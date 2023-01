Czwartoklasiści i ósmoklasiści sprawdzą swoje osiągnięcia w nauce

— Uczniowie klas 4 złożą dwa testy. We wtorek przystąpili do testu czytania w języku polskim, za tydzień złożą test z matematyki. Uczniowie klas 8 przystąpią do 3 sprawdzianów: testu czytania z języka litewskiego, matematyki, jako ostatni złożą test czytania z języka polskiego — wymienia Andżeła Dajlidko, polonistka, wicedyrektorka Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach.

Testy z matematyki uczniowie klas 4 i 8 otrzymają w wersji tłumaczonej, po polsku. Test czytania z języka litewskiego, do którego przystąpią ósmoklasiści szkół polskich na Litwie, będzie ujednolicony z testami dla uczniów szkół litewskich.

— W tym roku uczniowie składają elektroniczne testy nie po raz pierwszy. Każde dziecko ma swój własny kod dostępu do systemu i samodzielnie pracuje przed ekranem komputera. Sprawdziany są przygotowane na podstawie przedmiotowych programów nauczania, więc nie powinny nastręczać jakieś trudności. Pewną trudność mogą sprawiać uczniom powolnym, którzy potrzebują więcej czasu na wykonanie zadania. Uczniowie próbowali już swoich sił w teście składanym elektronicznie, więc już wiedzą, że muszą pilnować czasu, że mogą sprawdzić, ile procent zadań już zostało wykonanych — tłumaczy nasza rozmówczyni.

Według Narodowej Agencji Edukacji w tym roku w NMPP weźmie udział 29 481 uczniów klas czwartych i 28 481 uczniów ósmych klas z 750 szkół w kraju. Niedawno uchwalone poprawki do Ustawy o edukacji wyeliminowały sprawdziany w klasie 6, a NMPP w klasach 4 i 8 stanie się obowiązkowy od roku szkolnego 2024-2025.

„W ramach przygotowań do tegorocznego Narodowego Testu Osiągnięć Uczniów wdrożyliśmy kilka innowacji: po wprowadzeniu wcześniejszego terminu sprawdzianów ogłosiliśmy z wyprzedzeniem formaty zadań z matematyki, języka litewskiego i języków ojczystych — białoruskiego, polskiego, rosyjskiego. Pomogło to nauczycielom sprawdzić, jakie zadania zostaną przesłane podczas sprawdzianów. Zmieniono również tryb organizowania NMPP: teraz same szkoły dzielą uczniów na grupy. Wszystko to pomoże skuteczniej przeprowadzić krajowy test osiągnięć” — mówi Rūta Krasauskienė, dyrektorka Narodowej Agencji Edukacji.

Czwartoklasiści jako pierwsi sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności: w dniach 24–25 stycznia przystąpili do testu czytania, a 31 stycznia-1 lutego — do testu z matematyki. Ósmoklasiści w dniach 7–8 lutego przystąpią do testu czytania z języka litewskiego, a w dniach 21–22 lutego sprawdzą matematykę. NMPP zakończy się 24 lutego testem czytania języka ojczystego (białoruskiego, polskiego, rosyjskiego). Ten test wykona 2 652 ósmoklasistów.

W latach poprzednich testy były składane na wiosnę, w kwietniu–maju. W tym roku ruszyły już w styczniu.

— Trochę się obawiamy, czy w zadaniach będzie uwzględnione to, że program jeszcze nie został opanowany do końca. Mam nadzieję, że uczniowie sobie poradzą — dzieli się obawami Andżeła Dajlidko.

W tym roku po raz pierwszy osiągnięcia czwartoklasistów i ósmoklasistów NMPP będą oceniane nie tylko punktami — każdemu uczestnikowi zostanie przypisany odpowiedni poziom osiągnięć (nieosiągnięty, zadowalający, podstawowy, wyższy).

Tegoroczne formularze zadań NMPP są dostosowane do grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi — osób niedowidzących, z wadami słuchu, ze spektrum autyzmu, z różnymi zaburzeniami rozwojowych lub obniżoną sprawnością intelektualną.

System oceny umiejętności uczestników NMPP pozostaje niezmieniony: wszystkie zadania będą oceniane automatycznie, każdy uczeń zobaczy ocenę punktową w oknie zadania. Szczegółowe raporty na temat wyników uczestników NMPP i poziomu osiągnięć uczniów dotrą do szkół i samorządów w późniejszym terminie.

Narodowe testy osiągnięć uczniów w klasach 4 i 8 odbywają się corocznie od 2012 r.

