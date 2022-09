Emisja etapu odbyła się w sobotę, 17 września, na antenie m. in. TVP Wilno.

„Dłoń” Gabrieli

19-letnia Gabriela Ždanovičiūtė na etapie przesłuchań w ciemno wykonała utwór „Dłoń” z repertuaru Natalii Kukulskiej. Z czwórki jurorów odwrócili się do niej Justyna Steczkowska i Marek Piekarczyk.

„Odwróciłam się, bo kochamy divy. Jesteś dla mnie jak Violetta Villas… Coś pociągnęło mnie, żeby wcisnąć ten czerwony guzik i pójść z Tobą dalej. Uważam, że masz kawał głosu i taki kobiecy urok — brawa, pięknie! — i masz swój styl, a to jest ważne dla sceny, więc zapraszam Cię do mojej drużyny, moja divo” — argumentowała swój wybór Justyna Steczkowska, która jako pierwsza odwróciła się do Gabrieli.

„Wicked games” Andrzeja

19-letni Andrzej Stankiewicz na przesłuchaniach w ciemno wykonał „Wicked games” Chrisa Isaaca. Odwrócili się do niego wszyscy czterej trenerzy — Marek Piekarczyk, Lanberry (właśc. Małgorzata Uścisłowska), Justyna Steczkowska oraz Baron (właśc. Aleksander Milwiw–Baron) i Tomson (właśc. Tomasz Lach) z zespołu „Afromental”.

„Bardzo mi się podoba Twój głos, bo jest taki nieokreślony, niezwykły… Ten głos mnie wciąga. Jest w nim coś intrygującego, interesującego… Odwracam się… A tu taki młody człowiek. Co oznacza, że jeśli już teraz potrafisz tak śpiewać, masz taką świadomość swoich możliwości głosowych, to znaczy, że za chwilę będziesz sto razy lepszy” — powiedziała Justyna Steczkowska.

Gabriela z finału „Lietuvos balsas”

19-letnią Gabrielę Ždanovičiūtė szersza publiczność poznała dzięki jej pomyślnemu udziałowi w programie „Głos Litwy” w 2018 r. Znalazła się wtedy w finałowej czwórce. Po finałowym występie zapowiedziała z młodzieńczym maksymalizmem, że jeszcze o niej usłyszymy. Zapowiedź swą realizuje — studiuje w Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru na wydziale jazzu, uczestniczy w licznych koncertach, projektach (m. in. w „Głosie Litwy” w 2021 r.) i konkursach muzycznych. W tym roku — w „The Voice of Poland” właśnie.

Czytaj więcej: Muzyczne objawienie: Elżbieta Rosowska

Andrzej również zabłysnął w „Głosie Litwy”

19-letni Andrzej Stankiewicz ma już za sobą udział w litewskiej wersji programu — w „Głosie Litwy” (lit. „Lietuvos balsas”). Wystąpił w nim w 2021 r.

„Po swoich występach czuję się naprawdę bardzo szczęśliwy. Udało mi się wyjść ze strefy komfortu. Tego właśnie chciałem. Wszystko zrobiłem tak, jak to sobie wyobrażałem, niczego nie żałuję” — mówił wtedy Andrzej, ówczesny maturzysta z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, a obecnie student Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie studiuje edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej.

Jak już pisaliśmy, do kolejnego etapu programu zakwalifikowały się wcześniej dwie Polki z Wileńszczyzny — Karolina Lyndo i Ewelina Gancewska.

Czytaj więcej: Dwie Polki z Litwy w The Voice of Poland 13

„The Voice of Poland”

„The Voice of Poland” – polski program telewizyjny emitowany na antenie TVP2 od 3 września 2011 r., oparty na międzynarodowym formacie The Voice stworzonym przez Johna de Mola, który zapoczątkowany został w Holandii. Celem programu jest odkrycie utalentowanych wokalnie osób w wieku powyżej 15 lat. Później wprowadzono zasadę, że uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły 16. rok życia, choć w szczególnych przypadkach produkcja może podjąć decyzję o dopuszczeniu do udziału w konkursie również 15-latka.

wikipedia.pl