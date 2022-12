Małe drzewko wykonane z drewnianych łyżek i widelców ma przypominać o nadmiernej konsumpcji i marnowaniu żywności w okresie świątecznym.

Choinka stworzona z łyżek i widelców

— Nasza choinka jest niekonwencjonalna — bardzo mała, stworzona z łyżek i widelców z naturalnego drewna. Jest to symbol, który zachęca do zmniejszenia nadmiaru atrybutów świątecznych, ale nie do zmniejszenia życzliwości lub świątecznego nastroju. W końcu to nie stoły zastawione jedzeniem są najważniejsze, ale ludzie, którzy są z nami — mówi Simonas Gurevičius, szef Banku Żywności, inicjator akcji.

43-centymetrowe drzewko na placu Ratuszowym jest umieszczone na cokole i przykryte szklanym ostrosłupem. Organizatorzy akcji wskazują, że bardzo wymownie kontrastuje ono z główną świąteczną choinką ustawioną tradycyjnie na placu Katedralnym, która w tym roku przybrała formę tortu.

Bardziej odpowiedzialne planowanie świąt

— Nie mam wątpliwości, że jest to jedna z najmniejszych choinek spośród tych, które zdobią place litewskich miast; jest ona jednocześnie zdecydowanie pierwszą na Litwie (a może i na świecie) choinką, która zaprasza do bardziej odpowiedzialnego planowania świąt i niemarnowania jedzenia. Nawiasem mówiąc, stworzyliśmy ją zanim dowiedzieliśmy się, że główny świerk miasta będzie wyglądał jak ogromny tort, ale dość nieoczekiwanie ten kontrast stał się bardzo symboliczny — zauważa Simonas Gurevičius.

Zbyt dużo żywności podczas świąt

Według danych Banku Żywności, nawet dwie trzecie mieszkańców Litwy przyznaje, że podczas świąt kupuje zbyt dużo żywności, którą później trzeba wyrzucić. Żywność nadająca się do spożycia jest marnowana codziennie w ogromnych ilościach, a w okresie świątecznym to marnotrawstwo wzrasta o jedną trzecią.

— Prawdopodobnie wielu z nas słyszy podczas świąt „jedz, tyle ugotowałem”, „jedz, inaczej trzeba będzie to wyrzucić”. Zapraszamy do zmiany tej nadmiarowej kultury. Taka zmiana nie tylko pozwoli zaoszczędzić pieniądze wydawane na żywność, ale także przyczyni się do tego, że mniej żywności będziemy marnować — zaznacza Gurevičius.

W gospodarstwach domowych na całym świecie największe ilości żywności wyrzuca się właśnie po świętach. Szacuje się, że w tym okresie wyrzuca się około 74 mln ciast, które nadal nadają się do spożycia.

40 proc. osób przyrządza na święta za dużo jedzenia

Z badań wynika, że prawie 40 proc. mieszkańców Litwy przyrządza na święta za dużo jedzenia, którego nadmiar potem wyrzuca. Tymczasem co piąta osoba w kraju jest zagrożona ubóstwem, a co dziesiąta nie ma czego podać na świąteczny stół.

Według szefa Banku Żywności głównym powodem marnowania żywności jest brak rozsądnego planowania. Dwie trzecie mieszkańców przyznaje, że kupuje za dużo jedzenia na święta. Dlatego inicjatywa „Zmniejszenie świąt Bożego Narodzenia” została przeniesiona na stronę informacyjną kaledos.maistobankas.lt, gdzie pojawiają się wskazówki dotyczące odpowiedzialnego planowania zakupów żywności. Również na tej stronie znani szefowie kuchni, kucharze, przyjaciele Banku Żywności dzielą się pomysłami na przepisy, jak umiejętnie przyrządzić wszystko, co kupiliśmy.

