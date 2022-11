Za każdym wypadkiem drogowym kryje się ludzki dramat

Według danych litewskiej policji drogowej w 2021 r. na litewskich drogach zginęło 126 osób. W tym roku, do 8 listopada, na Litwie doszło zaś do 2603 wypadków drogowych, w których rannych zostało aż 3033 osób, a 102 zginęły.

„Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych obchodzony jest co roku w trzecią niedzielę listopada od 1993 r. z inicjatywy Road Peace, brytyjskiej organizacji pomocy wypadkom. Główna zasada, aby unikać wypadków drogowych – zachowywać szacunek i ostrożność! Warto prawidłowo oceniać wszystkie okoliczności i chronić siebie i innych, zaplanować podróż i zadbać o pojazd tak, aby był bezpieczny i sprawny technicznie” – czytamy w oświadczeniu litewskiej policji drogowej nadesłanym „Kurierowi Wileńskiemu”.

Prędkość zabija najczęściej

Gabrielė Vasiliauskaitė, doradca ministra transportu i komunikacji, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zwraca uwagę, co czyni państwo, aby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach: instalowane są urządzenia usprawniające bezpieczeństwo ruchu, ulepszana jest infrastruktura, prowadzone są działania zapobiegające wypadkom i edukacyjne.

Reklama

– Statystyki za 2021 r. pokazują, że główną przyczyną wypadków drogowych, w których zginęli ludzie, było niedostosowanie prędkości jazdy do warunków lub przekroczenie dozwolonej prędkości (53 proc.). Mniej więcej jedna dziesiąta wypadków drogowych była spowodowana nieprzepuszczeniem pieszych na przejściach, niedopełnieniem innych obowiązków wobec pieszych (13 proc.), naruszeniami przepisów ruchu drogowego przez pieszych, co doprowadziło do wypadków drogowych (11 proc.), oraz zaniedbaniem wymogu ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi poruszającemu się po głównej drodze, naruszeniem zasad manewrowania (9 proc.) – wymienia Gabrielė Vasiliauskaitė.

Jak mówi, bardzo ważne jest odpowiedzialne zachowanie użytkowników dróg, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz wspólna i konsekwentna praca wszystkich organów zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego dla zminimalizowania liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Środki transportu stają się coraz bezpieczniejsze, co zapobiega śmiertelnym ofiarom wypadków drogowych. Ważne jest też skuteczna pomoc po wypadku.

Czytaj więcej: Uwaga na pułapkę rozliczeniową w handlu używanymi samochodami

Reforma służb ratowniczych

Niezwykle istotnie jest, aby służby ratunkowe jak najszybciej mogły dotrzeć do miejsca wypadku, gdzie są poszkodowani. Dlatego też obecnie trwa reforma pogotowia ratunkowego (GMP), której celem jest stworzenie ogólnokrajowej służby pogotowia ratunkowego działającej w spójny i skoordynowany sposób. Terminarz tej inicjatywy jest rozpisany do lipca przyszłego roku. Celem jest osiągnięcie jednolitego standardu usług w całym kraju. Zapewni to scentralizowane pogotowie ratunkowe z pięcioma jednostkami w dużych miastach.

Jak poinformowano nas w Ministerstwie Zdrowia, same stacje pogotowia ratunkowego będą równomiernie rozmieszczone w całym kraju i będą świadczyć usługi w sposób skoordynowany, niezależnie od granic dzielnic. Celem jest, aby nie było obszarów nieobsługiwanych i aby najważniejszy – czasowo – standard usług GMP był zachowany wszędzie: dotrzeć do pacjenta w mieście w czasie do 15 minut, w bardziej oddalonych obszarach – do 25 minut.

Warto jednak przypomnieć, jak ważne są umiejętności niesienia pierwszej pomocy przez każdego z nas. Czynione są starania, aby jak największa część społeczeństwa ukończyła kurs udzielania pierwszej pomocy i regularnie aktualizowała tę wiedzę.

Ważne jest też, aby jak najwięcej firm i organizatorów wydarzeń dbało o to, aby defibrylatory były stale przechowywane w miejscach gromadzenia się ludzi, ich użyteczność była nadzorowana, organizatorzy wydarzeń, członkowie społeczności wiedzieli, gdzie je znaleźć i jak z nich korzystać.

Centrum Edukacji Zdrowotnej i Zapobiegania Chorobom zainstalowało 120 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AID) w 35 samorządach. AID ze specjalną szafką do ich przechowywania, apteczką pierwszej pomocy i kołowrotem są też instalowane w bardziej odległych miejscach – w różnych placówkach w kraju, takich jak: centra sportowe, starostwie, lokale komunalne, dworce autobusowe, biura służb zatrudnienia lub centra kultury.

Mieszkańcy są zapraszani do zapoznania się z instrukcją działania defibrylatora zamieszczoną w Internecie. Wszystkie miejsca ich zainstalowania można znaleźć na wirtualnej mapie defibrylatorów wyszukiwarce Google.

Czytaj więcej: Jaka przyszłość prywatnych samochodów

Bezpieczeństwo zależy od nas

W niedzielę 20 listopada 2022 r. przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Dzień ten powinien być refleksją dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Po raz pierwszy Światowy Dzień Pamięci obchodzony był w 1995 r. z inicjatywy kilku stowarzyszeń, w tym Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych – FEVR. W 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rezolucję ustanawiającą trzecią niedzielę listopada jako Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims).

Każdego roku w zdarzeniach drogowych na całym świecie ginie ponad milion osób. Statystyki są tylko liczbami, jednak za każdym wypadkiem drogowym kryje się ludzki dramat. Dotyka on nie tylko poszkodowanych, ale także sprawców zdarzeń i ich bliskich.

Korzystając z drogi, niezależnie od tego, czy kierujemy pojazdem, czy też jesteśmy pieszymi, zawsze pamiętajmy, że to od naszego zachowania, koncentracji, podjętych decyzji zależy bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a co za tym idzie – zdrowie i życie człowieka.

W Światowym Dniu Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych jesteśmy zaproszeni do upamiętnienia ofiar śmiertelnych na drogach i ulicach, a także do wspomnienia ich bliskich, którzy muszą radzić sobie z emocjonalnymi, psychologicznymi i finansowymi konsekwencjami tych wydarzeń. Tego dnia powinniśmy ponadto przypominać rządom krajowym i odpowiednim władzom o potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.

Artukuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 46(134) 19-25/11/2022