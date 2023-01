Drożejąca żywność zmusza sklepy do walki o klientów

— Jak wynika z naszych badań, stały wzrost cen żywności utrzyma się do marca. „Sztuczki” handlowców na kupujących już nie działają jak wcześniej. Handlowcy będą mogli zwabić ich tylko po realistycznie niższych cenach — twierdzi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Petras Čepkauskas, kierownik portalu badań cen żywności pricer.lt.

Jak mówi, jeśli w 2022 r. ludzie mieli pieniądze i mogli wybierać, co chcą kupić, a sieci mogły manipulować kupującymi, poprzez różne „sztuczki” a ludzie „dawali się nabrać”, to w 2023 r. ze względu na wzrost stóp procentowych coraz większe rachunki i drożyznę ludzie mają coraz mniej pieniędzy i zanim coś kupią, dobrze sprawdzą, czy to rzeczywiście jest promocja.

Czytaj więcej: Koszyk żywności nadal drożeje — możliwy prześwit dopiero po półroczu

Sieci handlowe walczą o klienta

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

Klienci mają coraz mniej pieniędzy w portfelu i coraz rozważniej robią zakupy. Cena produktów jest coraz ważniejsza dla klienta, dlatego sieci handlowe mocno walczą o klienta poprzez promocje.

Renata Kežionienė, dyrektorka Działu Marketingu sieci handlowej Maxima, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziała, że promocje i inne różne rabaty zawsze były ważne dla kupujących, ale w tej chwili jest to szczególnie istotne. Aż 82 proc. kupujących twierdzi, że ważna jest dla nich cena, dlatego bardzo ważne są zniżki.

Promocje i rabaty w Maximie

— Teraz promocje są bardzo ważne dla kupujących, ponieważ większość chce zaoszczędzić. Nasza sieć proponuje różne akcje, aby była możliwość zaoszczędzić. Promocje w Maximie rozpoczynają się nie tylko we wtorki. Wybór towarów promocyjnych i innych w dobrej cenie w sklepach Maxima jest rozszerzony o kampanię antyinflacyjną „Kainų kaina”. Każdego miesiąca opracowywany jest koszyk ponad 200 towarów, który obejmuje codzienne produkty spożywcze i inne artykuły gospodarstwa domowego w wyjątkowo niskiej cenie. Co miesiąc wybierane są ekskluzywne potrawy i inne towary, które są ogłaszane w „Mėnesio superžvaigdėmis”. Podlegają one również szczególnie dobrym cenom — zaznacza Renata Kežionienė.

Jak mówi, aby zaoferować kupującym codzienny asortyment najświeższych towarów, ale jednocześnie uniknąć marnowania żywności, wiele sklepów Maxima publikuje wieczorne rabaty na produkty nadające się do spożycia. Od godz. 20:00 na ważone sałatki obowiązuje 30 proc. zniżki, 15 proc. na świeże mięso. Na dwie godziny przed końcem pracy sklepu bułeczki luzem można kupić nawet z 50 proc. rabatem.

Promocje i rabaty w Lidlu

Lina Skersytė, rzecznik prasowa Lidl Lietuva, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziała, że mieszkańcy stają się bardziej racjonalnymi nabywcami i unikają przepłacania za znane marki.

— Prawie 90 proc. asortymentu stanowią produkty naszych marek. Jakość naszych marek może być porównywana do jakości ze znanymi produktami, ponieważ celem marek prywatnych jest zapewnienie podobnej jakości co znane marki, ale w atrakcyjnej cenie. Zauważamy, że zaufanie do marek naszych stale rośnie, a kupujący mają tendencję do ich kupowania, a tym samym oszczędzania pieniędzy. Prowadzi to również do znaczących zmian w zachowaniu ludzi — mieszkańcy stają się bardziej racjonalnymi nabywcami i unikają przepłacania za znane marki. Ponadto co tydzień oferujemy kupującym różne kategorie towarów z promocją — czy to na mięso, warzywa, chleb czy produkty mleczne itp. Zapraszamy również kupujących do korzystania z naszej aplikacji mobilnej Lidl Plus, która pozwala korzystać z ekskluzywnych ofert, a tym samym oszczędzać pieniądze — mówi Lina Skersytė.

Czytaj więcej: Handel w niedzielę: za i przeciw