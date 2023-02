Walentynki — święto komercyjne?

— Obserwujemy trend, że wraz ze zbliżaniem się walentynek i tego dnia zauważalnie rośnie popyt na niektóre produkty — wzrasta sprzedaż owoców i jagód, zwłaszcza truskawek, słodyczy i czekolady, kwiatów, wina musującego. Zauważamy również, że w miarę zbliżania się tego święta ludzie szukają i interesują się przyjemnymi drobiazgami, które mogą uszczęśliwić bliskich. Są to świece, kubki i inne naczynia, tekstylia: poduszki, ręczniki, zestawy pościeli itp. — mówi dla „Kuriera Wileńskiego” Marius Tilmantas, dyrektor Departamentu Zakupów sieci handlowej Maxima.

Pamiątki specjalnie

Niewątpliwie szczególnym zainteresowaniem cieszą się różne pamiątki specjalnie zaprojektowane na walentynki — drobne elementy wystroju wnętrz, pluszowe zabawki, sztuczne kompozycje kwiatowe. Wszędzie dominują motywy w kształcie serca, odcienie czerwieni, różowe kolory.

— Nie mniej ważnym atrybutem dnia miłości są również żywe kwiaty. W ubiegłym roku odnotowaliśmy tendencję do wybierania pachnących żonkili i tulipanów, gdy zbliżały się walentynki lub tego dnia. W tym roku coraz powszechniejsze stają się nie tylko jedyne w swoim rodzaju kwiaty cięte, tulipany o najpiękniejszych kolorach czy klasyczne róże, ale także bukiety różnych kwiatów ciętych — podkreśla Marius Tilmantas.

Czekoladowe szaleństwo

Gabrielė Šerėnienė, rzeczniczka prasowa sieci handlowej Rimi, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziała, że gdy zbliża się Dzień Świętego Walentego, kupujący głównie rozpieszczają siebie i swoich bliskich różnymi rodzajami czekolady i czekoladek. Najbardziej popularna u Litwinów jest ciemna czekolada.

— Zauważamy, że na półkach sklepów nasi nabywcy szukają nie tylko najwyższej jakości gorzkiej czekolady, ale także słodyczy z różnymi nadzieniami, na przykład pistacji lub szampana. W walentynki popularność zyskują również drażetki z różnymi orzechami i liofilizowanymi jagodami, a także bardziej pikantne czekoladki ze słonym karmelem lub solą morską — mówi Gabrielė Šerėnienė.

Jak przekonuje rozmówczyni, mieszkańcy Litwy bardzo lubią czekoladę z różnymi orzechami, owocami i jagodami, ponieważ są to cenne i wyraziste połączenia smakowe, które uzupełniają i wzbogacają smak słodyczy. Ponadto coraz więcej nabywców delektuje się egzotycznymi smakami. Na przykład interesują ich słodycze o smaku pieprzu, zielonej herbaty, lawendy, nasion konopi lub płatków róż.

Co roku 14 lutego rośnie również sprzedaż wegańskich czekoladek i słodyczy wykonanych z surowców ekologicznych. Kupujący coraz częściej szukają produktów z mniejszą zawartością cukru.

— Na wybór prezentów przez kupujących wpływa również wygląd produktów. Ważne jest dla nich, jak pakowane są słodycze i jaki jest ich wygląd. W walentynki wolą bardziej luksusowe i ozdobne opakowania oraz produkty w kształcie serca lub róży, a dominującymi kolorami są oczywiście czerwony i wiśniowy — zaznacza rzeczniczka prasowa sieci Rimi.

A jednak — nie tylko komercja

— No tak, w walentynkach jest sporo komercji i to oczywiste, że to święto zostało spopularyzowane przeważnie przez sklepy. Ale czy to źle? Raczej nie. Nikt nie zmusza ciebie do kupowania tych czekoladek i maskotek — mówi nam Ania, spotkana w jednym z wileńskich sklepów podczas wybierania cukierków w pudełku o kształcie serca. — My z mężem trochę to święto obchodzimy, bo oświadczył się mi właśnie 14 lutego. 11 lat temu. Wiem, że to nie jest oryginalna data, bo wiele oświadczyn odbywa się właśnie w walentynki. Ale dla nas to dzień szczególny, więc chętnie sobie zjemy te czekoladki, wspominając o czasach, kiedy mieliśmy jeszcze różne nazwiska…

