Jak zachowywać się podczas burzy?

W tym roku czerwiec rozpoczął się burzowo i deszczowo. Klimatolog dr Donatas Valiukas w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że w tym roku czeka nas niejedna burza, deszcze i szkwał. W tym roku strażacy 1 589 razy wyjeżdżali do usuwania drzew, które spadły na jezdnie, samochody i budynki. W nadesłanym „Kurierowi Wileńskiemu” komunikacie strażacy tłumaczą, jak należy zachować się w czasie burzy.

W tym roku mamy prawdziwy litewski czerwiec: więcej deszczu, niższe temperatury

| Fot. Marian Paluszkiewicz

SMS poinformuje o burzy

„Mieszkańcy są obecnie ostrzegani przez telefony komórkowe o zbliżającej się burzy. Jednak aby otrzymywać te powiadomienia, mieszkańcy muszą włączyć funkcję odbioru w swoich telefonach komórkowych” — informują.

Strażacy przypominają, aby nie parkować samochodów pod drzewami, liniami energetycznymi i komunikacyjnymi oraz nie zbliżać się do zerwanych linii energetycznych, gdy wieje silny wiatr. Przedmioty, które mogą być łatwo unoszone przez wiatr, powinny być z podwórek i balkonów wnoszone do wnętrza budynków. Należy szczelnie zamykać okna i drzwi. Jeśli to możliwe, poinformować swoich krewnych i sąsiadów, zwłaszcza osoby starsze, niepełnosprawne lub mieszkające samotnie o zbliżającej się burzy i silnym wietrze. Jeżeli natomiast dojdzie do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, nie wolno zwlekać, ale od razu zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Jak zachować się podczas burzy na wsi?

„Jeśli mieszkamy na wsi, należy pozamykać drzwi do szop, domów, okna i okiennice, zgasić ogień w piecach i kominkach, wyłączyć gaz i prąd. Nie stać w pobliżu okien ani nie rozmawiać przez telefon, gdy zaczyna się burza. Zadbać o pochodnie i świece” — radzą.

Gdy burza spotka na zewnątrz

Jeśli burza spotka nas na zewnątrz, nie należy przebywać w pobliżu niestabilnych konstrukcji, mostów, wiaduktów, linii energetycznych, drzew, rzek, jezior, terenów przemysłowych ani parkować pod drzewami. Aby uchronić się przed unoszącymi się w powietrzu przedmiotami czy odłamkami szkła, można osłonić się podręcznymi przedmiotami, jak np. kartonowe lub plastikowe pudełka. Należy postarać się jak najszybciej dotrzeć w bezpieczne miejsce lub przynajmniej schronić się w rowie, kładąc się i zakrywając głowę.

„Aby dowiedzieć się więcej na temat postępowania w przypadku silnych wiatrów lub burz, odwiedź stronę internetową dotyczącą gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych www.Lt72.lt lub stronę internetową straży pożarnej i służb ratowniczych https://pagd.lrv.lt/lt/ugniagesiai-pataria” — napisano.

Burze już wyrządziły sporo szkód

W tym roku burze na Litwie wyrządziły już sporo szkód. Drzewa padały na jezdnie, samochody, budynki. Wiele gospodarstw domowych było bez prądu. W niektórych częściach Litwy wystąpiły burze z gradem, które zniszczyły uprawy.

Należy śledzić prognozy pogody

Dr Donatas Valiukas mówi, że latem należy być przygotowanym na burze i należy dokładnie śledzić prognozy pogodowe. Jeżeli są zapowiadane burze, w żadnym wypadku nie wolno ich lekceważyć.

Tegoroczny czerwiec — zimniejszy

— Trzy ostatnie lata czerwiec był bardzo ciepłym miesiącem. W tym roku to raczej taki litewski czerwiec: więcej deszczu, niższe temperatury. Szkwały, burze, grady każdego lata bywają, to normalne, ale one zazwyczaj bywają lokalne. Na przykład nad lasem był szkwał, ale jego nikt nie poczuł. W tym roku jego zasięg jest większy — komentuje dr Donatas Valiukas.