Olimpiada rozpoczęła się 25 stycznia, w dniu, w którym stolica obchodziła swe 700-lecie. Toteż nieprzypadkowo zmaganiom konkursowym towarzyszyło motto: „Nigdy od ciebie, miasto, nie mogłem odjechać” z wiersza związanego z Wilnem noblisty Czesława Miłosza.

W ciągu dwóch dni trwania konkursu uczestnicy musieli wykazać się znajomością dzieł literackich, a także wiedzą z zakresu języka. W części pisemnej mieli do wyboru napisanie rozprawki lub interpretacji. W części ustnej musieli zaprezentować przygotowany wcześniej temat.

Komisja oceniająca

Prace pisemne oraz odpowiedzi ustne uczestników oceniała komisja w składzie:

przewodnicząca Lucyna Jaglińska , polonistka ekspertka z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie,

, polonistka ekspertka z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie, doc. dr Irena Masojć z Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego,

z Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Wanda Andruszaniec , polonistka ekspertka z Gimnazjum im. J.I.Kraszewskiego,

, polonistka ekspertka z Gimnazjum im. J.I.Kraszewskiego, Anna Jasińska , polonistka ekspertka z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II,

, polonistka ekspertka z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, Grażyna Berdešiūtė-Starynina , polonistka metodyczka z Gimnazjum im. Wł. Syrokomli,

, polonistka metodyczka z Gimnazjum im. Wł. Syrokomli, Jolanta Kuzmicka , polonistka metodyczka ze Szkoły w Leszczyniakach,

, polonistka metodyczka ze Szkoły w Leszczyniakach, Stanisława Wielisiejczyk, st. nauczycielka Liceum im. A. Mickiewicza.

Przeszli do następnego etapu

W eliminacjach II stopnia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego pierwsze miejsce zdobyła Emilia Kuncewicz z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, uczennica polonistki Teresy Król.

Z kolei drugie i trzecie miejsce przyznano uczennicom Liceum im. Adama Mickiewicza: Dominice Karasevičiūtė oraz Dorocie Agacie Petkun. Przygotowała je do konkursu polonistka Elwira Bielawska. Zwyciężczynie przechodzą do kolejnego, krajowego etapu.

Do następnego etapu zakwalifikowali się również wszyscy inni uczestnicy miejskich eliminacji:

Radosław Bartoszewicz,

Katarzyna Łucja Cytacka,

Agata Gulecka,

Ewelina Ragucka,

Elżbieta Rosowska,

Sylwia Syrnicka,

Dominika Winogrodska,

Jakub Wojniłło.

Wyjątkowa jedenastka wystartuje w kolejnym etapie olimpiady polonistycznej

| Fot. Marian Paluszkiewicz

„Odpowiedzi ustne zachwyciły”

Przewodnicząca komisji przyznała, że tematy prac pisemnych były trudne. Spośród 4 tematów do wyboru największą popularnością cieszył się temat miasta — wybrało go 7 osób. Pozostali uczestnicy poruszyli motyw natury w literaturze.

— Szczególnie zadziwiły nas i zachwyciły odpowiedzi ustne. Nawet ci uczniowie, którzy nie zajęli żadnego miejsca, częstokroć mieli bardzo głębokie przemyślenia, głęboką analizę zagadnień. I chodzi tu nie tylko o wygłaszanie przygotowanych zawczasu przemówień, ale też o dyskusje, odpowiedzi na trudne pytania — podkreślała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Lucyna Jaglińska.

Olimpiada adresowana jest do uczniów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych rozszerzaniem swej wiedzy i umiejętności w dziedzinie literatury, języka i kultury polskiej. Uczestnicy muszą się wykazać nie tylko doskonałą znajomością literatury w podstawie programowej, ale też wiedzą wykraczającą poza standardy szkolne. Jak zwraca uwagę nasza rozmówczyni, olimpiada polonistyczna jest jedną z najtrudniejszych.

Do uczestników powędrowały nagrody i dyplomy

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Olimpiada z języka wymaga ponadprogramowej wiedzy

— Przygotowując się do olimpiady z fizyki czy matematyki uczniowie realizują program i to, co im się później przyda na państwowej maturze. W przypadku olimpiady polonistycznej wiedza z literatury wykracza poza wymagania programowe. To są tomy przeczytanych powieści, opracowań. Naprawdę chylę czoła przed tymi, którzy decydują się na udział w olimpiadzie, ponieważ to wiele godzin pracy tak ucznia, jak i nauczyciela. Każde zwycięstwo natomiast to ogromna satysfakcja — zaznaczyła.

Jak zaś podkreślają młodzi uczestnicy, udział w olimpiadzie to dla nich ciekawa przygoda z ojczystą kulturą i literaturą. Zwłaszcza że czytanie jest dla nich jednym z wielu hobby.

— Fascynuję się polską kulturą, a język polski mnie bardzo ciekawi. Uwielbiam czytać, to jest cudowna rozrywka — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” przyznaje Dominika Karasevičiūtė z Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie.

To już jej drugie podejście do konkursu, ponieważ brała w nim udział przed dwoma laty, kiedy olimpiada odbywała się online. Tym razem w części ustnej opowiadała o pisarzu i grafiku Brunonie Schulzu, zaś w pracy pisemnej przedstawiła rozważania nad tematem urbanizacji w literaturze. Jak mówi, to były bliskie jej tematy, ponieważ interesuje się malarstwem i grafiką.

— O wiele bardziej jestem zadowolona z części ustnej, ponieważ chciałam porozmawiać o tym pisarzu, fascynuje mnie, ma niepowtarzalne grafiki. Na początku była to dla mnie postać całkowicie nieznana, odkrywałam go sobie podczas przygotowań do olimpiady. Jego utwory, moim zdaniem, są osobnymi dziełami sztuki. Jego postać to dla mnie naprawdę wielkie odkrycie — mówiła Dominika.

Uroczystość ogłoszenia wyników uświetniły występy szkolnego zespołu „Sto Uśmiechów”

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Odkrywanie polskiej literatury

Z kolei Dorota Agata Petkun z LAM mówi, że lubi twórczość Bolesława Prusa i to jego „Lalce” poświęciła swoje przemówienie.

— Fascynuje mnie psychologizm „Lalki”, to, że autor stworzył głębokie postacie — podkreśla.

W pracy pisemnej zawarła rozważania nad motywem natury w polskiej literaturze, dziełach sztuki i kultury.

— Udział w olimpiadzie zawdzięczam Elwirze Bielawskiej, swej pani od polskiego, która naprawdę we mnie wierzyła — mówi. Dodaje, że książki są ważne w jej życiu, ponieważ w każdym utworze znajduje coś dla siebie. Swoją przygodę z książką zaczynała w dzieciństwie od „Akademii Pana Kleksa”, dzisiaj interesuje się twórczością takich autorów jak Oskar Wilde czy Franz Kafka.

Sylwia Syrnicka z Gimnazjum im. J.I.Kraszewskiego poświęciła swe przemówienie twórczości poety Stanisława Barańczaka.

— Wzięłam udział w olimpiadzie, ponieważ chciałam sprawdzić, jakie luki w mojej wiedzy mogę jeszcze uzupełnić — mówi. Dodatkowo za udziałem w olimpiadzie przemawia to, że za zdobycie miejsca przyznawane są punkty podczas rekrutacji na studia.

Gospodarzem tegorocznych miejskich eliminacji olimpiady polonistycznej było Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. Niełatwe zmagania zostały zakończone miłym i radosnym akcentem: występem szkolnego zespołu „Sto Uśmiechów”.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

| Fot. Marian Paluszkiewicz