Wielu nie wierzyło, że to się może udać

Zapowiedzi dotyczące terminów budowy i realizacji zobowiązań często odbiegają daleko od składanych deklaracji – zwłaszcza w obliczu pandemii i kryzysu. A jednak, pomimo niezbyt sprzyjających warunków, nowe skrzydło Domu Kultury Polskiej w Wilnie jest już gotowe.

– Rozbudowa Domu Kultury Polskiej w Wilnie jest największą strategiczną inwestycją polonijną, którą rząd polski prowadzi od kilku lat. Była ona przygotowana bardzo starannie i bardzo szczegółowo. W rezultacie udało się nam zrealizować inwestycję z sukcesem, przy założonym od początku harmonogramie – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Zbigniew Ciosek, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.

– To nie był łatwy projekt. Szczerze mówiąc, wiele osób nie wierzyło, że to się uda. A jednak mamy już gotowy budynek, wyposażone pomieszczenia. Za kilka tygodni będziemy mogli zaprosić gości – cieszy się Artur Ludkowski, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Porozumienie instytucji

Nowe skrzydło DKP powstawało bardzo szybko. W maju 2021 r. premierzy Polski i Litwy podpisali akt erekcyjny, we wrześniu tamtego roku w obecności wicepremiera Piotra Glińskiego wmurowano kamień węgielny pod inwestycję. Wiecha na budynku zawisła już z początkiem 2022 r. Obiecujące tempo realizacji projektu ani na chwilę nie spowolniło, czego rezultatem jest obiekt niemalże gotowy już do użytkowania.

– Przygotowując się do realizacji tej inwestycji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP podpisało porozumienie ze wszystkimi partnerami zaangażowanymi w ten projekt, czyli Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, Fundacją Pomocy i Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie” oraz Telewizją Polską. Na podstawie tego porozumienia określiliśmy zasady współpracy i odpowiedzialności wszystkich partnerów. Przynajmniej raz na kwartał odbywały się spotkania komitetu sterującego prowadzone przez wiceministra spraw zagranicznych, po to, abyśmy byli na bieżąco informowani, gdyby pojawiły się trudności, aby można było szybko znaleźć wyjście – wyjaśnia Zbigniew Ciosek.

„Mając na względzie znaczenie Domu Kultury Polskiej, który jest najważniejszą instytucją infrastruktury kulturalno-społecznej, oraz uwzględniając rozwój działalności i wzrastające potrzeby polskiej mniejszości narodowej na Litwie oraz poszerzanie potencjału dostępności oferty telewizyjnej na Litwie, strony porozumienia zobowiązują się do współpracy mającej na celu rozbudowę Domu Kultury Polskiej w Wilnie, w tym powstanie zaplecza dla działalności telewizyjnej TVP Wilno” – podkreślili autorzy listu intencyjnego, podpisanego 11 lutego 2021 r. przez przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Telewizji Polskiej, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Fundacji Pomocy i Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”.

„Rozbudowa Domu Kultury Polskiej w Wilnie ma charakter strategiczny. Rozwijanie współpracy z Polonią i Polakami za granicą jest jednym z głównych priorytetów działań rządu, w tym Ministerstwa Spraw Zagranicznych” – mówił Szymon Szynkowski vel Sęk, sekretarz stanu w MSZ RP, podczas uroczystości podpisania porozumienia.

Jeszcze w lutym akustykę sali wyprobuje Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna podczas swojej próby. W kwietniu Polski Teatr „Studio" wystawi tu premierę

również wyposażonych w stacje ładowania samochodów elektrycznych

Trwają ostatnie odbiory

– To nie była łatwa realizacja. Pracowaliśmy w dwóch systemach prawnych, polskim i litewskim. Konieczne były wielogodzinne konsultacje, cotygodniowe narady koordynacyjne i wiele innych działań ukierunkowanych na realizację projektu. Właśnie taki tryb pracy przyniósł bardzo dobry efekt. Kierownikiem projektu jest pani inż. Anna Kwiatkowska, która prowadzi proces w imieniu zamawiającego, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Dom Kultury Polskiej w Wilnie odpowiedzialny był głównie za kwestie prawne i pozwolenia na Litwie. Budowa została w pełni ukończona w 2022 r., obecnie trwają ostatnie próby, testy i rozruchy instalacji oraz odbiory techniczne – relacjonuje Krystyna Zimińska, wicedyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

– W tej chwili prowadzimy przeglądy, prace odbiorowe we wszystkich dziedzinach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Wszystkie usterki, które zauważamy, przekazujemy do generalnego wykonawcy, który powinien je usunąć i przekazać obiekt bezusterkowy do użytku – mówi Wojciech Terczyński, inspektor nadzoru z firmy Bico Group.

– Nadzoruję prace budowalne i mogę przyznać, że wykonawca stara się solidnie wykonać powierzone mu zadanie. Wspomniane przeze mnie usterki na dzień dzisiejszy to bardzo drobne sprawy, głównie estetyczne – wyjaśnia Terczyński.

– Konstrukcja budynku jest prefabrykowana, wbudowane są instalacje niezbędne do komfortowego użytkowania budynku. Całość dopełnia przemyślana koncepcja wnętrz charakteryzująca naszą realizację – mówi inspektor nadzoru.

Konstrukcja budynku jest prefabrykowana, wbudowane są instalacje niezbędne do komfortowego użytkowania budynku

Integralna część DKP

Z działań wszystkich uczestników procesu budowlanego zadowolony jest również Artur Ludkowski. – Litwa jest niewielkim krajem, nie ma więc dużego wyboru firm, z których usług mogliśmy skorzystać, ale dziś jestem pewny, że wybraliśmy dobrych współpracowników. Ta budowa powstaje w niełatwym czasie, rosną ceny energii, materiałów, więc nie jest to wymarzony okres na prowadzenie takich inwestycji. Niemniej jednak działania i kompromisy zaangażowanych w proces stron, reagowanie na dynamiczną sytuację zawsze prowadzą do celu – mówi dyrektor DKP.

Główne wejście do nowego gmachu zaplanowano od ulicy Kauno. Na parterze znajduje się kawiarnia, udekorowana malowidłem odzwierciedlającym plan dzielnicy, na piętrze umieszczone zostały pokoje hotelowe. – Bardzo wygodnym rozwiązaniem, zarówno dla nas, jak i dla gości, jest połączenie nowego skrzydła szklaną galerią ze starą częścią DKP. Dzięki temu nie będzie konieczności przechodzenia przez podwórko, co w naszych realiach klimatycznych byłoby często uciążliwe – zauważa Krystyna Zimińska.

Na drugim piętrze znajdują się pomieszczenia dla personelu, gospodarcze, pokój zabaw dla dzieci, pomieszczenie sportowe i bagażownia.

Aż dwa piętra, trzecie i czwarte, zajmą sala widowiskowa oraz studio TVP Wilno. – Zależało nam bardzo na tym, by ta sala była dostosowana do spektakli teatralnych i koncertów. Jest ona mniejsza niż ta, którą obecnie dysponujemy, ale stworzyliśmy w niej jak najlepsze warunki odbioru wydarzeń kulturalnych – wyjaśnia dyrektor DKP.

2 maja 2021 r. W obecności premiera Mateusza Morawieckiego

i premier Ingridy Šimonytė został podpisany akt erekcyjny dotyczący rozbudowy DKP To nie był łatwy projekt. Szczerze mówiąc, wiele osób

nie wierzyło, że to się uda – cieszy się Artur Ludkowski, dyrektor DKP

Będzie się tu wiele działo!

Jeszcze w lutym akustykę sali wypróbuje Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod kierownictwem Gintarasa Rinkevičiusa podczas swojej próby. – Będzie to wydarzenie bez widowni, ale my, czyli osoby zaangażowane w projekt, jak również firma, która zajmowała się akustyką sali, jesteśmy bardzo ciekawi efektu. Po raz pierwszy widownia będzie mogła odwiedzić naszą nową scenę już na początku kwietnia, podczas spektaklu Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie, który bardzo czeka na możliwość grania na scenie dostosowanej do potrzeb teatru – zauważa Ludkowski.

Na otwarcie nowej sali Polski Teatr „Studio” przygotowuje premierę. Będzie to „Noc Helvera” według polskiego dramatopisarza tworzącego pod pseudonimem Ingmar Villqist, w reżyserii Jonasa Vaitkusa i w wykonaniu Agnieszki Rawdo i Edwarda Kiejzika. Spektakl będzie można obejrzeć 2 kwietnia o godz. 19 w Nowej Sali Teatralnej Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz 25 kwietnia o godz. 19 na deskach Państwowego Teatru Starego w Wilnie.

Na razie najbardziej tajemniczo wyglądającą częścią budynku jest przyszłe studio TVP Wilno. Redakcja w nowych murach będzie miała o wiele więcej miejsca.

– TVP Wilno rozrasta się i szybko przestały mu wystarczać pomieszczenia, które na początku przekazaliśmy – mówi Artur Ludkowski, dyrektor DKP. – Powstała więc koncepcja, by zbudować prawdziwe studio telewizyjne i jednocześnie rozwiązać nasze problemy logistyczne. Chcieliśmy powiększyć parking, zbudować drugą salę widowiskową, która jest w tej chwili konieczna, aby nasze organizacje społeczne mogły realizować swoje zadania statutowe. Zbudowane zostało też jedno piętro hotelowe – wyjaśnia Ludkowski.

– Od przeszło 20 lat udaje nam się utrzymać ten model, którego zwolennikiem był prof. Andrzej Stelmachowski. Polskie organizacje, których jest bardzo dużo, jeśli organizują niekomercyjne wydarzenia, mogą się spotkać w naszych pomieszczeniach bezpłatnie. Dzięki temu pełnimy misję i nie obciążamy różnego rodzaju instytucji swoimi potrzebami – zauważa dyrektor DKP.

W nowym skrzydle nie zabraknie miejsc parkingowych, również wyposażonych w stacje ładowania samochodów elektrycznych, które zostały umieszczone na poziomach 0 i -1.

– Moja ocena realizacji tego projektu jest niewątpliwie bardzo wysoka. Otwarcie nowego skrzydła DKP jest zaplanowane na 2 maja. Mamy wstępną deklarację premierów Polski i Litwy, którzy uczestniczyli w inauguracji budowy, że będą chcieli wziąć udział w uroczystej inauguracji działalności budynku – podsumowuje Zbigniew Ciosek.

Fot. Marian Paluszkiewicz

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 7(20) 18-24/02/2023