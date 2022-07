Zatrważające statystyki. Jednego dnia utonęło sześć osób

Według wstępnych danych w minioną sobotę, 2 lipca, na Litwie w różnych zbiornikach wodnych utonęło sześć osób, w tym jedno dziecko.

Do utonięć dochodzi zazwyczaj na skutek niestosowania się do podstawowych zasad bezpieczeństwa

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Nieszczęśliwe wypadki odnotowano w rejonie kłajpedzkim, szakiajskim, koszedarskim, preńskim oraz święciańskim. Tu doszło do podwójnej tragedii — w stawie utonął 4-letni chłopczyk oraz dorosły mężczyzna. Nad Bałtykiem, gdzie w weekend zjechało się wielu wczasowiczów, udało się uniknąć poważniejszych wypadków, chociaż, jak poinformowali ratownicy, w przypadku kilku nietrzeźwych osób, które odmówiły opuszczenia kąpielisk, konieczna była interwencja policji. „W tym roku krajowi strażacy i ratownicy interweniowali 169 razy na zbiornikach wodnych. Wyciągnęli z wody ciała 54 osób, w tym 2 dzieci. Uratować udało się 21 tonących osób, w tym dwoje dzieci” — informuje Departament Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa (PAGD).

Czytaj więcej: W co zaopatrzyć się na wypadek sytuacji ekstremalnej? Zalecenia służb

— W sobotę mieliśmy bardzo słoneczną pogodę, co w naturalny sposób przyczyniło się do masowego korzystania z wypoczynku nad wodą. Jak pokazują statystyki, do utonięć dochodzi zazwyczaj na skutek niestosowania się do podstawowych zasad bezpieczeństwa, a więc m.in. korzystania z kąpielisk niestrzeżonych, w których kąpiel jest zabroniona, sprawowania niewłaściwej opieki nad dziećmi podczas przebywania nad wodą. W wielu przypadkach wypoczywający nad wodą przeceniają swoje umiejętności pływackie, co często kończy się tragedią. Co roku nieszczęśliwe wypadki powoduje także pływanie w stanie nietrzeźwym — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Andrius Griškevičius, dyrektor spółki Grinda.

Czytaj więcej: Gdy woda jest wrogiem: ostrożnie podczas kąpieli

Rozmówca podkreśla, że planując kąpiel, należy wybierać plaże, gdzie pracują ratownicy, ponieważ właśnie tam jest najbezpieczniej. Ekipy ratownicze składają się z doświadczonych ratowników, którzy w momencie wystąpienia zdarzenia jak najprędzej dotrą do poszkodowanego i udzielą kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Tego lata 40 ratowników Grindy dba o bezpieczeństwo wczasowiczów na 12 stołecznych plażach. Będą tu obecni codziennie, bez względu na pogodę, w godz. 8:00–20:00. Są to plaże: dwie nad Wilią w Wołokumpiach, jedna nad Wilią w Żyrmunach, po dwie plaże nad jeziorem Balžio i jeziorem Tapeliai, nad Zielonymi Jeziorami, nad jeziorami Sałata i Balsiai, w Grzegorzewie (Grigiškės) na brzegu Vokė oraz w parku na Zakrecie (Vingis) nad Wilią. W Wołokumpiach czynna jest plaża dla nudystów. Plaża na Zakrecie jest jedyną w stolicy przeznaczoną dla wczasowiczów ze zwierzętami domowymi.

Czytaj więcej: Z nadejściem czerwca ruszył sezon kąpielowy

Wszystkie wymienione kąpieliska obecnie spełniają kryteria w zakresie jakości wody, która jest systematycznie badana przez specjalne służby w ciągu całego sezonu kąpieliskowego trwającego do 15 września. W ub. r. dwie stołeczne plaże, nad Wilią w Żyrmunach oraz nad jeziorem Balsiai (Zielone Jeziora), otrzymały Błękitną Flagę — międzynarodowy znak jakości.