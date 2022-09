Na Litwie z dniem 1 sierpnia 2022 r. weszły zmiany do Kodeksu pracy. Teraz pracodawca musi pracownikowi na piśmie wyjaśnić czas trwania i warunki okresu próbnego, procedury rozwiązania umowy o pracę, co składa się na wynagrodzenie, nadgodziny. Konieczne jest wskazanie prawa do usług szkoleniowych, ochrony zapewnianej przez pracodawcę z ubezpieczeniem społecznym. Tłumacząc z urzędniczego na polski — pola do wypełnienia mają teraz dokładne opisy, jak i po co są wypełniane.