Święto Niepodległości w DKP

„104 lata temu Polska odzyskała wolność po 123 latach niewoli. Co roku cieszyliśmy się z tej rocznicy, a dziś widzimy, jak niepodległość może być zagrożona, gdy Rosja, agresor, atakuje starając się zmienić porządek. Polska i Litwa znają cenę niepodległości i z całego serca wspierają Ukrainę” — powiedziała rozpoczynając uroczystość ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

Możliwe tylko w Wilnie

Ambasador podkreśliła, że święto niepodległości Polski jest obchodzone wszędzie, gdzie mieszkają Polacy, ale szczególnie uroczyście obchodzone jest na Litwie. Wyraziła wdzięczność za organizowane koncerty i wydarzenia z tej okazji, a także za liczną obecność na uroczystościach na Rossie, kierując podziękowania zwłaszcza do przedstawicieli szkół. Ambasador podkreśliła również znaczenie odbywającej się w tym czasie wizyty w Polsce prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy. „Prezydent wypowiedział takie słowa życzeń, które zacytuję, bo bardzo mnie wzruszyły: »Oby Pogoń i orzeł towarzyszyły sobie na wieki, nie tylko nad naszymi głowami ale i w naszych sercach«. To bardzo piękne słowa i myślę, że trafią one i do polskich i do litewskich serc — powiedziała Doroszewska.

Podczas uroczystości ambasador wręczyła odznaczenia państwowe przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę obywatelom Litwy za zasługi za propagowanie polskiej kultury i tradycji narodowych, za krzewienie oświaty oraz za zasługi w rozwijaniu polsko–litewskiej współpracy, za działalność na rzecz społeczności polskiej na Litwie.

Zachęta do dalszych działań

W imieniu odznaczonych przemówił Stanisław Pieszko, Prezes Fundacji „Samostanowienie”. Dziękując za odznaczenie i docenienie działań na rzecz krzewienia polskości przez władze RP podkreślił, że ostoją polskości, tak przed wiekami jak i teraz, pozostają kościół, szkoła i rodzina. „Wzywam wszystkich zebranych do jeszcze bardziej owocnych działań na rzecz polskiej kultury i budowy polskiej społeczności tak, byśmy mogli się cieszyć coraz większą liczbą tych, którzy zasługują na odznaczenia za pracę w tej dziedzinie” — mówił Stanisław Pieszko.

Wieczór uświetnił koncert „Tango mych marzeń i snów” w wykonaniu Anny Dereszowskiej & GANG TANGO

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Wieczór uświetnił koncert „Tango mych marzeń i snów” w wykonaniu Anny Dereszowskiej & GANG TANGO. Goście mieli także okazję do zapoznania się z wystawą „Dzieje hymnu polskiego”. Wystawa została przygotowana przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, w związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2022 Rokiem Józefa Wybickiego, autora „Mazurka Dąbrowskiego”. Ponadto w tym roku przypada 225. rocznica powstania tej pieśni oraz 95. rocznica ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” hymnem narodowym RP.

ODZNACZENI 11 LISTOPADA 2022

Krzyżem Komandorskim Orderu ZasługiRP odznaczony został:

Stanisław Pieszko

Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

Vladimiras Gulevičius (pośmiertnie)

Regina Janina Bućko

Regina Pakalnienė

Halina Rawdo

Janina Wysocka

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

ks. Andrzej Andrzejewski

Renata Dunajewska

Walery Jagliński

Renata Juzokienė

Janina Stupienko

Waldemar Szełkowski

Marek Kubiak

Adam Jurewicz

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczone zostały:

Mirosława Naganowicz

Irena Wolska