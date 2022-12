„Jeden taki wieczór może mieć większą wartość wychowawczą niż wiele tradycyjnych lekcji. To przykład dzielenia się z potrzebującym i świadectwo miłości do innego człowieka” — mówiła organizatorka wydarzenia, nauczycielka historii Krystyna Karpicz.

Ze szlachetną inicjatywą wystąpił Samorząd Uczniowski. Do realizacji pomysłu zabrała się niemal cała społeczność szkoły: nauczyciele, pracownicy szkoły, dyrekcja, uczniowie oraz rodzice. Już od progu wchodzący mogli odczuć szczególną atmosferę: w holu szkoły uczniowie przygotowali wystawę pięknych wiązanek świątecznych oraz prac artystycznych.

To był już drugi koncert charytatywny na rzecz hospicjum

| Fot. Anna Pieszko

Zgromadzeni na sali obejrzeli filmik przygotowany z okazji 10-lecia hospicjum. Do zebranych zwrócił się rzecznik hospicjum, Łukasz Kamiński: „Takie koncerty jak wasz pomagają nieść misję hospicjum do każdego zakątka naszego kraju, jak również za granicę. Pomagają też zbierać środki na rzecz placówki. Każdego miesiąca musimy zebrać około 80 tys. euro, żeby móc pomagać i najmłodszym, i najstarszym”. Odczytał też list s. Michaeli Rak, dyrektorki hospicjum, skierowany do społeczności Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach z podziękowaniami za zorganizowanie kolejnego koncertu charytatywnego. „Cieszę się, że uzdolniona młodzież, realizując swoje pasje i zdolności artystyczne, w piękny sposób krzewi polskie tradycje i obyczaje. Wyrażam wdzięczność organizatorom dzisiejszego wydarzenia za przygotowanie wspaniałego koncertu i wszystkim darczyńcom, którzy darem swego serca wspierają misję Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie” — napisała s. Michaela.

Podczas koncertu można było podziwiać utalentowaną młodzież

| Fot. Anna Pieszko

Na scenie zaprezentowali się zarówno najmłodsi uczniowie Gimnazjum im. M. Balińskiego, jak również ich koledzy ze starszych klas. W koncercie wzięli udział również wychowankowie Szkoły Muzycznej w Jaszunach, a także członkowie odrodzonego szkolnego zespołu pieśni i tańca „Gromada”. Na scenie gościnnie wystąpiła również uczestniczka telewizyjnego programu „Czas na przebój” TVP Wilno, Joanna Zawalska. W trakcie koncertu po sali wędrowała puszka, do której każdy mógł wrzucić swój datek na rzecz dzieci przebywających w hospicjum.

Na scenie gościnnie wystąpiła również uczestniczka telewizyjnego programu „Czas na przebój” TVP Wilno, Joanna Zawalska

| Fot. Anna Pieszko

Po przeliczeniu zawartości puszki wicedyrektor ogłosiła uzbieraną kwotę. Na rzecz Działu Dziecięcego Hospicjum im. bł. ks. M. Sopoćki w Wilnie jaszunianie ofiarowali łącznie 1 399 euro. Zostały one przekazane przedstawicielom hospicjum, Łukaszowi Kamińskiemu oraz wolontariuszce Agacie.

Społeczność gimnazjum przekazała datki na rzecz hospicjum dziecięcego na ręce Łukasza Kamińskiego

| Fot. Anna Pieszko

„Ten wieczór jest wieczorem otwierania serc. Jesteśmy otwarci na to, co jest dobre, co jest delikatne, co wywołuje współczucie. Koncert charytatywny staje się dobrą tradycją. Cieszę się, że od najmłodszych lat uczniowie uczą się dzielić dobrem: poprzez uśmiech, dobry uczynek, poprzez pomocną dłoń. Można dzielić się również poprzez wsparcie pieniężne, kto jak potrafi. Najważniejsze, żeby to czynić” — mówiła wicedyrektor gimnazjum, Andżeła Dajlidko.

Po skończonym koncercie harcerze Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach przekazali obecnym na sali Betlejemskie Światełko Pokoju, symboliczny znak pokoju i pojednania. Następnie wszyscy obecni zostali zaproszeni na gorącą herbatę z domowymi wypiekami.

Harcerze przekazali obecnym na sali Betlejemskie Światełko Pokoju

| Fot. Anna Pieszko



Pierwszy koncert charytatywny na rzecz hospicjum odbył się w Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach w grudniu 2019 r. Zorganizowanie następnego stało się możliwe dopiero po przerwie wymuszonej ograniczeniami pandemicznymi.

Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie jest pierwszą tego typu placówką na Litwie, założoną w 2012 r. Placówka działa w dwóch formach — domowej i stacjonarnej. Pomoc w hospicjum stacjonarnym oferowana jest chorym, którzy z różnych powodów nie mają dostatecznej opieki w domu. Wskazaniem do tego typu opieki jest również obecność trudnych do opanowania w warunkach domowych dolegliwości fizycznych i psychicznych, które wymagają specjalistycznej, całodobowej pomocy medycznej. Pacjenci przebywają na w pełni wyposażonych salach. Ich rodziny, jak również wszyscy bliscy, mogą bez ograniczeń czasowych towarzyszyć choremu.

Hospicjum domowe — to profesjonalna opieka świadczona w domu pacjenta. Świadczenia realizowane są przez zespół specjalistów (lekarz, pielęgniarka, pracownik socjalny, psycholog medyczny) zgodnie z rozpoznaniem choroby oraz potrzebami pacjentów i ich bliskich.

Dziecięcy Dział Hospicjum zapewnia stacjonarną opiekę paliatywną dla dzieci w każdym wieku, cierpiących na nieuleczalne, postępujące, zagrażające życiu choroby oraz pacjentów wymagających stałej opieki z powodu poważnych stanów lub schorzeń.

Artyści dostarczyli wielu wzruszeń

| Fot. Anna Pieszko