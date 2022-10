Skrócenie okresu świątecznego

„Obecnie w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie rozważa się skrócenie okresu świątecznego, użycie mniejszej liczby świetlistych dekoracji lub wybranie bardziej ekonomicznych dekoracji” — poinformowali „Kurier Wileński” przedstawiciele samorządów w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie.

„W tej chwili trwają intensywne prace przygotowawcze: przygotowywany jest program wydarzeń świątecznych i trwa dyskusja na temat dekoracji placów i ulic na okres świąteczny. Aby obniżyć koszty energii elektrycznej, wybierzemy bardziej ekonomiczne opcje dekoracji, prawdopodobnie w niektórych miejscach będzie też mniej świątecznego oświetlenia niż w poprzednich latach. Planuje się, że sezon świąteczny rozpocznie się 26 listopada, kiedy choinka Wilna zostanie zapalona na placu Katedralnym” — poinformowano „Kurier Wileński” w samorządzie stołecznym.

Zamiast dwóch choinek w Wilnie będzie jedna

„W Wilnie zamiast dwóch choinek, przy ratuszu i archikatedrze, tylko ta ostatnia zostanie zainstalowana w tym roku, a niektóre wydarzenia świąteczne nie odbędą się” — zapowiedział mer stolicy Remigijus Šimašius.

Mer poinformował we czwartek na Facebooku, że koalicja rządząca samorządu Wilna, po rozważeniu kilku scenariuszy, zgodziła się na podjęcie tych oszczędności budżetowych na okres świąteczny, a część polityków oburzyła trzykrotna podwyżka ceny głównego drzewka świątecznego.

Wilno na świętach zaoszczędzi 157 tys. euro

„W tym roku w Wilnie nie postawimy dwóch choinek, ale jedną — tylko na placu Katedralnym (nadal mamy nadzieję na znalezienie rozwiązań, które nieco obniżą jej cenę). Świąteczne oświetlenie pozostawimy na placach, ale nie będziemy rozświetlać mostów. Pozwoli to zaoszczędzić 157 tys. euro ze świąt Bożego Narodzenia” — napisał mer.

Tegoroczny konkurs na choinkę w stolicy wygrał jedyny uczestnik, który złożył ofertę — firma Švenčių studija, która zdecydowała się zbudować świąteczny atrybut za 230 tys. euro, choć zaproszenie do udziału w zakupie zostało przyjęte przez czterech dostawców. W ubiegłym roku choinka kosztowała 89 tys. euro.

Uroczystość zapalenia choinki bez zmian

„Choinka i koncert oraz transmisja z obchodów jej zapalenia odbędą się bez zmian. Wierzę, że te Święta Bożego Narodzenia w Wilnie staną się platformą zbierania poparcia dla Ukrainy. Innymi słowy — Boże Narodzenie będzie. Skromniejsze, uroczyste, ale będziemy myśleli o Ukrainie i zbierali fundusze” — przekazał R. Šimašius.

Celem jest zmieścić się w budżetach zbliżonych do zeszłorocznych

Choinka w Kownie tańsza

Agnė Augonė, kierownik Wydziału Kultury Samorządu w Kownie, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zaznaczyła, że dekorowanie tegorocznej choinki będzie kosztować miasto Kowno 121 187,20 euro.

— W ubiegłym roku choinka kosztowała miasto nieco drożej — 124 965,27 euro, a cały projekt (dekoracja choinki, kopuł i placu Ratuszowego) — 158 315,63 euro. W tym roku mieszkańcy Kowna udadzą się na świąteczną bajkę na placu Ratuszowym wzdłuż gruntownie przebudowanej ulicy Wileńskiej. Główna ulica Starego Miasta zostanie ozdobiona motywami leśnymi i girlandami o ciepłej kolorystyce. Udekorowany zostanie również park Santakos przylegający do placu Ratuszowego. O tym, by mówić, jak będzie wyglądał główny świerk miasta, jest trochę za wcześnie, ale obiecujemy, że, jak co roku, będzie się wyróżniał oryginalnością — powiedziała Agnė Augonė.

W Kownie mniej świątecznego oświetlenia

Kierownik Wydziału Kultury Samorządu w Kownie powiedziała, że świąteczne oświetlenie miasta w tym roku będzie skromniejsze. Planowane jest ograniczenie się do alei Laisvės i jej dojazdów, a także placu Ratuszowego. W ubiegłym roku oświetlone były również główne ulice, mosty i parki znajdujące się z dala od centrum. Ostateczne decyzje dotyczące metod oszczędzania nie zostały jeszcze podjęte.

Kłajpeda poszukuje sposobów na świąteczną atmosferę

Andrius Dobranskis, zastępca dyrektora administracji miejskiej przy samorządzie w Kłajpedzie w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że wraz ze wzrostem kosztów zasobów energetycznych poszukuje się sposobów na utrzymanie świątecznego nastroju, a jednocześnie nieponoszenie drastycznie zwiększonych kosztów.

Okres świąteczny w Kłajpedzie krótszy

— Planuje się włączenie świątecznego oświetlenia miasta nieco później niż zwykle — od 10 grudnia i wyłączenie go nieco wcześniej — 10 stycznia. Rozważana jest również możliwość niedekorowania niektórych bocznych uliczek, ale decyzje dotyczące konkretnych miejsc nie zostały jeszcze podjęte — zaznaczył Andrius Dobranskis.

Piękna i wyjątkowa tradycja Kłajpedy

Plac Teatralny w okresie świątecznym zostanie ozdobiony prawdziwym świerkiem. Piękna i wyjątkowa tradycja Kłajpedy, która rozpoczęła się w 2016 r., będzie kontynuowana. Mieszkańcy Kłajpedy zostaną zaproszeni do prezentacji swoich choinek, a jedna z nich stanie się głównym świerkiem miasta.

Świerk zostanie sprezentowany przez mieszkańców

Ile konkretnie będzie kosztował świerk, nadal trudno jest dokładnie powiedzieć. Sam świerk zostanie sprezentowany przez mieszkańców, lampki, czyli żarówki ledowe, które były zakupione w poprzednim roku, zostaną wykorzystane do dekoracji również w tym roku, koszty ich zawieszenia są wliczone w całkowity koszt dekoracji miasta, najprawdopodobniej samorząd będzie musiał pokryć koszty ścięcia, transportu i wzniesienia choinki.

Kwota na świąteczną dekorację: 155 tys. euro

Całkowita kwota zaplanowana na świąteczną dekorację całego miasta pozostaje taka sama jak w ubiegłym roku — 155 tys. euro. Za tę kwotę udekorowane zostaną ulice miast, przestrzenie publiczne, pokryte zostaną koszty energii elektrycznej. Na podporach oświetleniowych zostanie zawieszonych ponad 1 000 elementów dekoracyjnych, a w mieście rozbłyśnie również około 20 tys. metrów girland. Większość dekoracji zakupionych w poprzednich latach zostanie wykorzystana także w tym roku.

Na cykl świątecznych wydarzeń Kłajpeda przeznacza 90 tys. euro. Spółka publiczna Klaipėdos šventės jest zobowiązana do opieki nad główną choinką miasta, do zorganizowania uroczystości oświetleniowej, do zaprezentowania ekskluzywnego obiektu świątecznego, do zorganizowania co najmniej sześciu świątecznych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych okresu bożonarodzeniowo-noworocznego w przestrzeni publicznej miasta w okresie świątecznym i do zorganizowania świątecznego pokazu noworocznego.