Odszedł Papież Benedykt XVI

Niespotykana sytuacja

„Z żalem zawiadamiamy, że Papież Emeryt Benedykt XVI zmarł dzisiaj (sobota, 31 grudnia — przyp. red.) o godzinie 9:34 w klasztorze Mater Ecclesiae w Watykanie. Dalsze informacje zostaną podane tak szybko, jak będzie to możliwe. Od poniedziałku rano, 2 stycznia 2023 r., ciało papieża emeryta będzie wystawione w Bazylice św. Piotra, by wierni mogli się pożegnać” — podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Pogrzeb Benedykta XVI będzie niespotykanym w dziejach kościoła wydarzeniem, gdyż po raz pierwszy w dziejach papież może przewodniczyć uroczystościom pogrzebowym swojego poprzednika. Joseph Ratzinger został wybrany na 265. papieża 19 kwietnia 2005 r. Od 28 lutego 2013 r. był emerytowanym papieżem, po tym, gdy zrzekł się swojego urzędu. Było to jedno z najbardziej zaskakujących wydarzeń w historii Kościoła w ostatnich dziesięcioleciach i całkowicie bezprecedensowe. Komentatorzy podkreślają, że nigdy wcześniej w nowożytnej historii Kościoła nie zdarzyło się, by po abdykacji były papież żył w sąsiedztwie obecnego i to w odległości kilkuset metrów, bo tyle właśnie dzieli Dom Świętej Marty, gdzie mieszka Franciszek, od budynku w Ogrodach Watykańskich, który był rezydencją jego poprzednika.

Czytaj więcej: W wieku 95 lat odszedł Benedykt XVI. „Intelektualna spuścizna pozostanie żywa na zawsze"

Prezydenci Litwy o papieżu seniorze

Kondolencje z powodu śmierci papieża złożył prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Podkreślił on, że „straciliśmy duchownego, w centrum nauczania którego zawsze był dzisiejszy świat i człowiek”.

„Benedykt XVI w swoich rozważaniach czerpał z mądrości wielkich mędrców chrześcijaństwa i chciał, aby chrześcijaństwo odgrywało ważną, jednoczącą rolę w naszym nadmiernie konsumpcyjnym, podzielonym świecie” — napisał prezydent Litwy, podkreślając, że „ci, którzy znali lub zetknęli się z Benedyktem XVI, zapamiętają go nie tylko jako duchownego, ale także jako genialnego uczonego, eksperta teologicznego, profesora uwielbianego przez swoich studentów, aktywnego uczestnika debat o wierze i religii”.

Prezydent podkreślił wszechstronne wykształcenie papieża, który „był znany jako esteta, rozumiejący i ceniący sztukę i muzykę”. Prezydent przypomniał, że wydana w 1968 r. książka Josepha Ratzingera „Wprowadzenie do chrześcijaństwa” cieszyła się międzynarodowym uznaniem i była rozpowszechniana również na Litwie w czasach sowieckich w drugim obiegu.

„Całe pokolenia litewskich chrześcijan wyrosły na czytaniu tej książki. Dla wielu Litwinów ta publikacja była jak podręcznik zachęcający do ponownego pojmowania wiary jako możliwości bycia człowiekiem” — przekazał Nausėda.

Joseph Ratzinger był bliskim współpracownikiem Jana Pawła II

„Przyjaciel Polski i Polaków”

O śmierci papieża wypowiedział się również prezydent RP Andrzej Duda.

„Świat utracił dziś jednego z najwybitniejszych teologów XX i XXI wieku, bliskiego współpracownika św. Jana Pawła II. Jego życie, dzieła i posługa duszpasterska to drogowskaz wśród wielu krętych i zwodniczych dróg współczesności” — napisał Andrzej Duda o śmierci Papieża Benedykta XVI.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Jakub Kumoch, zapowiedział, że Andrzej Duda zamierza wziąć udział w pogrzebie Papieża, „którego uważa za wybitny autorytet moralny oraz jednego z najwybitniejszych ludzi Kościoła naszych czasów. Całe pokolenie Polaków, do którego należy Prezydent Duda, pamięta Benedykta XVI również jako przyjaciela Polski i przede wszystkim jako bliskiego współpracownika św. Jana Pawła II” — oznajmił minister.

Na stronie prezydenta czytamy, że Benedykt XVI „zapisał się w pamięci jako wielki przyjaciel Polski i Polaków”. W kaplicy Pałacu Prezydenckiego — w miejscu, gdzie modlił się papież podczas swojej wizyty w Polsce w maju 2006 r., obecnie znajduje się pamiątkowa tablica, przy której złożono wieniec i zapalono znicz.

Ostatnia droga Benedykta XVI

Stan papieża pogorszył się na kilka dni przed śmiercią. 28 grudnia 2022, podczas audiencji generalnej, o modlitwę za Benedykta XVI apelował papież Franciszek. Obecny papież odwiedził emerytowanego papieża, w tym samym dniu Benedykt XVI otrzymał sakrament namaszczenia chorych. Zmarł trzy dni później, a jak poinformował jego wieloletni sekretarz, abp. Georg Gänswein, jego ostatnie słowa brzmiały „Signore ti amo” (z wł. „Panie, kocham Cię”). W Nowy Rok ciało Benedykta XVI umieszczono na katafalku i wystawiono w kaplicy klasztoru Mater Ecclesiae. 2 stycznia ciało zmarłego zostało przeniesione i wprowadzone do bazyliki św. Piotra na Watykanie, gdzie do 4 stycznia będzie wystawione na widok publiczny. Pogrzeb Benedykta XVI odbędzie się w czwartek 5 stycznia 2023 o godz. 9:30 na placu św. Piotra pod przewodnictwem papieża Franciszka.

Papież zostanie pochowany w krypcie w Grotach Watykańskich, gdzie znajdował się grób Jana Pawła II przed jego przeniesieniem do bazyliki św. Piotra. Można oczekiwać, że w jego pogrzebie oprócz dostojników kościelnych i przywódców z całego świata wezmą udział tłumy wiernych.

Będzie wśród nich również s. Anna Mroczek, która w 2019 r. została laureatką Plebiscytu „Kuriera Wileńskiego” na Polaka Roku.

— Czuję, że bardzo dużo zawdzięczam papieżowi Benedyktowi XVI. Paradoksalnie to właśnie on w pełni pomógł mi odkryć dziedzictwo Jana Pawła II. Razem z Teatrem Betania z Nowej Wilejki uczestniczyliśmy w Światowych Dniach Młodzieży pod przewodnictwem Benedykta XVI. Pospieszyliśmy za nim do Kolonii, Krakowa, Melbourne i Madrytu. Teraz wydaje mi się oczywiste, że powinnam więc uczestniczyć w jego pogrzebie. Po dniach młodzieży w Kolonii nasz teatr postanowił, że skoncentruje się na twórczości Karola Wojtyły. Przez kilka następnych lat udało nam się zrealizować kilka spektakli i nie mam wątpliwości, że to właśnie Benedykt XVI nas zainspirował, jako bliski współpracownik Jana Pawła II, który doskonale rozumiał jego nauczanie — dzieli się refleksjami z „Kurierem Wileńskim”.

Czytaj więcej: Benedykt XVI: ustępuję z braku sił i z powodu zaawansowanego wieku