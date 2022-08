Święto Rodzin „Witaj, Święta Wniebowzięta” w Kowalczukach

Parafianie i liczni goście zgromadzili się w miejscowym kościele Miłosierdzia Bożego, aby dziękować za tegoroczny urodzaj i opiekę Maryi. Do świątyni zostały uroczyście wniesione wieńce, kwiaty, owoce i kompozycje dożynkowe, wykonane przez miejscowe gospodynie. Złożone przed ołtarzem wiązanki zbóż i kwiatów poświęcił celebrujący mszę św. proboszcz parafii kowalczuckiej – ks. Henryk Naumowicz.

Po wspólnej modlitwie mieszkańcy całymi rodzinami udali się na znajdujący się nieopodal plac przed budynkiem starostwa. Rozpoczął się tu tradycyjny festyn rodzinny „Witaj, Święta Wniebowzięta”.

Wszystkich zebranych przywitała gospodyni święta – tymczasowo pełniąca obowiązki starosty Kowalczuk – pani Łucja Jakubowska. – Od 2000 r. świętujemy tutaj, w Kowalczukach, Święto Rodzin, które nas łączy – mówiła. Następnie przywitała przybyłych do Kowalczuk gości, wśród których byli poseł na Sejm RL Czesław Olszewski, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, a także licznie przybyli przedstawiciele placówek kulturalnych, socjalnych i oświatowych rejonu wileńskiego. Łucja Jakubowska przywitała także wszystkich rolników pracujących na terenie starostwa oraz rodziny, które przybyły na wspólne świętowanie.

– Jestem kolejny raz wzruszony, że kowalczucka parafia potrafi organizować takie piękne święto. Bardzo się cieszę, widząc tak dużo przedstawicieli polskich organizacji społecznych, cieszę się, widząc na mszy proboszcza ks. Henryka Naumowicza – otrzymaliście wielki dar, cenię tego kapłana za głębokie homilie, za patriotyzm, za miłość do naszej ziemi wileńskiej, za odwagę, by powiedzieć coś szczerze, nie bojąc się nikogo i niczego – mówił poseł na Sejm RL Czesław Olszewski.

Festyn uświetniły występy zespołu „Suderwianie” oraz zespołu „Echo”, a na najmłodszych czekały liczne atrakcje

| Fot. Mmarlena Paczkowska /L24.lt Dziękuję wszystkim, którzy pracują, czy to w samorządzie, w gminach, czy innych placówkach – wszyscy razem potrafimy, Bóg zapłać Wam za to! – dziękowała Maria Rekść

| Fot. Mmarlena Paczkowska /L24.lt

Parlamentarzysta nie szczędził także słów uznania dla mer rejonu wileńskiego Marii Rekść. – Naprawdę potrafi bardzo sprawnie kierować tym samorządem, naszym rejonem wileńskim. Czasami można pięknie mówić, ale nawołuję zerknąć do statystyk, gdyż one nie kłamią. Doprawdy, Samorząd Rejonu Wileńskiego potrafi prężnie działać. Mieszkańcom Kowalczuk również życzę, aby byli zgrani, aby szli w jednym kierunku. Życzę by Matka Boska, która świeci w Ostrej Bramie, miała was stale w opiece, żeby stale nad nami czuwała – życzył poseł Olszewski.

Uczestników festynu przywitała również mer rejonu wileńskiego Maria Rekść. Podziękowała także organizatorom święta. – Święto to było organizowane przede wszystkim po to, abyśmy byli razem, rodzinami, a po drugie, najważniejsze – msza święta – Opieka Matki Najświętszej Zielnej – gdzie akcentowało się, by w Waszych rodzinach wszystko było dobrze. Dzisiaj chcę podziękować całej społeczności, całej gminie, całemu kolektywowi, za to, co robicie. Jesteście na bardzo wysokim poziomie – potraficie zabawić, rozweselić, a najbardziej cieszę się, że jest tu dużo dzieci, które są naszą przyszłością – mówiła gospodyni rejonu. Nawiązując do homilii, Maria Rekść podkreśliła, że „dzisiaj wszystko zależy nie tylko od nas – razem, współpracując z Panem Bogiem, z Matką Najświętszą, możemy i osiągamy to, co mamy.

– Dzisiaj przedstawiliście swoje piękne wyroby, aby pocieszyć nasze oczy, ale robiliście je na pewno z wdzięczności dla Matki Bożej – to Jej musimy być wdzięczni w tym pięknym dniu. Tutaj w Kowalczukach, Kienie, Szumsku, całej gminie, Pan Bóg jest na pierwszym miejscu – to jest bardzo ważne – mówiła mer. – Pozdrawiam was wszystkich, nieważne, czy ktoś jest rolnikiem, czy nie, wszyscy jesteście mieszkańcami naszego rejonu. Pan poseł wspomniał wcześniej, że dobrze kieruję rejonem. Chciałabym podkreślić, że nie kieruje jeden człowiek – robi to wiele, wiele osób. Wszystko zależy od tego jak potrafimy zjednoczyć się, jak potrafimy wykonywać swoje obowiązki, jak potrafimy uczciwie pracować – składa się na to wiele, wiele czynników. Dziękuję wszystkim, którzy pracują, czy to w samorządzie, w gminach, czy innych placówkach – wszyscy razem potrafimy, Bóg zapłać Wam za to! – dziękowała Maria Rekść. Na zakończenie życzyła dużo miłości i szacunku w rodzinie: „Najważniejsze to szanować człowieka obok, szanujmy się nawzajem, a wszystko będzie dobrze”.

Mer rejonu wileńskiego najaktywniejszym rolnikom w starostwie wręczyła podziękowania.

Festyn uświetniły występy zespołu „Suderwianie” oraz zespołu „Echo”, a na najmłodszych czekały liczne atrakcje, m.in. trampolina i poczęstunek. Podczas festynu można było także podziwiać wystawę dożynkowych stoisk.

