Targi polskich szkół — okazja, by zadać ważne pytania

– To wyjątkowa okazja dla rodziców, by spotkać się z przedstawicielami różnych placówek i zadać im osobiście nurtujące pytania — zachęca do udziału w targach Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna.

Nie tylko szkoły, także przedszkola

Prezentacja polskich placówek edukacyjnych rozpocznie się o godz. 12:00 i potrwa cztery godziny. W targach weźmie 29 placówek. — W tym roku postanowiliśmy nieco zmienić formułę, obok szkół wezmą udział w wydarzeniu również przedszkola. To bardzo ważne, by rodzice małych dzieci mieli okazję do spojrzenia na ich edukację w dłuższej perspektywie, zobaczyć, co oferuje polskie przedszkole i jak dziecko może kontynuować naukę w polskiej szkole — mówi organizatorka targów.

Wśród uczestników targów będą nie tylko przedstawiciele polskich szkół i przedszkoli z Wilna, ale także rejonów wileńskiego, solecznickiego, trockiego, święciańskiego. — Na stoiskach zaprezentowane zostanie to, czym żyje szkoła — nie tylko osiągnięcia w nauce, lecz również oferta zajęć pozalekcyjnych. Rodzice będą mogli porównać oferty poszczególnych placówek, zobaczyć, co najbardziej odpowiada potrzebom ich dziecka — mówi Dzierżyńska.

Tradycyjny koncert

Tak, jak w poprzednich edycjach targów, nie zabraknie również części artystycznej. — Na dużej scenie swoje zdolności zaprezentują dobrze znane zespoły szkolne, soliści, w tym również laureaci konkursów i festiwali prowadzonych przez Stowarzyszenie „Macierz Szkolna”. Jak co roku przygotowaliśmy również ofertę warsztatów dla nauczycieli, które poprowadzą animatorzy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA z Białegostoku. Będą dwie różne propozycje zajęć, więc myślę, że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie — wyjaśnia przedstawicielka „Macierzy Szkolnej”.

Warto zauważyć, że w tym samym czasie w okolicach placu Katedralnego będzie się sporo działo, nie zabraknie również propozycji w języku polskim, bo w Wilnie odbywać się będzie Jarmark Narodów i Festiwal Gdańsk w Wilnie. Wizytę na targach można więc śmiało połączyć z innymi propozycjami dla całej rodziny.

W najbliższą sobotę, 17 września na placu Katedralnym w Wilnie odbędą się IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 BARW”

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Czekamy na słońce

— Bardzo chcielibyśmy, aby tego rodzaju wydarzenie odbywało się wiosną, ale nie mamy takich możliwości, ze względu na system finansowania. Po prostu wtedy nie ma jeszcze środków. Rodzice zaczynają jednak myśleć o przyszłości swoich dzieci dużo wcześniej, więc wrzesień to także odpowiednia pora. Oczywiście, dużo będzie zależeć jeszcze od pogody, mamy nadzieję na słoneczny dzień — zauważa organizatorka targów.

Projekt IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 Barw” finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”.