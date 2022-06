Los na loterii tylko dla pełnoletnich?

W Sejmie RL rozważana jest propozycja, by od 2023 r. zabronić udziału w jakichkolwiek loteriach nieletnim — nie mogliby oni kupić żadnych biletów loteryjnych, nie mogliby też otrzymać wypłaty z tytułu wygranej na loterii. Komisja Budżetu i Finansów zatwierdziła poprawki do Ustawy o loteriach, które pozwolą na zakup losów loteryjnych dopiero osobom od 18 roku życia.

Komisja Budżetu i Finansów proponuje zakaz sprzedaży losów loteryjnych osobom poniżej 18. r.ż.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

— Zgadzam się, że jak najszybciej należy zabronić sprzedaży losów loteryjnych dla nieletnich. Z tą prośbą zwracają się rodzice na forum. Wielu skarży się, że za pieniądze przeznaczone na obiad dzieci kupują bilety loteryjne. Po drugie — to jest też niebezpieczne, ponieważ dziecko uzależnia się od kupowania losów. Odpowiedni projekt poprawki do Ustawy o loteriach zarejestrowała w Sejmie grupa posłów, która w ten sposób chce uchronić nieletnich przed negatywnymi skutkami loterii — powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Algirdas Butkevičius, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Budżetu i Finansów.

Wysokie grzywny za wygraną na loterii

W poprawkach do Kodeksu wykroczeń administracyjnych proponuje się karę grzywny w wysokości 30-120 euro za sprzedaż losów loteryjnych w punktach sprzedaży lub wypłacanie wygranych osobom poniżej 18. roku życia. Powtarzające się wykroczenia będą skutkować karą grzywny w wysokości 120-440 euro. Surowsze kary groziłyby za sprzedaż losów loteryjnych osobom niepełnoletnim przez internet lub telefon, a także za wypłacanie wygranych osobom niepełnoletnim. W takich przypadkach może zostać nałożona grzywna w wysokości od 900 do 1 400 euro.

— Co dotyczy wysokości kar za sprzedaż loterii dla osób nieletnich, to moim zdaniem są zbyt wysokie. Należy to jeszcze raz rozpatrzeć. Wysokości kar nie są zatwierdzone, więc na razie nad tym dyskutujemy — zaznaczył Algirdas Butkevičius.

Poprawki zostały zgłoszone w Sejmie przez Mykolasa Majauskasa, przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Według niego sposób dystrybucji losów loteryjnych, gdy są one sprzedawane w punktach sprzedaży, różni się od sposobu, w jaki są one sprzedawane przez internet lub telefon, a zatem kwoty grzywien również będą się różnić.

Na razie losy bez ograniczeń wiekowych

Obecnie Kodeks wykroczeń administracyjnych nie przewiduje odpowiedzialności za sprzedaż losów loteryjnych osobom niepełnoletnim w punktach sprzedaży ani za sprzedaż na odległość. Na razie nie ma ograniczeń wiekowych dla nabywców kuponów loteryjnych, zaś odebrać wygraną można od 16. lat. W sejmie trwają prace nad wprowadzeniem zakazu udziału nieletnich we wszystkich loteriach — nie mogliby oni kupować losów i nie mogliby otrzymywać wypłat z tytułu wygranych. Podczas dyskusji w Komisji Budżetu i Finansów przedsiębiorcy skarżyli się na grożące im wysokie grzywny wykraczające poza te nakładane za nielegalną sprzedaż papierosów czy alkoholu. Obecnie Kodeks wykroczeń administracyjnych stanowi, że naruszenie procedury organizacji loterii lub zasad loterii skutkuje grzywną w wysokości od 900 do 1 400 euro, a w przypadku powtarzającego się naruszenia — do 3 000 euro.

Obecnie nie ma rozróżnienia między odpowiedzialnością za sprzedaż losów loteryjnych a wypłatą wygranych osobom niepełnoletnim, ponieważ nie ma zakazu kupowania losów przez osoby niepełnoletnie.

W wielu krajach loterie tylko dla pełnoletnich

Autorzy poprawki podkreślają, że w wielu krajach Europy, np. w Irlandii, Czechach, Niemczech, Norwegii, Holandii, Portugalii, Szwecji, Polsce, Hiszpanii, na Łotwie czy Malcie bilety loteryjne mogą kupować wyłącznie osoby, które mają ukończone 18. lat.