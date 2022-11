„Widzimy taki problem, choć nie jest to powszechne zjawisko. Odpowiedzialność za to, przewidziane konsekwencje można określić w umowach o nauczaniu podpisanych przez szkołę z uczniami lub ich rodzicami” — napisano w nadesłanym „Kurierowi Wileńskiemu” oświadczeniu z ministerstwa edukacji, nauki i sportu.

Przedstawiciele resortu przypominają, że prawo nakazuje obowiązkowe uczęszczanie do szkoły dzieciom w wieku poniżej 16 lat. Konstytucja Litwy mówi jasno: edukacja poniżej 16 roku życia jest obowiązkowa. W związku z tym, rodzice ponoszą odpowiedzialność za to, że dziecko bez uzasadnionych przyczyn opuszcza zajęcia w szkole.

Nieodpowiedzialne wykorzystywanie przez rodziców urlopów poza terminem wakacji może być potraktowane jako uniemożliwienie dziecku uczęszczania do szkoły.

„W przypadku nieuzasadnionego opuszczania lekcji rodzice naruszają zarówno ustawę o oświacie, jak i ustawę ramową o ochronie praw dziecka. Jeśli uczeń nie uczęszcza do szkoły, mogą zostać podjęte odpowiednie sankcje. Kodeks wykroczeń administracyjnych Republiki Litewskiej stanowi, że unikanie przez rodziców (opiekunów) wyprawiania dziecka w wieku poniżej 16 lat do szkoły lub uniemożliwianie dziecku w wieku poniżej 16 lat nauki zgodnie z programami nauczania w szkołach podstawowych i średnich I stopnia pociąga za sobą ostrzeżenie lub grzywnę od 140 do 300 euro” — napisano w oświadczeniu.

Jeśli wykroczenie popełniane jest wielokrotnie, pociąga to za sobą grzywnę od 280 do 600 euro. Za wykroczenia administracyjne może również zostać nałożona sankcja administracyjna — obowiązek uczestniczenia w profilaktyce alkoholizmu i narkomanii, interwencja odpowiednich służb, resocjalizacja, poprawa komunikacji z dziećmi lub konieczność uczestniczenia w innych programach (kursach).

„Prawo i obowiązek dziecka do nauki są również chronione przez inne artykuły kodeksu. Na przykład naruszenie praw dziecka to niewykonanie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez szefów placówek oświatowych i innych, pod nadzorem których znajduje się dziecko, wychowawców lub inne równoważne im osoby. Pociąga to za sobą ostrzeżenie lub grzywnę od 30 do 150 euro” — podkreślono w oświadczeniu.

Niewykonanie lub wykonywanie władzy rodzicielskiej w sposób sprzeczny z dobrem dziecka pociąga za sobą ostrzeżenie dla rodziców, zasądzenie grzywny albo obowiązek uczestniczenia w odpowiednich programach profilaktycznych i innych.

W bardziej złożonych przypadkach są angażowani specjaliści z systemu edukacji lub pomocy społecznej, na przykład z Komisji ds. Opieki nad Dzieckiem.

„Jeśli dziecko często opuszcza zajęcia bez ważnego powodu, zaangażowane są zarówno Biuro Ochrony Praw Dziecka, jak i policja. Ponadto samorządy mają koordynatorów współpracy międzyinstytucjonalnej, którzy w kompleksowy sposób zajmują się problemem. Sposób zastosowania wszystkich możliwych środków zależy od dyrektorów szkoły i samorządu. Więcej wychowawców społecznych, psychologów pojawia się w szkołach lub regionach, stosowane są skuteczne programy profilaktyczne, więc pomoc edukacyjna dla dziecka i rodziny ma się coraz lepiej” — napisano.

Odpowiedzialność za urządzenie sobie wakacji w czasie roku szkolnego i wynikające z tego konsekwencje można określić w umowach podpisywanych przez szkołę z uczniami lub ich rodzicami.

Ustalenia Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jednoznacznie stwierdzają, że „istnieje pewien związek między czasem, który uczniowie spędzają na nauce w szkołach i poza nimi, a ich osiągnięciami”.

Z wyników badań międzynarodowych wiadomo, że uczniowie, którzy spóźniają się lub opuszczają lekcje, mają gorsze wyniki niż ci, którzy pilnie uczęszczają na wszystkie zajęcia.

