Dzień Myśli Braterskiej — święto harcerzy

Alina Ewelina Kieżun, przewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie (ZHPnL) w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi, że Dzień Myśli Braterskiej jest jednym z najważniejszych świąt harcerskich.

Czytaj więcej: Przyjedź na Zlot – poczuj smak harcerstwa!

Druhny z drużyny „Viator” i „Białe wilki”

— Każdego roku ktoś inny zajmuje się organizacją Dnia Myśli Braterskiej. W tym roku za jego organizację wzięła się młoda ekipa. Niezmiernie się cieszę, że tak młode osoby biorą się do organizowania tak wielkiego i ważnego dla nas wydarzenia. W tym roku organizują je druhny z drużyny „Viator” i „Białe wilki” — mówi przewodnicząca ZHPnL.

Współpraca ze skautami

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

W tym roku do ZHPnL dołączą harcerze z ZHR, przyjadą harcerze z ZHP Ukraina. Dołączą również skauci litewscy, co jest bardzo ważne. Jak zaznaczyła Alina Ewelina Kieżun, praca z litewskimi skautami co roku jest coraz mocniejsza i bardziej owocna.

Piękna kadra, piękna młodzież

— Organizowanie tak ważnego wydarzenia jest naprawdę ciężkim wyzwaniem i cieszę się, że podjęły się tego młode osoby. Największym sukcesem naszej organizacji jest to, że mamy wspaniałych harcerzy. Poprzez te wszystkie zbiórki, które odbywają się w drużynach, zastępach, młodzież się uczy. Dzięki temu kształcimy przyszłe kadry, piękną młodzież, która potrafi wziąć w garść swoje myśli i tworzyć piękno — zaznacza Kieżun.

Organizacja zwiększa się z każdym rokiem

Obecnie ZHPnL skupia ponad 594 osoby aktywnie działające na rzecz środowiska polskiego i litewskiego. Ale każdego roku w styczniu i lutym odnawiane są ewidencje i według nowej to będzie już ponad 600 osób.

— Nowe osoby dochodzą do nas co miesiąc, a czasami nawet co tydzień. To bardzo cieszy, że nasze grono się powiększa, ale są osoby, które też odchodzą. Wyjeżdżają na studia, wybierają inną drogę, takie są nasze realia. Cieszy nas także, że w ostatnich latach do naszego grona dołączają starsi harcerze. Nasza organizacja zwiększa się z każdym rokiem, mimo niektórych rezygnacji — mówi przewodnicząca ZHPnL.

Tak jak każda organizacja ZHPnL ma sporo problemów, ale jak mówi Alina Ewelina Kieżun, nie ma takiego problemu, któremu by człowiek nie mógł podołać.

— Pan Bóg nie obarcza człowieka problemami ponad jego siły — podkreśla nasza rozmówczyni.

Czytaj więcej: Harcerze z 14 krajów na zlocie „Wilno – miasto miłosierdzia” w 20. rocznicę ogłoszenia patrona, „Wicka” Frelichowskiego

Brak środków

— Największym problemem jest to, że brakuje nam środków do działania. Działamy na zasadzie wolontariackiej, wpłacamy składki do naszej organizacji, piszemy projekty do Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Co roku wspiera nas Polska. Chciałoby się, żeby bardziej nas wspierało państwo litewskie i nad tym pracujemy. Dzięki dobrym relacjom między prezydentami Polski i Litwy państwo litewskie zaczęło nas bardziej dostrzegać i może nawet w jakiś sposób doceniać nasz wkład — zaznacza Alina Ewelina Kieżun.

Dzień Myśli Braterskiej

22 lutego to bardzo ważna data w środowisku harcerskim. Tego dnia, 1857 r. urodził się założyciel skautingu, sir Robert Baden–Powell. Tego samego dnia, w 1889 r. urodziła się żona generała Olave Baden-Powell, która skauting promowała wśród żeńskiej części społeczeństwa. Tego dnia obchodzimy Dzień Myśli Braterskiej.