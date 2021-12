W sercach dzieci z rejonu wileńskiego oczekiwanie na nadchodzące święta Bożego Narodzenia rozświetliły światełka częstochowskiego Świętego Mikołaja – ks. Ryszarda Umańskiego z parafii św. Wojciecha w Częstochowie, który co roku przyjeżdża do nas z darami. Przybywa ze swoimi pomocnikami: przedstawicielami władz miejskich i powiatowych RP oraz osobami prywatnymi, uczestnikami jego szlachetnej kampanii. 19 listopada ks. Ryszard Umański odwiedził Mickuny, Pakienę i Rukojnie. Z samego rana do Mickun zajechał ciągnik z przyczepą pełną prezentów.

Święty Mikołaj dostarczył wiele radości dzieciom z Gimnazjum w Mickunach

| Fot. vrsa.lt

Dzięki zaangażowaniu placówek oświatowych, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów polskich gmin, starostów oraz przedstawicieli firm z Częstochowy i jej okolic, ogółem przywieziono ok. 3000 paczek, które zostaną przekazane przede wszystkim dzieciom mieszkającym w gminie Mickuny i w pobliskich gminach. Prezenty otrzymają uczniowie następujących gimnazjów: Gimnazjum w Mickunach, Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce, Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach, Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, Gimnazjum w Rukojniach, Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze. Zostaną także obdarowani uczniowie szkół podstawowych: im. Czesława Miłosza w Pakienie, w Szumsku, w Kiwiszkach oraz szkoły początkowej w Grygajciach. Tradycyjnie prezenty otrzymali wychowankowie żłobków-przedszkoli w Mickunach i Ławaryszkach oraz przedszkola w Kowalczukach.

Przywieziono też dary żywnościowe, które będą przekazane osobom potrzebującym, emerytom mieszkającym w gminach Mickuny, Rukojnie, Kowalczuki, a także w gminie Jaszuny (rejon solecznicki).

Z powodu pandemii drugi rok z rzędu zrezygnowano z uroczystości, podczas których grono szczęśliwych dzieci z placówek oświatowych rejonu wileńskiego witało Świętego Mikołaja. Nie odmówiono jednak gościnnego przyjęcia szanownych gości i radości, jaką Święty Mikołaj obdarzył dzieci.

Życzliwych gości z Polski przywitała społeczność Żłobka-Przedszkola w Mickunach i Gimnazjum w Mickunach. Na spotkanie przybyły mer rejonu wileńskiego Maria Rekść i starosta gminy Mickuny Renata Mickiewicz.

Święty Mikołaj z Częstochowy odwiedził wychowanków żłobka-przedszkola i wręczył im prezenty. Później uroczystość przeniosła się do Gimnazjum w Mickunach, gdzie uczniowie również niecierpliwie czekali na Świętego Mikołaja, by nacieszyć się prezentami. Uczniowie gimnazjum zorganizowali koncert ze śpiewami i tańcami w podzięce za dobre czyny i wspaniałe prezenty.

| Fot. vrsa.lt

| Fot. vrsa.lt

Zebranych powitała dyrektor gimnazjum Małgorzata Radzewicz, która wraz z całą społecznością placówki cieszyła się, że w tym roku udało jej się spotkać i zobaczyć na żywo radość dzieci ze spotkania z bardzo wyczekiwanym Świętym Mikołajem.

Obecna na uroczystości mer rejonu wileńskiego Maria Rekść podziękowała duchownemu za życzliwość i szlachetny przykład, radość, jaką sprawił dzieciom, ich uśmiechy i dobre emocje.

– Szanowni państwo, kochani rodacy, jestem dumna z takiej aktywnej i patriotycznej podwileńskiej młodzieży. Nasza młodzież jest najwspanialsza, najzdolniejsza i najbogatsza, bo my mamy dwie ojczyzny i tym jesteśmy bogaci. Litwa i Polska – kochane dwie matki. Nasza podwileńska młodzież zademonstrowała prawdziwą miłość do swojej ojczyzny. W naszym rejonie jest 17 gimnazjów z polskim językiem nauczania. Uczniowie obchodzą wszystkie święta, które dotyczą Polski. Tradycje, kultura, patriotyzm i wiara – to wszystko jest w naszych placówkach. Na Wileńszczyźnie są najzdolniejsi i najwspanialsi uczniowie i nauczyciele. Samorząd stwarza im wszystkim piękne warunki. A jeszcze mamy najwspanialszych ludzi, którzy zakochali się w nas – to ks. Ryszard, który tak kocha Wileńszczyznę. Każdego roku go tu widzimy. Dziękuję wam, przede wszystkim dziękuję księdzu, za to, co robicie. Za wasze wielkie serce i wspaniałe dusze. Oddziela nasze państwa granica, ale my i tak czujemy waszą miłość i szacunek do nas. Jesteśmy braćmi i siostrami, to jest nasza ojczyzna. Pan Bóg nam posłał ks. Ryszarda. Cieszymy się i dziękujemy. Bóg zapłać – powiedziała mer Maria Rekść i wręczyła księdzu list z podziękowaniami i upominek.

Pozdrowienia przekazał też wiceprezydent Częstochowy Ryszard Stefaniak, który w swoim mieście zajmuje się sprawami edukacji.

Po tych wszystkich życzeniach Święty Mikołaj pospieszył wręczyć całą masę prezentów.

Po wizycie w Gimnazjum w Mickunach ks. Ryszard Umański z delegacją odwiedzili Szkołę Podstawową im. Czesława Miłosza w Pakienie i Gimnazjum w Rukojniach.

Akcja została zorganizowana już siódmy raz. Siedem lat temu została zawarta umowa o współpracy między gminą Mickuny a gminą Poraj. Nie jest to zwykła akcja, tylko aktywna współpraca międzyludzka, której wynikiem są organizowane dla dzieci wyjazdy do Polski oraz kampania bożonarodzeniowa.