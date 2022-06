Litewski minister ochrony kraju Arvydas Anušauskas ostrzega o możliwych rosyjskich prowokacjach dotyczących ograniczeń tranzytu towarów do Kaliningradu. Uspokoił, że Litwa jak i sojusznicy obserwują sytuację i są gotowi reagować. Dodał, że prowokacje są możliwe, ponieważ rosyjskimi siłami zbrojnymi dowodzą „przygłupy”.

Arvydas Anušauskas, litewski minister obronności, nazwał dowodzących rosyjskimi siłami zbrojnymi „przygłupami” – dlatego też spodziewa się prowokacji, które w jego ocenie są „możliwe”

„Jak masz siły zbrojne i nimi dowodzą »przygłupy« (lit. „priedurniai”, kalk z jęz. ros., „pridurki”), przepraszam za wyrażenie, to wiadomo, że wszystkiego można się spodziewać. Jednak jesteśmy realistami, mamy sojuszników, widzimy ogólny oraz na Morzu Bałtyckim. Wiemy, jakie narzędzia możemy użyć, tak więc jestem spokojny w kwestii naszych możliwości” – dziennikarzom mówił minister Anušauskas odpowiadając na pytanie o powagę rosyjskich gróźb.

„Wiadomo, jeśli druga strona jest zdeterminowana do prowokacji – co jest możliwe – to tutaj już nie odgadniemy” – dodał.

Sekretarz rosyjskiej rady bezpieczeństwa, Nikołaj Patruszew, we wtorek groził, że odpowiedź Rosji „będzie miała negatywny wpływ na mieszkańców Litwy”.

Dezinformacja i groźby

Litewski minister obronności słowa te nazwał dezinformacją i groźbami.

„Poczuć to nie poczujemy, największa zmiana, którą już odczuliśmy, to konsekwencje rozpoczętej przez Rosję na Ukrainie wojny – uchodźcy, gospodarcze aspekty. To poczuliśmy i to są następstwa agresywnej polityki” – zaznaczył minister.

Według niego, jedyne narzędzie, jakie dzierży Moskwa, to ataki cybernetyczne. Rosyjskie propozycje o blokadzie portu w Kłajpedzie nazwał spekulacją, dla której realizacji nie ma „żadnych szans ani możliwości”.

W związku z ograniczeniem tranzytu ołowiu i innych metali do Rosji przez Litwę, Moskwa oskarża Litwę o „blokadę” i „duszenie regionu”. Litwa broni się twierdząc, że to część sankcji Zachodu wobec Rosji ustalone w ramach Unii Europejskiej.

Sankcje to dla Rosji „pogwałcenie wszystkiego”

Wcześniej Rosja ponawiała groźby atomowe, rosyjscy przedstawiciele sugerowali, że „świat nie chce pokoju, chce wojny, a Rosja jest gotowa”.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał ograniczenie tranzytu „pogwałceniem wszystkiego”.

W podobnym duchu wypowiedziała się rzeczniczka rosyjskiego resortu dyplomatycznego, Maria Zacharowa. Jej groźby przybrały najostrzejszy charakter.

„Muszą zrozumieć konsekwencje, a te niestety przyjdą. Wydaje mi się, że powinni zrozumieć najważniejsze: kiedy Rosja formułuje stanowisko wobec drugiej strony, charakteryzując zachowanie jako jawnie wrogie, to nie ma czasu na rozmowę, nie ma czasu na szukanie formuł, które mogłyby odłożyć sprawę na bok i sprawiać wrażenie, że problem nie istnieje” – powiedziała rzeczniczka resortu rosyjskiej dyplomacji w duchu „realpolitik”.

Władze obwodu kaliningradzkiego zapewniają, że mają środki, aby towary objęte sankcjami transportować innymi drogami – twierdzą, że nie będzie problemu z poradzeniem sobie w tej sytuacji.

Z kolei sam temat ograniczenia tranzytu wywołał również dyskusję na Litwie. Część opozycji nazwała decyzję o tym „prowokowaniem”. Zwolennicy ograniczenia tranzytu twierdzą, że jeśli Rosja zechce zaatakować, nie będzie potrzebowała pretekstu ze strony Litwy, ponieważ zawsze w swojej historii preteksty takie tworzyła sama.

Jakniūnaitė: „Jakikolwiek nasz oddech może stanowić pretekst”

Podobnie wypowiedziała się profesor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego, Dovilė Jakniūnaitė.

„Wydaje mi się, że to całkiem absurdalne i niepotrzebne straszenie. Ponieważ, powiedziałabym, dwuznaczne, stosowane dla ogólnego zelektryzowania emocji. Mówić, że takie oto narzędzie gospodarcze stanowi pretekst, to jakby wyobrażać sobie, że oto jakikolwiek nasz oddech może stanowić pretekst. I to całkiem absurdalne, nie mówiąc już o tym, że są inne przyczyny by myśleć, że wyzwania dla naszego bezpieczeństwa zmniejszyły się, bo koncentracja na Ukrainie jest o wiele większa” – wypowiedziała się profesor.

