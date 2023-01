Minister Rau wziął udział w spotkaniu Snow Meeting na Litwie

Snow Meeting, podczas którego omawiane są najpilniejsze wyzwania w zakresie bezpieczeństwa dla wspólnoty transatlantyckiej, odbywał się w tym roku po raz szesnasty.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Szwecji oraz NATO i UE, a także eksperci ze świata polityki międzynarodowej i znawcy problematyki bezpieczeństwa.

Zwiększyć wsparcie dla Ukrainy

Rozmowy formalne i kuluarowe stworzyły okazję do omówienia kluczowych kwestii z zakresu bezpieczeństwa regionalnego i transatlantyckiego, zwłaszcza w świetle rosyjskiej agresji na Ukrainę. Minister Rau podkreślał potrzebę pilnego zwiększenia wsparcia militarnego i gospodarczego dla Ukrainy, zarówno ilościowego, jak i jakościowego.

„Nasze wysiłki nie mogą opierać się na założeniu, że Rosja jest słaba, a Ukraina już wygrała. Taka narracja jest fałszywa i szkodliwa” — zaznaczył.

„Różnice zdań w kwestii przekazania czołgów bojowych Ukrainie są, ale jestem tutaj optymistą. Używamy bardzo wielu argumentów wobec rządu niemieckiego, który tutaj najbardziej się waha, by nie nazwać to presją. Trzeba być dobrej myśli” — powiedział w piątek dziennikarzom minister Rau.

„Naszym najważniejszym zadaniem jest dalsze wspieranie Ukrainy. Nie możemy ulegać zmęczeniu. Im szybciej Ukraina otrzyma niezbędny sprzęt i amunicję, tym szybciej będzie w stanie osiągnąć zwycięstwo, obronić swoją suwerenność i przywrócić integralność terytorialną” — powiedział na zakończenie konferencji minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis.

Rau: „Stan doskonałości nie został osiągnięty”

Podczas rozmowy z dziennikarzami minister Zbigniew Rau podkreślił wyjątkowość stosunków polsko-litewskich.

„Jeśli chodzi o nasze relacje z Litwą, o kwestie bezpieczeństwa, energetyki, połączeń transportowych, mówimy absolutnie jednym głosem. (…) Uzgadniamy nasze stanowiska, niczym się nie zaskakujemy i to, co jest bardzo ważne, to to, że nasi partnerzy, czy za Atlantykiem, czy w Europie, w UE są absolutnie do tego przyzwyczajeni, że jeżeli minister Landsbergis zabiera głos, to ja go popieram, gdy ja zabieram głos, to on mnie popiera i w tym nie ma nic dziwnego” — powiedział Rau.

Minister wskazał, że podczas rozmów ze stroną litewską poruszane są też kwestie litewskich Polaków. „To są stałe tematy, które poruszamy w atmosferze wzajemnego zrozumienia i poszukiwania jeszcze lepszych rozwiązań. Wiemy po obydwu stronach, że ten stan doskonałości nie został osiągnięty, ale szczerze do tego razem dążymy” — powiedział.

Wieńce na Rossie

W przededniu 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego szef polskiej dyplomacji złożył wieniec w Kaplicy Powstańców Styczniowych na Cmentarzu na Rossie. W kaplicy znajdują się szczątki dwudziestu powstańców styczniowych, w tym przywódców: Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego. Szczątki znaleziono podczas badań archeologicznych przeprowadzonych na Górze Zamkowej w Wilnie w 2017 r., a uroczysty pochówek z udziałem prezydentów Polski i Litwy odbył się w 2019 r.

Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że powstanie styczniowe połączyło Polaków i Litwinów, a po stłumieniu zrywu „nasze drogi z Litwą się rozeszły”.

„Niezwykle satysfakcjonujące jest to, że teraz znów, po tych przemyśleniach, doświadczeniach jesteśmy razem, bardzo blisko. A to, co szczególnie cieszy, to to, że zgodnie z intencją powstańców styczniowych jesteśmy także razem z Ukrainą” — oświadczył minister Rau.

