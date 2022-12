Przed świętami leśnicy wraz z policją zapowiadają wzmożone kontrole w podmiejskich zagajnikach. To tam najczęściej na ryzykowne „wycieczki” wybierają się amatorzy darmowych drzewek świątecznych. Uwaga — wspólne kontrole leśników i policji będą odbywać się aż do 28 lutego przyszłego roku! Planuje się zorganizowanie co najmniej po 100 wyjazdów do lasów kraju miesięcznie, które będą miały miejsce zarówno w dniach pracy, jak też i w dni wolne. Pogoda kontrolerom też „dopomaga” — ogromne zwały śniegu skutecznie odstraszają złodziei.

Czujne oko drona!

Wyjazdy inspektorów z nadleśnictw mają na celu zapewnienie ochrony choinek przed nielegalną wycinką, która nadal, choć w mniejszym stopniu niż w poprzednich latach, jest prowadzona przez „zielonych kłusowników”. W tym celu leśnicy stosują tzw. monitoring prewencyjny. Sprawdzając przesieki używają nie tylko wozów terenowych, ale też… dronów. „Dzięki tym ukierunkowanym wyjazdom chcemy mieć pewność, że przed nadchodzącymi świętami nie dojdzie do nielegalnych wycinek choinek, jak też ich nielegalnego handlu” — mówi Tadeusz Abłaczyński, dyrektor departamentu kontroli lasów.

Słone kary…

Przypominamy, że ​​samowolne wycinanie choinek grozi karą administracyjną. Osoba próbująca nielegalnie wyciąć drzewko z lasu będzie musiała zapłacić grzywnę w wysokości 60–300 euro i zrekompensować szkody wyrządzone naturze. W przypadku osoby prawnej grzywna wynosi od 300 do 600 euro.

Należy pamiętać, że właściciel prywatnego lasu może wyciąć choinkę we własnym lesie, ale w tym przypadku należy mieć przy sobie dokumenty potwierdzające własność lasu.

Choineczki–prezenty

Drugi rok z rzędu leśnicy przeprowadzają prewencyjną akcję „Eglutė” (Choinka), podczas której kierowcom rozdają małe choineczki w doniczkach. Takie drzewko ucieszy w tym roku, upiększy święto i w przyszłych latach, a uratuje inne w lesie. Tymczasem, jak co roku, leśnicy organizują już tradycją akcję „Parsinešk Kalėdas į savo namus” (Przynieś Boże Narodzenia do swego domu). W tym roku taka promocja ochrony lasów przed nielegalną wycinką odbędzie się 20 grudnia w całym kraju — na placach miast i miasteczek. Zostanie rozdanych ok. 100 tys. gałązek jodłowych.

Wesołych Świąt bez siekiery!

Ceny świątecznych drzewek

W tym roku ceny choinek w leśnych szkółkach, na rynkach i pod sklepami pozostają na podobnym poziomie jak w zeszłym roku. Zwykła choinka z lasu kosztuje od 3 do 40 euro, uprawiana na plantacji 6–45 euro, w doniczkach 6–50 euro.

Jak co roku droższe są sosny uprawiane w szkółce (tzw. czarna lub górska) 9–88 euro, srebrna jodła czy świerk 3–120 euro. Ceny uzależnione są od wielkości rośliny: choinki sprzedawane są od 0,3 m do ponad 4 m wysokości. Wszystkie rodzaje gałęzi kosztują ok. 1,5 euro za sztukę.