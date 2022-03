XXXIII Olimpiada Języka Polskiego online

XXXIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie odbyła się 22-23 lutego, trzeci rok z rzędu w trybie zdalnym. Udział w niej wzięło tylko 23 uczniów.

Doc. dr Irena Masojć

| Fot. Marian Paluszkiewicz

— Niestety. Warunki epidemiologiczne, jakie teraz mamy, nie pozwalają, aby zorganizować olimpiadę na żywo. Być może to, że olimpiada odbywała się zdalnie, zadecydowało o tym, że uczestników nie było zbyt wielu, a być może dlatego, że w obecnych klasach gimnazjalnych ciągle jeszcze odczuwalne są skutki niżu demograficznego sprzed kilkunastu lat. W tym roku udział wzięło tylko 23 uczniów z polskich szkół Wilna, rejonu wileńskiego, solecznickiego i trockiego. Zazwyczaj zgłaszało się więcej — powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” doc. dr Irena Masojć, kierownik Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Uniwersytetu Witolda Wielkiego, przewodnicząca komisji oceniającej XXXIII Olimpiady.

Tegoroczna Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie była poświęcona 200. rocznicy pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Została opatrzona mottem „Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko”.

— Udział w olimpiadzie brali uczniowie klas 10.,11. i 12. Od paru lat wprowadziliśmy pewne zmiany, umożliwiając udział również uczniom klas 10., aby mogli wypróbować swoje siły i lepiej się przygotować na przyszły rok — zaznaczyła doc. dr Irena Masojć.

Podczas eleminacji olimpijskich uczniowie mają dwa zadania. W pierwszym dniu powinni napisać rozprawkę lub interpretację tekstu literackiego. Zwykle więcej uczniów wybiera rozprawkę niż interpretację. Być może dlatego, że pisaniu rozprawki poświęca się dużo uwagi w szkole na lekcjach języka polskiego i litewskiego. Natomiast rzadziej w szkole pisze się interpretację tekstu literackiego, która wymaga od autora większej wrażliwości na słowo, głębszej wiedzy z teorii literatury. W tym roku 22 uczniów pisało rozprawki i tylko jeden uczestnik olimpiady wybrał interpretację tekstu literackiego.

— Teraz, gdy uczniowie piszą prace w komputerze, a nie ręcznie, zwiększyła się objętość prac pisemnych, a wiadomo, że im bardziej obszerna jest praca, tym lepiej jest rozwinięty temat. Nie ma też błędów ortograficznych. Ma się wrażenie, że od kiedy olimpiada odbywa się online, prace pisemne stały się lepsze. Oczywiście istnieje podejrzenie, że uczniowie mogą korzystać z Internetu, z przygotowanych tekstów, lecz z pewnością nie są to teksty w całości ściągnięte z Internetu, co można byłoby rozpoznać po nierówności stylu — zaznaczyła Irena Masojć.

Brak dyscypliny w rygorystycznym przestrzeganiu wszystkich zasad

Umiejętne włączenie podpatrzonego materiału do rozprawki na konkretny temat to też sztuka. Jak mówi Irena Masojć, uczniom brakuje czasami dyscypliny w rygorystycznym przestrzeganiu wszystkich zasad rozprawki, czasami w rozważaniach gubi się główna myśl, ale jeżeli chodzi o język, jest on dość bogaty, świadczy o ich szerokich zainteresowaniach, uczniowie często stosują oryginalne metafory. W swoich rozważaniach przywołują nie tylko lektury przerabiane w szkole, ale też utwory spoza kanonu szkolnego.

Ciekawe spostrzeżenie uczennicy

— Tak jak każdego roku, poziom prac jest zróżnicowany, jednak te najlepsze były naprawdę dobre. To samo można powiedzieć też o odpowiedziach ustnych. Wszystko zależało od tego, jak dużo uczniowie przeczytali na wybrany temat, jak dobrze przemyśleli swoją wypowiedź. Bardzo ciekawe spostrzeżenie zrobiła w dyskusji uczennica, która zwróciła uwagę na to, że inna struktura tekstów w Internecie, czyli hipertekst, zmienia myślenie młodego pokolenia. Uczniowie mają sporą wiedzę, rozległe rozeznanie w różnych tematach, lecz czasami przeskakują od jednej myśli do innej, a nie potrafią ich powiązać i uporządkować — zaznaczyła Masojć.

Tematy prac pisemnych XXXIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie

Tematy rozprawek:

1. „Czucie i wiara” czy głos rozsądku i obowiązku? Odwołując się do wybranych utworów, rozważ odwieczny dylemat bohatera literackiego.

2. „Wielkie czyny, sprawy, dzieła — powstają tylko z natchnienia miłości” (N. Żmichowska). Ustosunkuj się do tej opinii, odwołując się do przykładów literackich, w których bohaterowie pod wpływem miłości dokonują radykalnych zmian w swoim życiu.

3. „Litwo, tyś jest więcej warta, niż zda się na oko” (W. Syrokomla). Obraz Litwy utrwalony w polskiej literaturze pięknej i innych tekstach kultury.

Interpretacja tekstów literackich:

1. Interpretacja fragmentu opowiadania Brunona Schulza „Sklepy cynamonowe”.

2. Interpretacja porównawcza fragmentów dramatu „Dziady. Część III” Adama Mickiewicza i powieści „Droga donikąd” Józefa Mackiewicza.

3. Interpretacja porównawcza wierszy „Dąb” Władysława Broniewskiego i „Do leszczyny” Czesława Miłosza.

Laureaci XXXIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie:

I miejsce

Patricija Rinkevičiūtė, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, III klasa, nauczyciel Veslava Gaverska-Žvirblis.

II miejsce

Natalija Rutkovska, Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie, klasa III, nauczyciel Renata Slavinskienė;

Margarita Anuškevič, Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, III klasa, nauczyciel Alina Miloš;

Julija Dovgialo, Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie, klasa III, nauczyciel Renata Slanvinskienė.

III miejsce

Emilija Serebriakova, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, klasa IV, nauczyciel Anna Jasinska;

Kornelija Belanova, Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie, klasa III, nauczyciel Bożena Borowska.

Osoby wyróżnione:

Joanna Dacewicz, Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach, rejon wileński, II klasa, nauczciel Edita Klimaszewskaja;

Karolina Bartoško, Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu, rejon wileński, IV klasa, nauczyciel Ana Bartoško;

Ana Jachimowicz,Gimnazjum Inżynieryjne im. Joachima Lelewela w Wilnie, IV klasa, nauczyciel, Veslava Meškunec;

Tomaš Mincevičius, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, III klasa, nauczyciel Veslava Gaverska-Žvirblis.

Organizatorzy XXXIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie:

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej, Centrum Edukacji Nieformalnej Uczniów na Litwie.

Ambasada RP na Litwie, Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich „Macierz Szkolna”.

