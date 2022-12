W święta otoczyć szczególną troską potrzebujących

Koszyki z prezentami dla 500 osób

W działach Caritasu Archidiecezji Wileńskiej trwają świąteczne przygotowania.

Już kilka lat temu zespół Centrum Socjalnego „Betania” przy Caritas rozpoczął tradycję przygotowywania świątecznych koszyków żywnościowych. Wędrują one do osób najuboższych.

— Zachęcamy wszystkich do wsparcia tej inicjatywy, by osoby potrzebujące mogły usiąść do świątecznej kolacji. Niektórzy nie mają tej możliwości, a oczekiwanie na święta jest dla nich źródłem smutku z powodu ubóstwa, którego doświadczają. Na początku kampanii celem było sprawienie radości dla 150 osób, a w tym roku pomoc dociera już do 500 osób! — informuje nas Ernesta Karnilaitė, kierowniczka ds. komunikacji Caritasu Archidiecezji Wileńskiej.

Apeluje się o przekazanie do 21 grudnia artykułów spożywczych z długim terminem ważności: konserw mięsnych/rybnych, makaronu, ryżu, gryki, cukru, oleju, warzyw w puszkach, które zostaną rozdane potrzebującym 23 grudnia. Produkty można przynieść do Centrum Socjalnego „Betania” przy ul. M. K. Paca 4 w Wilnie w dni powszednie od 7 rano do godz. 15. Po przyjściu można zadzwonić: 8 603 31590.

— Zapraszamy również do przekazania świątecznych babeczek, pierników, czekoladek lub cukierków, kawy lub herbaty oraz innych smakołyków, które zbieramy do 27 grudnia. Naszym gościom wręczamy świąteczne słodycze już 29 grudnia — kontynuuje w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Ernesta Karnilaitė.

Wspólnota parafii Wszystkich Świętych w Wilnie tradycyjnie wręczy świąteczne prezenty mieszkańcom Domu Tymczasowego

Świątecznie również w Domu Tymczasowym

— Boże Narodzenie to święto rodzinne, domowe, więc często jest bolesne i smutne dla naszych mieszkańców, którzy spędzają je w Domu Tymczasowym Caritasu. Bardzo ważne jest, aby ludzie czuli wsparcie i troskę w tym okresie — wskazuje nasza rozmówczyni.

Wspólnotę Domu Tymczasowego Caritasu tworzą jej mieszkańcy, ale także wolontariusze i pracownicy. Wspólnie przygotowują oni i jedzą kolację wigilijną.

— Wieczór 22 grudnia spędzimy wspólnie ze wspólnotą parafii Wszystkich Świętych w Wilnie, uczestnicząc we Mszy św. W tej parafii tradycją stała się już kampania, podczas której parafianie wręczają dary naszym mieszkańcom. Dzięki datkom parafian przygotowuje się też wieczerzę wigilijną i szykuje się święta w Domu Tymczasowym. W Boże Narodzenie jego mieszkańcy wspólnie z wolontariuszami przygotowują świąteczny obiad i spędzają ten dzień razem — opowiada Ernesta Karnilaitė.

Blisko osób starszych

W sposób szczególny otacza się opieką również samotne osoby w wieku starszym.

— Przed wielkimi rocznymi świętami, w Boże Narodzenie, ale też na Wielkanoc, wolontariusze programu „Bliskość” Caritasu Archidiecezji Wileńskiej starają się świątecznymi prezentami sprawić przyjemność i zachwycić swoich seniorów, którymi się opiekują. Herbata, miód, sękacz, a także wigilijna modlitwa przy stole oraz świece wykonane w pracowniach Caritasu trafiają na stoły starszych osób. Staramy się dawać to, co sami chcielibyśmy mieć na świątecznym stole. Marzymy, aby nie było to wsparcie, ale prezent, który chcielibyśmy otrzymać dla siebie — wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Chociaż wolontariusze programu „Bliskość” odwiedzają seniorów przez cały rok, to w okresie świątecznym potrzeba bliskiej obecności innego człowieka jest szczególna — każdy pragnie ciepła, dobrego słowa i pamięci.

— Większość seniorów, których odwiedzamy, mieszka sama, straciła bliskich lub przyjaciół, więc telefon w wigilijny poranek lub prezent wręczony z miłością w wigilię Bożego Narodzenia ma wymiar nie tylko materialny, ale też duchowy, jest przejawem prawdziwej bliskości i miłości do bliźniego — dodaje Ernesta Karnilaitė.

Świece wykonane w pracowniach Caritasu trafiają na stoły mieszkańców w wigilię oraz święta Bożego Narodzenia

„Betania” ma 30 lat

Centrum Socjalne „Betania” przy Caritasie Archidiecezji Wileńskiej na początku grudnia obchodziło 30-lecie swej działalności. Jest dobrze znane zarówno potrzebującym, jak i zamożnym mieszkańcom Wilna. Od 30 lat przychodzą tu ci, którzy nie mają dokąd przyjść, aby zjeść lub wykąpać się. Pracownicy socjalni zapewniają profesjonalną pomoc, w centrum dziennym odbywają się koncerty, zajęcia malarstwa artystycznego, zainicjowano pracę z potrzebującymi ludźmi na ulicy. W każdy piątek pracownik socjalny Centrum Socjalnego „Betania” wraz z kierownikiem wychodzi na miasto. Odwiedzają miejsca spotkań bezdomnych, rozmawiają z nimi i przekazują informacje o tym, gdzie mogą uzyskać niezbędne wsparcie. To dobry sposób, żeby z bliska zobaczyć bezdomność, zbudować relacje z potrzebującymi.

Tylko w ubiegłym roku pomoc otrzymało tu ponad 1 000 osób, a pomogło im ponad 150 wolontariuszy. Do służby w „Betanii” coraz częściej angażują się zespoły różnych firm i innych dobroczyńców.

