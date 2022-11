Już od prawie miesiąca, od 1 listopada, działa zaktualizowany artykuł nr 424 kodeksu wykroczeń administracyjnych, zgodnie z którym obowiązuje jeszcze surowsza odpowiedzialność karna wobec osób prowadzących samochód bez ważnego prawa jazdy.

Zgodnie z nową procedurą, powtarzające się naruszenia tego przepisu mogą teraz skutkować nie tylko wysoką grzywną, ale także konfiskatą pojazdu.

Prawie bezkarnie

Przez długi czas art. 424 nie przewidywał zaostrzenia odpowiedzialności dla osób, które wielokrotnie były zatrzymywane podczas prowadzenia samochodu bez ważnego prawa jazdy.

Grozi konfiskata

Teraz wielokrotna bezprawna jazda może skutkować konfiskatą pojazdu. Do czasu podjęcia odpowiedniej decyzji pojazd zostanie również czasowo przeniesiony na placyk policyjny.

Co więcej, osobie, która dopuści się takiego naruszenia, grozi kara grzywny od 800 do 1 000 euro. Jeśli prawo zostanie złamane w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub innych substancji psychoaktywnych — od 1 100 do 1 500 euro. Ponadto, w zależności od sytuacji, zawiesza się prawo do kierowania samochodem na okres od 6 do 24 miesięcy.

Zatrważająca statystyka

Do tej pory najczęściej zdarzały się przypadki, że kierowcy byli wielokrotnie zatrzymywani za prowadzenie pojazdu bez ważnego prawa jazdy, a do tego nie mieli opłaconych mandatów i jeździli samochodem będącym w złym stanie technicznym.

Sejm jednak zdecydował się na zaostrzenie procedury, ponieważ w ostatnich latach zauważalny jest znaczny wzrost liczby osób kierujących pojazdem bez prawa jazdy oraz liczby wypadków drogowych spowodowanych przez takie osoby.

Prowadzili bez prawa jazdy

2017 r. — 10 948

2018 r. — 10 720

2019 r. — 11 093

2020 r. — 14 073

2021 r. — 16 325

Źródło: policija.lt