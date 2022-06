Miłość i strach na chodniku w Wierszuliszkach

Przy Domu Prasy w Wilnie, w dzielnicy Wierszuliszki, powstał największy rysunek 3D na Litwie. Pracę, namalowaną na chodniku, wykonał znany niemiecki artysta Edgar Mueller. Obraz przedstawiający przepaść został nazwany „Miłość i strach”.

| Fot. ELTA, Irmantas Gelūnas

Wymiary malowidła, które wykonał Mueller wraz ze swym kolegą Manfredem Staderem, są imponujące: 25,92 m długości oraz 10,09 szerokości. W swym dziele artysta wykorzystał motyw niezapominajki, która jest symbolem pamięci o tragicznych wydarzeniach z początku 1991 r., kiedy to sowieckie siły zbrojne próbowały zdusić młodą litewską niepodległość. 11 stycznia 1991 r. sowieccy żołnierzy zajęli Dom Prasy, gdzie wówczas znajdowała się większość wileńskich redakcji, w tym „Kuriera Wileńskiego” oraz „Magazynu Wileńskiego”. Dzień później, w nocy z 12 na 13 stycznia, Sowieci zajęli wieżę telewizyjną, gdzie zginęło kilkunastu cywili broniących obiektu.

„Pierwotny pomysł miał obrazować źródło młodości. Nosiłem się z tym pomysłem od kilku lat i chciałem go zrealizować, ale gdy dowiedziałem więcej o tym miejscu i jego historii, to postanowiłem zmienić koncepcję. Dodałem do obrazu niezapominajki, czyli symbol waszej rewolucji. W ten sposób chciałem połączyć dwie przeciwstawne rzeczy: śmiech i strach. Teraz kwiaty wyglądają jak ramka i patrząc pod pewnym kątem będą robić wrażenie objęcia czegoś, będą zapraszały do podejścia” — wyjaśnia w rozmowie z LRT artysta.

Zleceniodawcą dzieła jest spółka „Omberg group”, która zajmuje się nieruchomościami. „Wierszuliszki jest perspektywiczną dzielnicą stolicy. Tutaj tworzymy nie tylko my, ale również inne spółki, które budują w tym miejscu domy mieszkalne, biura oraz inne obiekty komercyjne. Tym niemniej trzeba zrozumieć, że sam rozwój życia dzielnicy nie wystarcza. Powinna ona mieć swe wyjątkowe miejsca, aby mogła przyciągnąć osoby z innych zakątków miasta czy nawet kraju” — tłumaczy szefowa spółki Dalia Andrulionienė. Bizneswomen podkreśliła też, że dbanie o przestrzeń miejską należy do obowiązków przedsiębiorców.

Wierszuliszki w muzeum

Miesiąc wcześniej Muzeum Wilna przygotowało wystawę dotyczącą historii Wierszuliszek. Składała się ona z trzech części, jedna z ekspozycji została wystawiona w pobliskiej zajezdni autobusowej. Wieś Wierszuliszki została włączona do miasta w 1969 r. W dawnych czasach należała ona do majątku Zameczek, który początkowo był własnością rodu Wirszyłłów. Niektórzy historycy sądzą, że właśnie od nazwy rodu pochodzi nazwa wsi. W 1976 r. powstała nowoczesna dzielnica. Jej projekt architektoniczny wykonała urbanistka Birutė Kasperavičienė, która wcześniej zaprojektowała między innymi Żyrmuny oraz Śnipiszki. Obecnie jest to jedna z najmniejszych dzielnic Wilna. Liczy niecałe 15 tys. mieszkańców. Przed wojną była to jedna z największych wsi na zachodnich obrzeżach miasta, w której mieszkało ponad 300 mieszkańców.

Street art, czyli sztuka ulicy

Edgar Mueller, który należy do czołówki światowego street artu, przyszedł na świat 10 lipca 1968 r. w Niemczech. Dorastał w mieście Straelen znajdującym się w industrialnym Zagłębiu Ruhry. To właśnie przemysłowe obiekty zainspirowały go do pracy artystycznej. Jego prace znajdują się na całym świecie. Artysta postawił sobie za cel popularyzowanie wielkich mistrzów malarstwa, zamieszczając wierne kopie obrazów na chodnikach i ulicach. W 2007 r. w kanadyjskim mieście Mueller stworzył „uliczną rzekę” liczącą 280 metrów kwadratowych. Street art, czyli sztuka ulicy, to dziedzina sztuki obejmująca dzieła tworzone w przestrzeni publicznej. Po raz pierwszy tego terminu użył kolekcjoner sztuki Allan Schwartzman w 1985 r.