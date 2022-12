Zima atakuje mrozami i pożarami

W br. z powodu naruszeń i awarii wymagań dotyczących instalacji i eksploatacji pieców, kominków i kominów, wybuchło ponad 1 150 pożarów, w których zginęło 10 osób, a prawie 20 doznało obrażeń. O tym, jak uniknąć takich pożarów, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” radzą specjaliści Straży Pożarnej i Ratownictwa.

Ta zima jest zupełnie inna od poprzednich ze względu na gwałtownie rosnące ceny gazu i energii elektrycznej. Wiele osób zastanawia się, jak zaoszczędzić pieniądze i decyduje się na ogrzewanie swoich domów zapomnianymi lub rzadko używanymi kotłami na paliwo stałe, piecami lub kominkami. Nienadzorowane kotły, piece, nieprzygotowane kominy i słabo wysuszone drewno opałowe stanowią szczególnie wysokie zagrożenie pożarowe.

Na piecach nie wolno nic suszyć

W żadnym wypadku nie wolno na piecach suszyć drewna opałowego lub ubrania. Na strychach wokół kominów należy stosować tylko niepalne materiały grzewcze. Nie wolno tam trzymać rzeczy łatwopalnych.

Regularne sprawdzanie komina

Pamiętajmy też o tym, że należy regularnie zaglądać na strych i sprawdzać komin. Należy nie tylko ostrożnie uszczelnić wszystkie pęknięcia w kominie, konieczne jest wybielenie go lekką farbą, wapnem lub kredą — to lepiej podkreśli popękane obszary. Trzeba wiedzieć, że sadza może zapalić się we wkładce kominowej. Możliwe jest również podwójne spalanie: sadza pali się we wkładce i przez pęknięcia w kominie może spowodować pożar.

Gdy iskry i ogień wydobywają się z komina

Strażacy są wzywani do ratowania domów nawet wtedy, gdy mieszkańcy widzą iskry, a nawet ogień wydobywający się z komina. Należy również zauważyć, że sadza zapala się szczególnie łatwo. Mogą zapalić się w temperaturze ok. 100 stopni, jeśli wystąpi pożar, sadza może się nagrzać i osiągnąć temperaturę 1 300-1 400 stopni. W tym przypadku należy jak najszybciej zamknąć drzwi paleniska pieca i zadzwonić pod numer służb ratunkowych 112.

Następnie, jeśli to możliwe, możesz otworzyć drzwi do komina i spróbować wlać do niego wodę z plastikowej butelki, robiąc mały otwór w korku. Ta prymitywna „gaśnica” jest pierwszym środkiem gaśniczym, który pomaga tłumić spalanie. Chłodzenie ciepła wytwarzanego w kominie powinno odbywać się stopniowo i cierpliwie.

Nie wolno gasić komina dużą ilością wody

W żadnym wypadku nie wolno wlewać wody w dużych ilościach do pieca lub do komina, ponieważ gdy dostanie się do komina, natychmiast zamienia się w parę i może wysadzić komin lub piec, powodując ogromny pożar.

Do gaszenia można użyć soli

Można również użyć soli. Kilka kilogramów należy wsypać na gorące węgle w piekarniku — sól uwalnia wilgoć po podgrzaniu, a opary wilgoci gaszą komin.

Jak bezpiecznie rozpalić piec

Zbliżają się święta, wiele rodzin w miastach i wioskach czeka na przybywających gości i często starają się, aby w domach było jak najcieplej. Pamiętajmy, że nadmierne ogrzewanie domu może prowadzić do tragicznych konsekwencji.

Kolejną ważną wskazówką jest rozpalenie pieca suchym drewnem opałowym. Chociaż mokre drewno pali się dłużej, nie emituje tak dużo ciepła, więc często zatyka komin.

W żadnym wypadku nie wolno używać łatwopalnej cieczy do roztapiania pieca. Ta ciecz jest przeznaczona do grillowania na świeżym powietrzu. Statystyki pożarów pokazują, że w takich przypadkach często ludzie palą sobie twarz, ręce, ciało.

Jeśli dana osoba rozpala piec suchym drewnem opałowym, a nie tym, co jest pod ręką, regularnie czyści komin, okresowo sprawdza uszkodzenia komina, utrzymuje porządek w schronie wokół komina, to naprawdę pomaga uniknąć pożaru i jego bolesnych konsekwencji.