Od momentu zaginięcia Mykolasa trwają intensywne poszukiwania. Mimo że w poszukiwaniach biorą udział funkcjonariusze policji i straży pożarnej, w akcję zaangażowali się także rodzina, przyjaciele chłopca oraz liczni wolontariusze. Nurkowie przeszukali dno Wilii, użyto także dronów, łodzi motorowych oraz motocyklu wodnego. Kynolodzy policyjni z psami monitorowali brzegi Wilii, przeszukano dziesiątki kilometrów wybrzeża na odcinku od mostu Šilo do wsi Valai w rejonie trockim. Poszukiwania jednak wciąż nie dają rezultatu.

Policja sprawdza różne wersje zaginięcia

Wiadomo, że w sobotę, 4 lutego około godz. 16-ej nastolatek był w pobliżu kina Vingis. Następnie trolejbusem nr 4 dojechał do przystanku Kražių, wysiadł i poszedł w stronę rzeki. Znajdując się nad rzeką, naprzeciwko Teatru Opery i Baletu zadzwonił do kolegi, z którym miał wideorozmowę. Po godzinie 18-ej chłopiec już nie odbierał telefonów, później komórka była wyłączona. Zgłoszenie na policję w sprawie zaginięcia nastolatka wpłynęło około godziny 21-ej. Przyjaciel, do którego dzwonił, wspomniał, że Mykolas wyglądał na zdezorientowanego i nie miał pojęcia, gdzie się znajduje. Rzeczy zaginionego znaleziono nad Wilią w okolicach ul. Sluškų, niedaleko mostu Żyrmuńskiego. Natychmiast wezwano strażaków, policję i ratowników. Komisariat Główny Policji Okręgu Wileńskiego sprawdza różne wersje dotyczące zaginięcia Mykolasa — chłopiec mógł paść ofiarą przestępstwa, nie wyklucza się także nieszczęśliwego wypadku.

W akcję poszukiwawczą zaangażowali się funkcjonariusze oraz wolontariusze

Rodzice nastolatka proszą o pomoc

Zaginiony miał na sobie ciemnoniebieską kurtkę i plecak w kolorze khaki. Był ubrany w czarne spodnie, granatowe buty i sweter w szerokie zielono-granatowe pasy. Zaginiony ma 1,78 m wzrostu.

Osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat zaginionego nastolatka, proszone są o kontakt pod nr 112 lub +370 612 16174. Na Facebooku działa też specjalna grupa „Mykolo paieška”.

Rodzice nastolatka nie tracą nadziei i proszą o pomoc w odnalezieniu syna.

Linia międzynarodowej pomocy

Na Litwie działa gorąca bezpłatna linia międzynarodowej pomocy. Pod nr tel. 116 000 należy dzwonić w przypadku zaginięcia dziecka. Linia ta działa w 32. krajach Europy.

W przypadku zaginięcia dziecka poza Litwą uruchamiane jest poszukiwanie na poziomie międzynarodowym. Dzięki takiej współpracy po upływie blisko sześciu miesięcy od momentu zaginięcia niedawno odnaleziono nastoletnią mieszkankę Litwy, która została wywieziona do Hiszpanii. Według danych statystycznych w 2022 r. na Litwie zarejestrowano ponad 2 tys. osób zaginionych, w tym 1 938 dzieci.

