Na Wileńszczyźnie widzowie kibicowali przede wszystkim duetowi Sandra Reizer i Andrzej Stankiewicz z drużyny Justyny Steczkowskiej. Wilnianin Andrzej Stankiewicz w duecie z Sandrą Reizer wykonali utwór Edyty Bartosiewicz „Ostatni”. „Trochę jestem zawiedziona waszym występem” — stwierdziła Steczkowska, która miała sporo uwag szczególnie do Andrzeja.

Do dalszego etapu decyzją trenerki przeszła Sandra, jednak dzięki zasadom projektu The Voice of Poland Andrzej Stankiewicz na razie pozostał w projekcie. Trenerka Lanberry „skradła” uczestnika i jeżeli nie zmieni zdania do końca bitew, młody Polak z Wilna będzie jeszcze miał szansę pokazać, na co go stać. Andrzeja chciał „skraść” również Marek Piekarczyk, zaznaczając, że ma piosenkę, która na pewno mu będzie pasować. Andrzej wybrał drużynę młodej wokalistki, twierdząc, że „odczuwa z nią podobny vibe”.

„Bitwy są tym etapem, przed którym nie mogę spać, ponieważ po tym, jak poznaliśmy naszą drużynę, musimy podjąć decyzję, komu z tej drużyny podziękować, a komu dać szansę walczyć o marzenia. Ten czas trzeba przeżyć najbardziej uczciwie, jak to tylko możliwe, choć są to dla mnie frustrujące momenty. Bitwy nazwałabym emocjonalną rzeźnią. Jest to bardzo trudny etap zarówno dla uczestników, jak i dla nas, trenerów” — mówiła przed sobotnim odcinkiem Justyna Steczkowska.

Instruktorka wokalna Elena Poźlewicz zauważa, że nie było dla niej wielkim zaskoczeniem, że czworo młodych wokalistów z Wileńszczyzny trafiło do jednego z najbardziej profesjonalnych i prestiżowych programów muzycznych w Polsce. Jej zdaniem każdy ich występ dawał widzom dużo satysfakcji, ponieważ każdy był inny i wnosił coś nowego.

— Na Wileńszczyźnie mamy dużo muzycznie uzdolnionej młodzieży. Nic dziwnego, że Ewelina, Gabriela, Karolina i Andrzej trafili do programu The Voice of Poland. Są zdolni, studiują na wyższych uczelniach muzycznych w Wilnie i w Polsce, mają już doświadczenie. Polska jest bliżej areny międzynarodowej, branża muzyczna jest tam bardziej rozwinięta niż u nas, dlatego tym bardziej cieszymy się, że nasza młodzież jest wśród uczestników popularnego programu — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Elena Poźlewicz.

Dodaje, że lekcje wokalu są obecnie bardzo popularne zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak też osób starszych. Nie zawsze jest też łatwo znaleźć profesjonalnego instruktora.

— Niektórzy uczęszczają na lekcje wokalu, żeby podszlifować swój głos albo podszkolić się w trakcie przygotowań do udziału w różnych konkursach i festiwalach muzycznych. Ktoś chce zaśpiewać na ślubie przyjaciół czy urodzinach babci i w ten sposób indywidualnie z pedagogiem uczy się piosenki. Ktoś bierze lekcje śpiewu, żeby wypaść dobrze w karaoke — mówi instruktorka.

W następnych odcinkach bitew zobaczymy kolejnych uczestników z Wileńszczyzny — Karolinę Lyndo, Ewelinę Gancewską oraz Gabrielę Ždanovičiūtė. Bitwy emitowane przez kolejne trzy soboty października zakończą się przejściem siedmiorga uczestników z każdej drużyny do „Nokautu”, kolejnego etapu.