— To jest dla mnie zaszczyt, że mogę zainaugurować jubileusz 30-lecia fundacji właśnie tutaj w Wilnie, gdzie przez minione 30 lat fundacja realizowała najwięcej zadań — zwrócił się do zebranych Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Z podziękowaniami za owocną współpracę zwrócił się do Urszuli Doroszewskiej, Ambasador RP na Litwie. Podkreślił również wkład całego zespołu fundacji, który działa na rzecz Polaków na Wschodzie poprzez realizację kolejnych projektów, zarówno z obszarów kultury, oświaty, ochrony polskiego dziedzictwa jak i działań charytatywnych oraz partnerów, wśród których wyróżnił Orlen Lietuva.

— Z każdym rokiem polepszają się stosunki polsko-litewskie, które są bardzo dobre i to jest również ogromny wkład z Państwa strony we wsparcie współpracy z Litwą, promocję polskiej kultury, wsparcie dla Polaków tu na Litwie — podkreśliła zwracając się do przedstawiciela fundacji Urszula Doroszewska.

Czytaj więcej: Iwaneczko, Saszenko, Jackiewicz z Sinfonią Iuventus na 30-lecie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Podczas 20-minutowej przerwy uczestnicy koncertu mogli złożyć ofiary na rzecz Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Mikołaj Falkowski zachęcił zebranych do aktywnego włączenia się we wspieranie jednego z dzieł, w czym od lat bierze udział fundacja — podczas 20-minutowej przerwy uczestnicy koncertu mogli złożyć ofiary na rzecz Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki.

— Fundacja, która w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia, ma sporo obszarów, w których działa i jeden z tych obszarów to pomoc placówkom medycznym poza Polską, m. in. Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki, które w tym roku obchodzi swój jubileusz 10-lecia. W imieniu s. Michaeli Rak dziękuję za wasz wielki wkład w to, że możemy pomagać innym — podziękowania w imieniu Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki złożył rzecznik hospicjum Łukasz Kamiński.

Widzowie okazali się bardzo hojni — na wsparcie misji hospicyjnej zebrano dokładnie 6 608, 60 euro.

Czytaj więcej: Dom, w którym panuje miłość, dobroć i nadzieja — 10 lat działalności wileńskiego hospicjum

W sali koncertowej Compensa w Wilnie wystąpili soliści — Ewelina Saszenko i Krzysztof Iwaneczko oraz Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa pod batutą pochodzącego z Niemenczyna Rafała Jackiewicza; w skład orkiestry wchodzą młodzi, najzdolniejsi absolwenci uczelni artystycznych.

Galę, nawiązującą do zbliżającej się 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości prowadziła Katarzyna Wołejko. Organizatorami koncertu byli Polska Scena Muzyczna na Litwie oraz Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”, przy wsparciu ORLEN Lietuva.

Relacja z koncertu ukaże się w najbliższym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego”.

Czytaj więcej: ORLEN Lietuva patrzy w przyszłość