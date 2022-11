Ferie na stoku narciarskim czy na egipskiej plaży?

Przez kilka lat mieszkańcy Litwy rzadziej wyjeżdżali za granicę na wakacje i w tym roku chcą nadrobić zaległości. Planują wakacje z wyprzedzeniem, szczególnie szybko miejsca zapełniają się podczas wakacji szkolnych, zarówno w okresie jesiennym, jak i zimowym – informuje w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Inga Aukštolytė, kierownik marketingu i działu komunikacji biura podróży Tez Tour.

Biuro odnotowuje rosnące zainteresowanie podróżnych wyjazdami narciarskimi. Najpopularniejszą destynacją na narty jest Austria, która oferuje zadbane ośrodki zimowe. Jednak w sezonie zimowym podróżni są zainteresowani nie tylko ośrodkami narciarskimi, lecz także rekreacją w krajach, gdzie panuje upał.

– Jednym z najpopularniejszych miejsc na ferie zimowe jest od wielu lat Egipt. Przez cały rok panuje tu lato, jest wyjątkowa przyroda, czyste Morze Czerwone przyciąga wczasowiczów również zimą. Atrakcyjne ceny, obfitość rozrywek i program all inclusive też decydują o popularności tego kraju. A ze względu na krótki lot ten kierunek przyciąga również rodziny podróżujące na wakacje z dziećmi. Miłośnicy zabytków w Egipcie chętnie wybierają rejs po Nilu – wylicza Inga Aukštolytė.

Zjednoczone Emiraty Arabskie spodobają się tym, którzy lubią być otoczeni wyjątkowym luksusem i cieszyć się białymi piaszczystymi plażami. Nawiasem mówiąc, ten kierunek jest idealny do świętowania Nowego Roku. Dubaj słynie ze spektakularnych fajerwerków w ostatnią noc roku. Mieszkańcy Litwy również aktywnie wybierają wakacje na wyspie wiecznej wiosny, Maderze, gdzie sezon zimowy jest rozpieszczany ciepłem ponad 20°C.

Last minute przez wojnę na Ukrainie

Jak mówi Inga Aukštolytė, mieszkańcy Litwy nie są obecnie skłonni do eksperymentowania, wybierają sprawdzone miejsca na wakacje, w których można cieszyć się wysokiej jakości wypoczynkiem za najlepszy stosunek jakości do ceny.

– Tygodniowe wakacje w Egipcie kosztują średnio około 700 euro, na Teneryfie 800 euro, na Maderze 700 euro, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nawet 1000 euro, a wyjazd narciarski do Austrii to koszt 700 euro za osobę – podaje ceny.

Dovilė Zapkutė, kierownik działu komunikacji biura podróży Novaturas, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” przypomina, że ostatnie lata były niezwykle trudne dla branży turystycznej, co znajduje odzwierciedlenie w zachowaniu podróżnych. Jedną z najbardziej uderzających zmian było to, że zarówno podróżni, jak i organizatorzy musieli nauczyć się szybko dostosowywać do zmieniających się warunków podróży. Na początku roku ludzie planowali swoje podróże jak zwykle – z wyprzedzeniem. Agresja Rosji wobec Ukrainy odwróciła ten trend, z chwilowym wzrostem popytu na oferty last minute.

– Organizatorzy podroży zauważają również inną zmianę w przyzwyczajeniach podróżnych. Ta zmiana ma już nawet międzynarodową nazwę – podróż z zemsty, która opisuje dramatyczny wzrost potrzeby podróżowania ludzi i chęć nadrobienia straconego czasu oraz głód ekscytacji. Ludzie w tym roku kupują nie tylko lot czy nocleg, ale także emocje. W przeważającej części jest to zmiana spowodowana pandemią. Ze względu na ograniczenia przedłużająca się rutyna wyczerpała ludzi i zachęciła ich do większego inwestowania w wakacje, więc mają tendencję do kupowania nie tylko samego produktu, ale także usług zapewniających bezproblemowy wypoczynek – mówi Dovilė Zapkutė.

Wskazuje, że innym trendem w tym roku jest to, żeby naprawdę cieszyć się wakacjami bez obaw, co przekłada się na większe zainteresowanie dodatkowymi zabezpieczeniami.

Jednak bazując na modelach pogodowych, można się spodziewać, że przed nami sporo ciepłych dni i mało opadów śniegu | Fot. Marian Paluszkiewicz Na Litwie śniegu możemy się spodziewać najwcześniej w grudniu, temperatura i opady nie będą odbiegać od normy wieloletniej | Fot. Marian Paluszkiewicz

Zimą koniecznie narty

– Sezon narciarski rozpoczyna się w styczniu. W tym roku na podróżnych czekają aż trzy ośrodki narciarskie: Alpy Francuskie (Lyon), Alpy Włoskie (Bergamo) i Pireneje (Andora). Od stycznia narciarze będą czekać na ośrodki położone we włoskich i francuskich Alpach, a przez cały luty będziemy organizować wyjazdy narciarskie do Andory – jest to szczególnie miejsce preferowane przez uczniów szkół podstawowych i tych, którzy chcą świętować walentynki w górach – zaznacza rozmówczyni biura podróży Novaturas.

Chociaż Andora jest krajem małym, to pełna jest sklepów, centrów handlowych, hoteli, kawiarni, restauracji i wysokiej jakości stoków narciarskich. Narciarstwo w Andorze to połączenie tras otwartych i wysadzanych drzewami. Początkujący mogą spróbować długich i szerokich niebieskich tras, a miłośnicy narciarstwa mogą spróbować bardziej stromych czerwonych i czarnych tras w pobliżu Pas de la Casa i Soldeu.

– Ośrodki narciarskie Andory są oceniane jako jedne z najlepszych w Europie do nauki jazdy na nartach, ponieważ góry Pirenejów nie są tak wysokie jak francuskie Alpy, a układ tras jest prostszy. W Andorze, oprócz aktywności na nartach, można cieszyć się spacerami na świeżym powietrzu z piękną scenerią i zrelaksować się w największym górskim spa w Europie – Caldea. Kolejną rozrywką są zakupy. Różnorodność sklepów i centrów handlowych pozwala każdemu podróżnikowi znaleźć to, czego szuka. Ceny wakacji narciarskich w ośrodkach narciarskich Andory zaczynają się od 680 euro za osobę – opowiada Dovilė Zapkutė.

Alpy Francuskie czy Włoskie?

Włochy jako ośrodek narciarski mają doskonałą infrastrukturę, urocze górskie miasteczka, niesamowity krajobraz i włoską gastronomię. Dlatego też, niezależnie od tego, czy jesteś zapalonym i doświadczonym narciarzem, planujesz relaksującą wycieczkę z przyjaciółmi, czy może tylko po raz pierwszy spróbujesz stanąć na nartach, we Włoszech istnieją odpowiednie ośrodki i tereny narciarskie, które spełniają potrzeby wszystkich podróżnych. We Włoszech ośrodki narciarskie znajdują się w Alpach Klintyńskich i Dolomitach.

– Alpy są wybierane ze względu na spektakularne widoki, które wyglądają jak z pocztówki. Tymczasem na szczytach Alp Dolomitowych zobaczysz więcej skał. Ceny wakacji narciarskich we włoskich ośrodkach narciarskich zaczynają się od 580 euro za osobę – podkreśla Zapkutė.

Tysiące kilometrów najnowocześniejszych wyciągów narciarskich, wiele znanych i tętniących życiem ośrodków narciarskich oraz pokryte białym śniegiem Alpy Francuskie są jednymi z najpiękniejszych terenów narciarskich na świecie. Miłośnicy narciarstwa zdają sobie sprawę, że jazda na nartach we Francji to wyjątkowe doświadczenie. Najlepsze ośrodki narciarskie francuskich Alp zapewnią niezapomniane wakacje w jednym z najbardziej spektakularnych systemów górskich Europy Zachodniej. W Alpach Północnych znajduje się nie tylko najwyższa góra we Francji – Mont Blanc, ale także największa liczba ośrodków narciarskich w Europie.

Zgiełk miasta, spokój plaż

Jedną z niewielu wspólnych cech, które mają najlepsze ośrodki narciarskie w Alpach, jest szeroki i czasami przeplatający się teren, ale każdy ośrodek ma unikalną architekturę i atmosferę. To prawda, że należy zauważyć, że stoki narciarskie tutaj są najtrudniejsze, powinny być wybierane przez doświadczonych narciarzy. Ceny wakacji narciarskich we francuskich ośrodkach narciarskich zaczynają się od 660 euro za osobę.

– Dla tych, którzy chcą cieszyć się słoneczną pogodą w miesiącach zimowych, proponujemy wybrać wakacje w kurortach Egiptu, Madery, Teneryfy i Zjednoczonych Emiratów Arabskich – zachęca organizatorka.

Jak mówi, wielu mieszkańców Litwy odwiedziło już Egipt więcej niż raz, ale w tym słonecznym kraju zawsze jest coś innego do zobaczenia. Egipt, któremu towarzyszy słońce przez cały rok, jest najpopularniejszym miejscem na ferie zimowe. Na taki wybór wpływają nie tylko niekończące się letnie upały, szeroki wybór hoteli, ale także różne rozrywki, pyszne jedzenie i ważne zabytki.

– Na drugim miejscu pod względem popularności jest Teneryfa. Ta wyspa może zaoferować wszystko, czego potrzebujesz do wysokiej jakości wakacji, od relaksu w najbardziej eleganckich kurortach plażowych, surfowania na czarnych piaszczystych plażach, po oszałamiające wąwozy lub wycieczki gastronomiczne. Największą zaletą Teneryfy jest to, że mieści wszystko – zarówno zgiełk miasta, jak i opalanie się na plaży lub przy basenie. Do wszystkiego można dotrzeć w dogodnej odległości, nie tracąc cennego czasu na długą podróż. To prawda, że w ostatnich latach był kochany przez podróżników jako kierunek „wakacji roboczych” – ludzie przyjeżdżają tutaj, aby pracować zdalnie i jednocześnie zwiedzać wysp – zachwala wyjazd na Teneryfę.

W zimnych porach roku są tu organizowane trasy narciarskie, po których można zjeżdżać na nartach lub snowboardzie

| Fot. Marian Paluszkiewicz Park rozrywki zimowej i letniej Lipówka położony jest w najwyższym punkcie Wilna i oferuje wiele różnych atrakcji

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Dubaj, miasto możliwości

– Madera to miejsce, gdzie ludzi wita wieczna wiosna przez cały rok: latem średnia temperatura powietrza nie przekracza 23°C, a w zimowy dzień rzadko spada poniżej 16°C. To prawda, że późną jesienią i zimą deszcze są nieco częstsze niż latem. Większość wyspy zajmuje rezerwat przyrody, a od czerwca do października oko zachwyca kwitnącymi kwiatami i obfitością kolorów. Odwiedzając Maderę, nie można przegapić spaceru po długowiecznych lasach laurowych i można podziwiać dzikie storczyki. Madera ma doskonałe warunki do nurkowania, surfingu lub paralotniarstwa, a także pływania z delfinami, oglądania wielorybów – opowiada kierownik działu komunikacji biura podróży Novaturas.

Dubaj to miasto możliwości, które zmienia się i rozwija szybciej niż czas. Architekci i inżynierowie z całego świata realizują tu imponujące projekty i tworzą budynki, które przekraczają wyobraźnię. Dubaj jest najbardziej polecany do odwiedzenia dla tych, którzy chcą być w środku wydarzeń i są zainteresowani innowacjami. Po zapoznaniu się z nowoczesną stroną Dubaju można wybrać się na wycieczkę do starego Dubaju. Są tam kolorowe lokalne targi, małe uliczne sklepiki, można spacerować po wielu wąskich uliczkach, wędrować po dzielnicy sztuki, podziwiać wspaniałą panoramę miasta lub rozmawiać z mieszkańcami w małej knajpce. Dubaj charakteryzuje się kulturą komunikacji i wyjątkowo bezpiecznym środowiskiem.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 45(131) 12-18/11/2022