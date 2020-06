W Jaszunach uhonorowano najzdolniejszą młodzież

Samorząd Rejonu Solecznickiego w piątek, 19 czerwca, zaprosił zwycięzców rejonowych olimpiad przedmiotowych oraz ich nauczycieli na tradycyjną uroczystość uhonorowania laureatów. Wyjątkowe wydarzenie odbyło się w uroczystej oprawie pałacu Balińskich w Jaszunach. Uzdolnioną młodzież nagrodzono po raz siódmy.

– Pokładamy w was wielką nadzieję, ponieważ jesteście naszą przyszłością. Stawiajmy przed sobą wielkie cele, stawiajmy przed sobą wielkie marzenia, bo sprawią one, że będziecie żyli w lepszym świecie. Tego nam wszystkim życzę – zwróciła się do młodzieży Beata Pietkiewicz, wicemer rejonu solecznickiego.

W roku szkolnym 2019/2020 w rejonie solecznickim odbyło się 14 olimpiad przedmiotowych z udziałem 202 uczniów z 17 szkół. Podczas uroczystości uhonorowano zwycięzców olimpiad, którym rozdano 83 medale: 26 za zdobycie I miejsca, 29 – za II miejsce i 28 za III miejsce na podium. Swój udział w sukcesie wychowanków miało 99 nauczycieli.

– Cieszę się, że mogliśmy zorganizować nasze spotkanie właśnie tu, w pałacu Balińskich w Jaszunach, gdzie przed laty gromadziła się elita Uniwersytetu Wileńskiego. To właśnie tu, w okresie, gdy zamieszkał tu rektor Uniwersytetu Wileńskiego Jan Śniadecki, przybywali najznakomitsi uczeni. Natomiast dzisiaj widzieliśmy tu najbardziej uzdolnionych uczniów, wśród których, jestem tego pewna, są przyszli inżynierowie, lekarze, matematycy, przedstawiciele wielu innych ważnych dziedzin, którzy naprawdę wiedzą, do czego dążą – gratulowała uczniom Regina Markiewicz, kierownik wydziału oświaty, nauki i sportu Samorządu Rejonu Solecznickiego.



Niektórzy obecni na sali uczniowie zostali wywoływani po odbiór medali kilkakrotnie: nie tylko wzięli udział w kilku olimpiadach przedmiotowych, ale też zdobyli wysokie lokaty. Cztery medale zdobył Arnoldas Novikevičius z Gimnazjum w Ejszyszkach, a także Pavel Gusev z Gimnazjum „Santarvės” w Solecznikach.

Po trzy medale zdobyli uczniowie: Eliza Rybak oraz Waldemar Ugrewicz z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Dawid Jusiewicz z Gimnazjum w Ejszyszkach oraz Patricija Miliun i Ugnė Kiriuškinaitė z Gimnazjum im. S. Rapolionisa w Ejszyszkach.

Najwięcej zwycięskich miejsc zdobyli uczniowie Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego, zgarniając 16 medali, 13 medali odebrali uczniowie z Gimnazjum w Ejszyszkach, 12 medali uczniowie z Gimnazjum im. S. Rapolionisa w Ejszyszkach.

Podczas uroczystości pamiątkowymi medalami mera rejonu nagrodzono również dwie uczestniczki krajowej XXXI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – zdobywczynię I miejsca Paulinę Pieszko oraz Wioletę Kozyrewską, zdobywczynię wyróżnienia. Obie uczennice uczą się w Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach, do olimpiady przygotowała je polonistka Krystyna Turkot.

Uroczystość uhonorowania najzdolniejszej młodzieży uświetnił występ zespołu Art Of Music z Centrum Kultury w Solecznikach.