Żyrmunach. Na podwórkach tych dzielnic wystąpi 24 wykonawców, indywidualnych i członków zespołów. W ich wykonaniu zabrzmi muzyka folkowa, rockowa i inna, do 700 minut muzyki każdego dnia. Wystąpią m.in.: Leon Somov & Dileta, Skamp, ​​Biplan, Jurgis Brūzga, Free Finga. Maraton koncertowy »Wilno — otwarta sala muzyczna« (Vilnius – atvira muzikos salė), który odbył się w różnych dzielnicach mieszkaniowych stolicy w zeszłym roku, pokazał, że mieszkańcy potrzebują takich wydarzeń. Jak wynika z sondażu w ub.r. ponad 20 proc. mieszkańców miasta wzięło udział w bezpłatnych koncertach” — powiedziała Inga Romanovskienė, dyrektor Agencji Rozwoju Biznesu i Turystyki „Go Vilnius”.

Koncerty, które jednoczą

Podobnie jak w zeszłym roku, tegoroczny festiwal poświęcony jest zbliżającemu się 700-leciu Wilna. „Naszym celem jest, aby jubileuszowe urodziny stolicy nie stały się formalnym świętem, ale były znaczącym wydarzeniem, bliskim każdemu mieszkańcowi Wilna. Chcemy, żeby każdy wilnianin i gość miasta na swój sposób stał się uczestnikiem obchodów. Aktualnie zapraszamy wszystkich miłośników muzyki do udziału w koncertach, które także jednoczą nas wszystkich” — zaznacza Inga Romanovskienė.

Wydarzenie nabiera rozmachu

Nieprzypadkowo otwarte sale koncertowe powstaną w dzielnicach oddalonych od centrum miasta. Organizatorzy zaznaczają, że celem imprezy jest szerzenie muzyki i kultury nie tylko na Starym Mieście, gdzie przeważnie odbywają się koncerty i festiwale, ale w całym mieście. Dlatego też podczas tegorocznej imprezy mieszkańcy dzielnic, w których nie ma infrastruktury koncertowej, będą mieli okazję wysłuchać występów profesjonalnych wykonawców i zespołów.

„W ub. roku mieszkańcy osiedli byli bardzo zadowoleni z formatu imprezy, kiedy muzyka zawitała do ich domów. To także wyjątkowe przeżycie dla wykonawców, ponieważ niektórzy wracają, by koncertować w swoich rodzinnych dzielnicach, na swoich podwórkach. Cieszymy się, że to muzyczne wydarzenie z roku na rok nabiera rozmachu i staje się popularne” — mówi Agnė Begetė, dyrektor Litewskiego Stowarzyszenia Praw Pokrewnych AGATA.

Bezpłatne koncerty

Bezpłatne koncerty są niczym lokalne festiwale na dzielnicowych podwórkach. Są też wspaniałą okazją dla mieszkańców stołecznych dzielnic do wzajemnego poznania się i wspólnego spędzenia czasu w ciepłe letnie wieczory.

Obchody jubileuszowe

Rocznica 700-lecia założenia Wilna przypada 25 stycznia 2023 r. Miasto już teraz przygotowuje się do nadchodzących urodzin, opracowywany jest bogaty program, który obejmie różne inicjatywy. Imprezy jubileuszowe mają na celu m.in. zjednoczenie społeczności, promowanie aktywnej wymiany wiedzy i pielęgnowanie świątecznego nastroju nie tylko w stolicy, ale też na Litwie. Wydarzenia w ramach programu obchodów 700. rocznicy urodzin już się rozpoczęły, a ich kulminacja zaplanowana jest na przyszły rok. Kuratorem programu jubileuszowych obchodów zainicjowanych przez Samorząd Miasta Wilna, jest Wileńska Agencja Turystyki i Rozwoju Biznesu „Go Vilnius”.

Informację o wydarzeniach poświęconych obchodom 700-lecia Wilna można znaleźć na stronie internetowej 700vilnius.lt.

