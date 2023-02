Konto bankowe dla dziecka staje się standardem

Według danych banku Swedbank, w ubiegłym roku rodzice otworzyli ponad 16 tys. kont dla dzieci poniżej 14. roku życia. Większość z nich (66 proc.) była otwarta dla dzieci w wieku 10-13 lat.

Wzrost liczby kont

— Liczba kont dziecięcych rośnie z roku na rok, a w 2022 r. liczba kont otwartych dla osób nieletnich wzrosła o 39 proc. w porównaniu z 2021 r. Widzimy wyraźny trend, że rośnie potrzeba zapewnienia dzieciom dostępu do nowoczesnych narzędzi do zarządzania płatnościami i finansami. Konto dla dziecka może stać się narzędziem do samodzielnej nauki radzenia sobie z pieniędzmi, a jednocześnie rodzice mają możliwość monitorowania zachowań finansowych dziecka, doradzania mu w trakcie podejmowania decyzji finansowych — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Pavel Ladziato, szef działu obsługi klienta prywatnego w Swedbanku.

Zdalne otwieranie kont dla dzieci

Rodzice mogą zdalnie otworzyć konto dla dzieci i aktywnie korzystają z tej opcji. 66 proc. kont dla dzieci zostało otwartych w ubiegłym roku bez wizyty w oddziale banku.

Otwarte konta dla dzieci są najczęściej wykorzystywane do oszczędzania i otrzymywania elektronicznego kieszonkowego. Dzieci, mając karty płatnicze, mogą nauczyć się prawidłowo rozporządzać swymi pieniędzmi, nauczyć się oszczędzać, a także planować swoje wydatki — ponieważ ich historia płatności kartą jest łatwo dostępna. Dlatego mogą dokładnie przeanalizować, na co zostały wydane pieniądze, być może, gdzie były wydane niepotrzebnie, a w przyszłości uniknąć takich niepotrzebnych wydatków.

Rodzicielski monitoring

— Rodzice zatem mogą zapewnić bezpieczny rozwój wiedzy finansowej dzieci, monitorując wszystkie transakcje i saldo konta za pośrednictwem inteligentnej aplikacji bankowej lub za pośrednictwem internetowego konta bankowego — zaznacza przedstawiciel Swedbanku.

Według danych Swedbanku 96 proc. dzieci, dla których w ubiegłym roku otwarto konta, otrzymało również karty płatnicze.

Program dla Młodzieży

Posiadając własne konto bankowe, dzieci od 6. roku życia mogą zostać uczestnikami Programu dla Młodzieży Swedbank (Swedbank’s Youth Programme) i wziąć udział w grze z wiedzy finansowej „Marsz wiedzy”, otrzymać zbliżeniową kartę płatniczą Mastercard WEB i korzystać z inteligentnej aplikacji Swedbank.

Rodzice pozytywnie oceniają karty płatnicze dla dzieci

— Moja córka od siedmiu lat ma kartę płatniczą. Jestem bardzo zadowolona. To jest bezpieczne, ponieważ na karcie nigdy nie ma większych sum. Raz w tygodniu przelewam jej kieszonkowe, a ona już sama nimi rozporządza. Uczę ją, jak trzeba prawidłowo oszczędzać, dlatego też raz w tygodniu siadamy razem i przeglądamy, na co były wydane pieniądze. Zauważyłam też, że zaczęła oszczędzać i stara się, żeby konto nigdy nie było puste. Karta płatnicza jest bardzo wygodna, kiedy dziecko wyjeżdża na wakacje. Jeżeli zabraknie pieniędzy, to w każdej chwili mogę zrobić przelew i kontrolować, na co córka wydaje pieniądze. Jestem bardzo zadowolona — ocenia mama 11-letniej Mileny z Wilna.

