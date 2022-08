Małpia ospa dotarła na Litwę

Ospa małpia została zdiagnozowana u osób w grupach wiekowych 20–29, 30–39 i 40–49 lat. Wszyscy trzej pacjenci leczą się ambulatoryjnie.

Sposoby zakażenia się

Dyrektor Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS Saulius Čaplinskas w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi, że małpią ospą można się zakazić poprzez kontakt ze skórą chorej osoby, a także jej ubraniem, pościelą i innymi przedmiotami osobistymi. Możliwe jest również szerzenie się choroby przez ślinę i inne wydzieliny.

— Nie podajemy za wiele informacji o pacjentach, żeby chorzy nie byli zidentyfikowani. Wiadomo jest, że leczą się ambulatoryjnie i czują się całkiem nieźle, oczywiście są odizolowani. Osoby, które miały bliższy kontakt z chorymi, też są obserwowane — mówi Saulius Čaplinskas.

Czytaj więcej: Belgia. Kwarantanna dla zarażonych małpią ospą. Pierwszy taki wymóg na świecie

Okres inkubacyjny choroby trwa od 5 do 21 dni

Choroba często jest diagnozowana u mężczyzn, którzy wcześniej odbywali stosunki płciowe z innymi mężczyznami, chociaż diagnozowana jest ona również u kobiet i dzieci. Największy odsetek chorych to osoby w wieku 30–40 lat. Okres inkubacyjny tej choroby trwa od 5 do 21 dni. Główne objawy to gorączka, zmęczenie, ból głowy i mięśni. Po trzech dniach na całej skórze występują również charakterystyczne wysypki.

Nie ma potrzeby szczepić się

— Panikować nie trzeba. Małpią ospą nie zarazimy się tak łatwo jak koronawirusem. Jeśli chodzi o szczepionki, to obecnie nie widzimy potrzeby, by się szczepić. Profilaktyczne szczepienia publiczne przeciwko ospie małpiej mogłyby mieć miejsce tylko wtedy, gdyby stał się wirusem endemicznym. Jeśli nie zachodzi taka okoliczność, we wszystkich krajach, w których wirus się rozprzestrzenia, zaleca się tak zwane szczepienie pierścieniowe, to znaczy szczepienie tylko tych osób, które miały bliski kontakt ze źródłem infekcji i w wypadku których występuje wysokie prawdopodobieństwo zakażenia — zaznacza dyrektor Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS.

Małpia ospa to wirus powszechny w Centralnej i Zachodniej Afryce. Najczęściej choroba się szerzy wśród małp i gryzoni.

Małpia ospa podobna do HIV

Čaplinskas mówi, że małpią ospę można porównać do HIV. Zakażenie HIV w swoim czasie zaczęło się rozprzestrzeniać w pewnej grupie demograficznej, głównie wśród mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami. Potem wirus rozszerzył się: w Europie Wschodniej wśród osób używających narkotyków dożylnych, w Europie Środkowej wśród osób homoseksualnych.

— Podstawowa różnica polega na tym, że wirus ospy małpiej rozprzestrzenia się tylko przez osobę z objawami klinicznymi, wysypkami, chociaż pojawia się coraz więcej doniesień o rozprzestrzenianiu bezobjawowym — zaznacza rozmówca.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od początku maja na świecie, poza Afryką, zidentyfikowano ponad 23 tys. przypadków ospy małpiej, większość z nich w Europie.

Ospa małpia jest bardzo podobna do ospy, z powodu której miliony ludzi umierało każdego roku na świecie, dopóki choroba nie została wyeliminowana w 1980 r.

Nie ma specyficznego leczenia małpiej ospy, ale wykazano, że szczepienia przeciwko ospie prawdziwej chronią przed ospą małpią z około 85-procentową skutecznością.

Na Litwie szczepienia przeciwko ospie prawdziwej nie były przeprowadzane od około 1980 r.

Czytaj więcej: Litwa sprowadzi 1,4 tys. szczepionek na małpią ospę. Pierwsze dostawy za miesiąc