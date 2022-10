Polsko–litewskie dyskusje o oświacie

Wymiana doświadczeń i dyskusje

Spotkanie zorganizowała Narodowa Agencja Oświaty Litwy. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprezentowali działalność swojej instytucji, omówili system edukacji w Polsce i odnieśli się do edukacji włączającej oraz form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej omówił wyniki matur i egzaminów ośmioklasistów w Polsce.

Eksperci z Polski i Litwy rozmawiali o potrzebie odnowienia porozumienia pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Polsce z Narodową Agencją Oświaty Litwy w związku z tym, że ważność zawartego w 2016 r. porozumienia wygasła.

Aktualne tematy

Podczas spotkania sporo miejsca poświęcono odnowionej podstawie programowej z języka polskiego, która zaczyna obowiązywać od bieżącego roku szkolonego. Jej założenia przedstawiła Danuta Szejnicka, metodyk Narodowej Agencji Oświaty i przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów na Litwie.

W ramach przygotowań do odnowy programu nauczania odbyło się wiele spotkań i konferencji, z których jedna dotyczyła nauki języka jako przygotowania do dialogu kulturowego. „Było dla nas bardzo ważne, aby określić, co jest szczególnie istotne w nauczaniu języka ojczystego mniejszości narodowych w kontekście wielokulturowości, w środowisku wielojęzycznym. Wiele pomysłów zaproponowali nam wykładowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zwłaszcza na podejście do nauczania literatury” — zauważyła Szejnicka.

Problematykę nauczania włączającego przedstawiła Anna Pawiłowicz-Janczys, pedagog specjalny Narodwej Agencji Oświaty a także stała współpracowniczka wydania magazynowego „Kuriera Wileńskiego”, w którym prowadzi dział „Wychowanie”. „Obecnie jesteśmy w procesie wdrażania nauczania włączającego w naszych szkołach w ramach realizacji planu działań na lata 2021–2024. Wraz z naszymi kolegami aktywnie przyczyniamy się do tworzenia i aktualizacji przepisów. Prowadzimy również wsparcie metodyczne dla szkół” — podkreśliła pedagog.

Nadzieje na przyszłość

„Według mnie było to bardzo pozytywne spotkanie. Oczywiście sam fakt współpracy polsko–litewskiej jest bardzo ważny i daje nadzieje na coraz lepszą sytuację naszych uczniów. Możemy liczyć na bardzo konkretną pomoc z Polski, wymianę doświadczeń, informacji. Na pewno w kwestii oświaty mniejszości narodowych Litwa ma jeszcze wiele do zrobienia. Przykładem są choćby egzaminy maturalne. W Polsce uczniowie szkół litewskich mogą zdawać egzamin maturalny w języku ojczystym, jeśli tak zdecydują. Jeśli szkoła zgłosi takie zapotrzebowanie, pytania egzaminacyjne muszą być przetłumaczone na język ojczysty ucznia. My, niestety, nie mamy takiego prawa” — zauważa Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Jak podkreśla Dzierżyńska, bardzo pozytywnym elementem spotkania była prezentacja uczniów szkół podstawowych. „Podczas spotkania pani Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, reprezentująca Narodową Agencję Oświaty, bardzo szczegółowo przedstawiła osiągnięcia uczniów polskich szkół na tle szkół litewskich i rosyjskojęzycznych. Możemy być dumni, że polskie szkoły wypadły bardzo dobrze. Dobre wyniki osiągają zwłaszcza uczniowie wiejskich szkół, dotyczy to także matematyki. To bardzo dobra wiadomość, bo często te małe szkoły są niedowartościowane. W klasach maturalnych problemem pozostaje nadal język litewski, ale i w tym przypadku trzeba zauważyć, że szkoły polskie radzą sobie lepiej niż rosyjskie. W tym, co najważniejsze, jesteśmy więc na dobrej drodze” — zauważyła wiceprezes „Macierzy Szkolnej”.

Spotkanie, podczas którego uczestnicy wymienili informacje m. in. na temat matury dla mniejszości narodowych, zarówno na Litwie, jak i w Polsce, miało charakter roboczy. Podczas kolejnego spotkania, które planowane jest w Warszawie, ma nastąpić podpisanie nowej umowy o współpracy międzyinstytucjonalnej.

