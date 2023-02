Blisko dwa tysiące zaginionych dzieci na Litwie

Wiadomo, że w minioną sobotę około szesnastej nastolatek był w pobliżu kina Vingis. Następnie trolejbusem nr 4 dojechał do przystanku Kražių, wysiadł i poszedł w stronę rzeki. Na nabrzeżu, naprzeciwko Teatru Opery i Baletu zadzwonił do kolegi, z którym miał wideorozmowę. Po godzinie osiemnastej chłopiec już nie odbierał telefonów, około godziny dwudziestej pierwszej komórka była wyłączona.

Rzeczy zaginionego znaleziono nad Wilią w okolicach ul. Sluškų, niedaleko mostu Żyrmuńskiego. Natychmiast wezwano strażaków, policję i ratowników. W akcję poszukiwawczą zaangażowali się także nurkowie.

Według danych statystycznych w 2022 r. na Litwie zarejestrowano ponad 2 tys. osób zaginionych, w tym 1 938 dzieci.

Arūnė Bernatonytė, pracownica socjalna oraz kierowniczka infolinii dla zaginionych dzieci, powiedziała, że liczba ta nie znaczy, że akurat tyle dzieci zaginęło. „Zdarza się, że dziecko w ciągu roku ucieka z domu pięć razy i za każdym razem rodzice czy opiekunowie zgłaszają zaginięcie. Większość dzieci zaginionych odnajduje się” — zaznaczyła Bernatonytė.

Tak było w przypadku zaginięcia nieletniej mieszkanki rejonu wileńskiego. We wrześniu 2022 r. policja zwróciła się z prośbą o pomoc w sprawie zaginięcia 17-letniej Aminy Naus. W marca ub. roku nastolatka wyszła z domu we wsi Rozkazy (gmina Zujuny) w rejonie wileńskim i nie wróciła. Wiadomo było, że kilka razy uciekała z domu. Dopiero przed kilkoma dniami dziewczyna została odnaleziona, cała i zdrowa, dzięki zorganizowanej międzynarodowej akcji poszukiwawczej.

Na Litwie działa gorąca bezpłatna linia międzynarodowej pomocy. Pod nr tel. 116 000 należy dzwonić w przypadku zaginięcia dziecka. „Linia ta działa w 32 krajach Europy. W przypadku zaginięcia dziecka poza Litwą uruchamiane jest poszukiwanie na poziomie międzynarodowym. Dzięki takiej współpracy po upływie blisko sześciu miesięcy od momentu zaginięcia odnaleziono nastoletnią mieszkankę Litwy, która została wywieziona do Hiszpanii” — zaznaczyła kierowniczka infolinii.

Centrum Wsparcia Rodzin Osób Zaginionych osobom dzwoniącym na bezpłatną linię 8 800 26161 zapewnia wsparcie emocjonalne, pomoc psychologiczną oraz udostępnia potrzebne informacje partnerom zarówno na Litwie, jak i za granicą.

„Większość zaginionych dzieci to te, które uciekły z domu. Najczęściej do ucieczek dochodzi z powodu konfliktów z rodzicami, braku uwagi z ich strony, przemocy domowej, znęcania się w szkole. Odnotowuje się też sporo przypadków, kiedy uciekają dzieci mieszkające w rodzinach zastępczych czy placówkach opiekuńczych. Jeśli chodzi o dorosłych, to przeważnie są to osoby, które wyjechały do pracy za granicę. Poszukują ich krewni czy przyjaciele, kiedy nie mogą się z nimi skontaktować” — wyjaśniła Bernatonytė.

Osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat zaginionego Mykolasa Davidonisa proszone są o kontakt pod nr 112 lub +370 612 16174. Na Facebooku powstała też specjalna grupa „Mykolo paieška”.