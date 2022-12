W konkursie uczestniczyły 44 drużyny z różnych krajów świata: Australii, Kazachstanu, Ukrainy, Francji, USA, Islandii, Wielkiej Brytanii i innych. Dobrze się spisali uczniowie polskich szkół na Litwie: 2. miejsce zdobyły uczennice Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, 4. miejsce przyznano młodzieży z Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu krótkiego, jednominutowego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia czy postaci z historii lub kultury Polski. Prace mogły być wykonane różnymi technikami: poczynając od statycznych, ręcznie rysowanych plansz, poprzez animację poklatkową, film z udziałem uczniów, aż po tzw. machinimę — animacje generowane z wykorzystaniem silników gier komputerowych.

Jeden z najlepszych filmów stworzyły uczennice klasy IV A, Katarzyna Łakis, Dorota Petkun i Dominika Karasevičiūtė, z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. Zabrały się za animację filmu „The Rolling Stones w Warszawie w 1967 r.”. Za tę pracę decyzją widzów oraz jury zostało przyznane drugie miejsce.

Opiekunka grupy z Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie, Anna Makowska (od lewej), z uczennicami Dorotą Petkun, Dominiką Karasevičiutė i Katarzyną Łakis

| Fot. archiwum prywatne

— Oceniając prace konkursowe, na stronie Patria Nostra oddają swój głos uczestnicy. Przyznają punkty od 5 do 1, podobnie jak w głosowaniu podczas Eurowizji. Następnie filmy ocenia również Rada Programowa konkursu. Nasz filmik był naprawdę dobry, podziwiam dziewczyny za mistrzostwo — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi opiekunka grupy, Anna Makowska, nauczycielka historii z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

Temat filmu został wybrany spośród kilku propozycji.

— W swoim filmie chciałyśmy pokazać, że historia to nie tylko walki, wojny czy powstania, lecz również pozytywne wydarzenia. Za czasów PRL, gdy życie ludzi było szare i ponure, za namową wnuczki Władysława Gomułki zostaje zorganizowany koncert grupy muzycznej z Zachodu. W tamtych czasach wniosła ona w szarą codzienność nadzieję i radość — komentuje jedna z uczestniczek zwycięskiej drużyny, Katarzyna Łakis.

Celem konkursu jest nie tylko propagowanie wiedzy o historii Polski czy budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Jest to także szansa dla młodzieży w sprawdzeniu swoich umiejętności jako twórców i reżyserów.

W światowym konkursie historycznym 4. miejsce przyznano młodzieży z Jaszun. Paweł Ozarowski (po lewej) podjął się reżyserskiego zadania, nad montażem i animacją czuwał Augustyn Ozarowski

| Fot. archiwum prywatne

Zadaniu konkursowemu sprostał również inny zespół z Litwy reprezentujący Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach, który otrzymał wysokie oceny i zajął czwarte miejsce. Uczeń IV G Augustyn Ozarowski oraz absolwent Paweł Ozarowski stworzyli animowany film „Premiera filmu A. Wajdy »Człowiek z marmuru«”. Paweł podjął się reżyserskiego zadania, nad montażem i animacją czuwał Augustyn.

— Temat filmu wybraliśmy ze względu na to, że od razu pojawiła się wizja, pomysł, jak to wydarzenie przedstawić i w jakim stylu realizować animację. Poza tym premiera filmu Andrzeja Wajdy to było wydarzenie, o którym nie wiedzieliśmy i była to dobra okazja, by się dowiedzieć — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” uzasadnia wybór tematu Augustyn Ozarowski.

Jak dodaje, stworzenie krótkiego, jednominutowego filmiku i przedstawienie w nim wydarzenia historycznego „w pigułce” jest nie lada wyzwaniem.

— Tworzenie krótkiego filmiku jest, wbrew pozorom, dużo bardziej czasochłonne, ponieważ trzeba znaleźć sposób, jak w krótkiej formie zmieścić całą treść. Nie wszystkie zaplanowane sceny, do których stworzyliśmy animacje, trafiły do filmiku — zdradza Augustyn.

Laureaci konkursu historycznego otrzymali nagrody oraz replikę szabli dla swojej szkoły

| Fot. archiwum prywatne

Wielką i bardzo miłą niespodzianką było zaproszenie laureatów na Galę Finałową do Warszawy. Na uroczystość przybyli uczestnicy konkursu z krajów Europy, Azji, Ameryki. Laureaci otrzymali nagrody oraz replikę szabli dla swojej szkoły.

— Gala była niezwykle emocjonująca, przyjemnie było wysłuchać innych uczestników i obejrzeć ich prace. Po zakończeniu uroczystości byłem zadowolony, bo osiągnęliśmy lepszy wynik niż w ubiegłym roku (8. miejsce), czyli zrobiliśmy krok do przodu. Zostałem zmotywowany do rozpoczęcia pracy nad nową animacją w kolejnych edycjach konkursu — mówi Augustyn Ozarowski.

— Główną nagrodą stał się czterodniowy wyjazd do Warszawy, gdzie laureaci mogli poznać się, razem spędzić czas na wieczorku zapoznawczym, wycieczkach, grze terenowej, zwiedzaniu Warszawy. Kulminacyjnym momentem spotkania była gala finałowa konkursu. Kierujemy słowa podziękowania do organizatorów konkursu Patria Nostra, pani Natalii Volynets i pana Mirosława Gryki za możliwość udziału w konkursie oraz za treściwy wyjazd do stolicy Polski — mówi Lucja Mickiewicz-Ozarowska, opiekunka grupy młodzieży z Jaszun.