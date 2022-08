„Wilenka” uda się na 27. Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie

Litewska reprezentacja

— To jest już 27. festiwal. Bardzo trudno układa się organizacja festiwalu, wciąż brakuje finansów z powodu byłej pandemii, jak i wojny w Ukrainie. To wszystko odzwierciedliło się na obecnym festiwalu. Niestety, w tym roku musiałam ograniczyć się do jednego zespołu z Litwy. Zazwyczaj na festiwal do Mrągowa jechały 3-4 zespoły, w tym roku pojedzie tylko jeden, „Wilenka”, ogółem przyjadą 63 osoby. Festiwal poprowadzi Anna Adamowicz, która uczestniczy od pierwszego festiwalu jako gawędziarka Ciotka Franukowa — mówi dla „Kuriera Wileńskiego” Apolonia Skakowska, prezes-dyrektor Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki.

Czytaj więcej: 26. Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie z licznym udziałem zespołów z Wileńszczyzny

Festiwal Kultury Kresowej odbędzie się w amfiteatrze nad jeziorem Czos. To przede wszystkim spotkanie tych, co Kresy opuścili, z tymi, którzy tam nadal mieszkają.

— Bardzo cieszymy się, że festiwal się odbędzie. Jest on dla nas bardzo ważny. W festiwalu weźmie udział jeden zespół z Białorusi oraz Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce. W tym roku Litwę reprezentować będzie „Wilenka”, która obchodzi 50-lecie, więc bezapelacyjnie ten zespół miał pierwszeństwo — zaznacza pani Skakowska.

Polski Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka”

Zespół działa przy Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie i jest najstarszym polskim dziecięco-młodzieżowym zespołem ludowym pieśni i tańca na Litwie. W tym roku zespół obchodzi jubileusz 50-lecia. Został założony w r. 1972 przez Władysława Korkucia, wielkiego patriotę Wileńszczyzny, harcerza, AK-owca, zesłańca, działacza społeczności polskiej na Litwie.

W ciągu minionych 50 lat „Wilenka”, pokonując różne problemy i przeszkody, pielęgnowała polską kulturę i tradycję. Sparafrazowany cytat z „Pana Tadeusza” — „Wpadam do »Wilenki« jak do centrum polszczyzny: tam się człowiek napije, nadysze ojczyzny” — w sposób nieprzesadzony pokazuje, czym był i jest zespół dla Polaków mieszkających w Wilnie i okolicach. Dzisiaj liczy on ponad 150 osób.

Zespół został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, medalem „Meritus Patriae” od Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, nagrodą „The Best of The Best”, jest laureatem wielu konkursów i festiwali na Litwie i poza granicami. Zespół miał zaszczyt wystąpić w Senacie RP, powitać Prezydentów RP Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudę podczas wizyt prezydentów w Wilnie i spotkań ze społecznością polską na Litwie. Zespół dużo koncertuje w kraju i za granicą (Polska, Włochy, Niemcy, Norwegia, Bułgaria, Węgry, Chorwacja i inne), zdobywa nagrody na festiwalach i konkursach, uczestniczy w przedsięwzięciach międzynarodowych i krajowych. Dużym zainteresowaniem cieszą się obrazki folklorystyczne — teatralizowane programy polskich oraz wileńskich tradycji czy obyczajów, jak kaziuki wileńskie, koncerty patriotyczne, kolęd, dożynki, zapusty.

Kierowniczką zespołu jest Janina Łabul, kierowniczką artystyczną — Renata Juzokienė, choreografią zajmują się Justyna Wasiukiewicz i Aneta Kozłowska.

Czytaj więcej: Władysław Korkuć — człowiek legenda i takim pozostanie w naszej pamięci…

Bez malarzy i poetów

Minione festiwale spotkały się z bardzo przychylnym przyjęciem. Każdego roku występom zespołów folklorystycznych towarzyszyły wystawy plastyczne, fotograficzne, rękodzieła, wieczory poetyckie, kiermasze i degustacje kresowych potraw. Pani Apolonia ubolewa, że w tym roku na festiwalu niestety nie pojawią się malarze i poeci z Litwy.

Na Festiwal Kultury Kresowej do amfiteatru nad jeziorem Czos Mrągowo zaprasza 20 sierpnia 2022 r. o godz. 18:00. Koncert galowy odbędzie się z udziałem gości przybyłych z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski.