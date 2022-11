Szef Litewskiej Konfederacji Pracodawców Danas Arlauskas w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że dodanie jednego dodatkowego dnia do urlopu jest bardziej ekonomiczne, ale nie zgadza się, że usunięty z listy dni wolnych ma być Międzynarodowy Dzień Pracy, a nie np. św. Jana.

Urlopy na Litwie

— Urlopy na Litwie są jednymi z najkrótszych w Unii Europejskiej, ale za to mamy najwięcej dni świątecznych, kiedy nie pracujemy, dlatego uważam, że to trzeba wyrównać. Jeśli sejm wyrazi zgodę, 1 maja stanie się tylko pamiętnym dniem pracy, ale liczba dni urlopu wypoczynkowego dla pracowników wzrośnie do 21 dni roboczych, a przy tym będzie możliwość swobodnego wyboru, kiedy wykorzystać dodatkowy dzień urlopu — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” wyjaśnia członek frakcji Ruchu Liberalnego w Sejmie RL, Andrius Bagdonas.

1 maja nie ma już świątecznego znaczenia

Jak mówi rozmówca, po odzyskaniu niepodległości przez Republikę Litewską 1 maja nie ma już świątecznego znaczenia dla dużej części społeczeństwa i kojarzy się już tylko z sowiecką przeszłością państwa.

— Myślę, że ta ustawa przyniosłaby dużo korzyści dla pracujących. W niektórych latach dzień kalendarzowy 1 maja zbiega się z dniem wolnym i staje się po prostu zwykłym dniem wolnym. Dlatego zamiast dnia wolnego 1 maja proponuje się dodanie jednego dnia do liczby dni corocznego urlopu pracowniczego i pozostawienie ludziom prawa do samodzielnego decydowania, kiedy poświęcić czas na odpoczynek, rodzinę lub przyjaciół — tłumaczy Bagdonas.

Decyzja zależy od trzech aspektów

Danas Arlauskas mówi, że decyzja zależy od trzech aspektów: politycznego, ekonomicznego i emocjonalnego.

— Jeśli mówimy o pozycji pracodawców — to propozycja liberałów oceniana jest jako dobra, ponieważ ekonomicznie lepiej jest dodać jeden dzień do urlopu, niż gdy mamy święto, które wypada w dzień roboczy i wszyscy nie pracują, to firmy tracą więcej — komentuje Arlauskas.

Podkreśla, że 1 maja to nie tylko święto sowieckie, ale ma ono charakter międzynarodowy, wspomina się o nim także w innych krajach świata.

— To przede wszystkim jest święto ludzi pracujących i raczej nie ma nic wspólnego z polityką. Moim zdaniem, taka decyzja może wzbudzić wielkie niezadowolenie wśród ludzi, spowoduje to niepotrzebne napięcia. To wcale nie oznacza, że 1 maja ludzie chcą chodzić z transparentami. Sam Pan Bóg mówił, że człowiek jest stworzony przede wszystkim do pracy, a dopiero potem do korzystania z przyjemności. To dlaczego nie pozwolić tego dnia ludziom pracy cieszyć się? Moim zdaniem, każde święto powinno mieć jakieś znaczenie. Jesteśmy za tym, żeby zniesiony dzień wolny przenieść na coroczny urlop pracowników. Międzynarodowy Dzień Pracy powinien zostać wolnym dniem od pracy, warto lepiej zrezygnować z jakiegoś innego święta i moim zdaniem to ma być święto Jana — podkreśla Danas Arlauskas.

14 dni wolnych od pracy z tytułu świąt

Na Litwie w ciągu roku mamy 14 dni wolnych od pracy z tytułu świąt. Święta Wielkanocne są ruchome, pozostałe co roku obchodzone są w ten sam dzień.

Dni wolne od pracy w 2023 roku:

1 stycznia — Nowy Rok

16 lutego — Dzień Odbudowy Państwa Litewskiego

11 marca — Dzień odzyskania przez Litwę niepodległości

9 kwietnia — Wielkanoc

10 kwietnia — Poniedziałek Wielkanocny

1 maja — Święto Pracy

7 maja — Dzień Matki

4 czerwca — Dzień Ojca

24 czerwca — Dzień Narodzenia Jana Chrzciciela

15 sierpnia — Wniebowzięcie Marii Panny

1 listopada — Dzień Wszystkich Świętych

2 listopada — Dzień Zaduszny

24-26 grudnia — Boże Narodzenie