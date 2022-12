Mikołajki: święto ludzi, którzy dają innym radość

— 6 grudnia kościół katolicki wspomina św. Mikołaja z Miry. Istnieje wiele pięknych legend z nim związanych. Według tradycji pomagał on tym, którzy mieli trudności finansowe. Tego dnia niektóre parafie organizują święta dla dzieci — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” ks. Tadeusz Jasiński, rezydent w Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie, redaktor miesięcznika katolickiego „Spotkania”.

Wrażliwy i pobożny

Około 270 r. w bogatej rodzinie zamieszkałej w mieście Patara w dzisiejszej Turcji urodził się długo wyczekiwany chłopak, któremu nadano imię Mikołaj. Od najmłodszych lat wykazywał się on niezwykłą wrażliwością i pobożnością. Po śmierci swoich rodziców odziedziczył duży spadek, którym dzielił się z najuboższymi mieszkańcami miasta. Po kilku latach został biskupem Miry, cieszącym się ogromnym uznaniem wśród wiernych.

Wiele legend dotyczących św. Mikołaja

Istnieje wiele legend dotyczących działalności św. Mikołaja. Jedna z nich głosi, że uchronił przed śmiercią trzech młodzieńców, skazanych przez cesarza Konstantyna I Wielkiego za drobne przestępstwa. Druga mówi, że swoją wytrwałą modlitwą uratował rybaków podczas sztormu na morzu. Istnieje także opowieść o jednym z mieszkańców Patary, który popadł w biedę i z powodu braku pieniędzy postanowił sprzedać swoje córki do domu publicznego. Poruszony biskup, by uchronić kobiety przed smutnym losem, wrzucił przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi. Wpadły one prosto do pończoch, które suszyły się przy rozgrzanym kominku. Podaje się, że właśnie stąd wziął się zwyczaj wieszania skarpetek oraz wystawiania butów na prezenty.

Pochowany w Myrze

Mikołajki są świętem mającym na celu upamiętnienie postaci św. Mikołaja, biskupa Miry. Z dostępnych informacji wynika, że zmarł on 6 grudnia około 350 r. i pochowano go w Myrze. Po zajęciu Myry przez Saracenów jego relikwie zostały wykradzione w 1087 r. przez włoskich kupców i przeniesione do Bari. Dokonano tego właśnie po to, by upamiętnić postać św. Mikołaja.

— Współcześnie, postać świętego przybrała komercyjny wydźwięk, będąc jednym z symboli świąt Bożego Narodzenia. Tego dnia wzajemnie obdarowujemy się prezentami. Jest to piękny zwyczaj, pamiętajmy jednak, że w tym akcie najważniejsza jest intencja, miłość. Najdroższy duchowo nie musi być prezent, który dużo kosztował. Nie powinien on być drogi w znaczeniu materialnym, najważniejsze, żeby był darowany z serca. Możliwości materialne u każdego są inne. Prezent to nie zawsze powinna być rzecz materialna. Wystarczy tego dnia obdarzyć kogoś życzliwością, sympatią, miłością. Największy prezent to modlitwa i jeżeli ktoś z kimś jest skłócony, to powinien się pojednać — zaznacza ks. Tadeusz Jasiński.

Św. Mikołaj jest patronem rybaków, marynarzy, flisaków, dzieci, panien, więźniów, studentów, cukierników, pielgrzymów, notariuszy.

Święto ludzi, którzy czynią innemu dobrze

— Jest to przede wszystkim wielkie święto ludzi, którzy czynią innemu dobrze, troszczą się o innych, dają radość innym. Jest to święto ludzi, którzy udzielają pomocy innym nie oczekując nic w zamian. To jest przede wszystkim dzień tych, którzy udzielają dyskretnej i bezinteresownej pomocy. Tych, którzy postępują według Ewangelii „byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” — mówi ks. Tadeusz Jasiński.