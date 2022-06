Rosyjscy hakerzy zaatakowali litewskie instytucje i przedsiębiorstwa

Powiązani z Rosją hakerzy przeprowadzili zmasowane ataki na litewskie instytucje państwowe i przedsiębiorstwa, zakłócając na pewien czas ich pracę.

Ofiarą ataku rosyjskich hakerów padły m. in. Koleje Litewskie

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Zemsta za Kaliningrad?

Do ataków przyznała się rosyjska grupa Killnet, która przekazała, że jest to zemsta za ograniczenie tranzytu przez Litwę z i do Kaliningradu.

Jonas Skardinskas, szef Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, nie wykluczył, że „w najbliższych dniach nadal będzie dochodzić do ataków o podobnej lub większej intensywności, zwłaszcza w sektorze transportowym, energetycznym i finansowym”.

W komunikacie przekazano, że obecnie „ustalane są podmioty najbardziej narażone na ataki, stosuje się dodatkowe środki bezpieczeństwa i trwa współpraca z dostępnymi międzynarodowymi dostawcami usług internetowych w celu znalezienia rozwiązań pozwalających opanować sytuację”.

Czytaj więcej: Rosja odgraża się za sankcje wobec Kaliningradu. Mówi o „blokadzie”

Cios w strategiczne obiekty

Nasilenie cyberataków na Litwie obserwowane jest od ubiegłego tygodnia. Ich ofiarą padły m. in. Koleje Litewskie, litewski operator systemu przesyłowego energii elektrycznej Litgrid, Państwowa Inspekcja Podatkowa.

„Ataki są różnorodne. Niektóre z nich są bardziej wyrafinowane, inne mniej. Dokonywane są przez cały czas, ale jak dotąd nie odnotowaliśmy zbyt dużych zakłóceń” — zapewnił Skardinskas.

Zakaz tranzytu powodem ataków cyberprzestępców

Od 18 czerwca zaczął obowiązywać zakaz tranzytu kolejowego przez Litwę stali i wyrobów z metali żelaznych między Kaliningradem a pozostałymi częściami Rosji. Stało się tak w wyniku sankcji UE nałożonych na Rosję z powodu jej inwazji na Ukrainę.

Rosja oskarżyła Litwę o wstrzymanie tranzytu i zapowiedziała działania odwetowe.

Litwa podkreśla, że ograniczenie tranzytu to nie jest jej decyzja, lecz są to skutki czwartego pakietu sankcji unijnych oraz zapewnia, że nie zamierza wprowadzać blokady rosyjskiej enklawy.

Tymczasem premier Ingrida Šimonytė twierdzi, że Litwa usuwa luki w bezpieczeństwie cybernetycznym i nie jest zaskoczona wrogą retoryką Rosji.

Czytaj więcej: Litwa zakazała importu gazu z Rosji. Wyjątkiem tranzyt do Kaliningradu

Obserwowali dotychczasowe ataki

„Litwa usuwa luki w bezpieczeństwie cybernetycznym po niedawnym cyberataku na swoje instytucje” — powiedziała we wtorek premier Ingrida Šimonytė, dodając, że „przed atakiem kraj obserwował intensywne skanowanie systemów”.

„Wciąż podejmowane są działania. Eksperci pracują 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu, usuwając luki po ich zidentyfikowaniu” — powiedziała. „To z pewnością nie jest pierwszy cyberatak. Mamy z nimi do czynienia od początku inwazji Rosji na Ukrainę pod koniec lutego”.

Według Šimonytė ataki ustąpiły na jakiś czas po inwazji, ale prowadzono intensywne skanowanie w poszukiwaniu luk w systemach informatycznych.

„Działalność skanowania była bardzo intensywna w ostatnim okresie. Monitorowaliśmy i obserwowaliśmy całą sytuację, a władze stosują obecnie rozwiązania tam, gdzie jest to możliwe” — oznajmiła premier.

Czytaj więcej: Raport dot. cyberbezpieczeństwa. Więcej zagrożeń, wzrost ingerencji

Tranzyt był tylko pretekstem

„Retoryka Rosji jest tym, do czego jesteśmy mniej lub bardziej przyzwyczajeni w miejscu, w którym żyjemy, ponieważ zwykle nie trzeba długo czekać, by reżim tego kraju znalazł pretekst do takiej retoryki” — dodała.

Litwa została ostatnio poddana intensywnemu atakowi cybernetycznemu, w wyniku którego niektóre organy publiczne i przedsiębiorstwa doświadczyły zakłóceń.

Litewskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa poinformowało, że najpoważniejsze incydenty zostały już opanowane, ale ostrzegło, że ataki mogą być kontynuowane.

Ataki mogą się powtarzać

Nadal odnotowywane są zakłócenia w działaniu usług rejestrów, katastrów i systemów informatycznych — poinformowało ministerstwo środowiska: „Otrzymywaliśmy skargi, że nie jest możliwe przeprowadzenie czynności weryfikujących tożsamość poprzez połączenie z Systemem Informacji o Pozwoleniach Środowiskowych ALIS, Systemem Informacyjnym Pozwoleń Budowlanych i Nadzoru Państwowego Infostatyba oraz innymi systemami informatycznymi”.

Na podst.: inf. agencyjnych