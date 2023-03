Zbliża się Jarmark Kaziukowy

Swoje wyroby i produkty zaprezentuje ponad 500 twórców i 400 producentów żywności. Czynnych będzie 15 kawiarni. Wypełnione towarami stragany rozciągną się na długości ponad 4 km.

Czytaj więcej: Jarmark Kaziukowy wraca na wileńskie ulice

„700 palm” — jubileuszowy akcent

Jarmark rozpocznie się w piątek teatralizowanym pochodem orszaku św. Kazimierza, który wyruszy o godz. 14:00 z placu Niepodległości w kierunku placu Katedralnego. Tu o godz. 15:00 odbędzie się oficjalne otwarcie imprezy oraz odsłonięcie 10-metrowej instalacji artystycznej „700 palm”. Jest to akcent nawiązujący do jubileuszu Wilna. Zdaniem Renaldasa Gražisa, przedstawiciela organizatorów jarmarku, instalacja nie tylko symbolicznie nawiązuje do jubileuszu stolicy, ale także ma przyczynić się do wsparcia akcji pomocy dla Ukrainy.

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

„W dawnych czasach wierzono, że rośliny użyte do wicia palm chronią dom przed piorunem, a ziemię — przed suszą i szkodnikami. W niedzielę, od godz. 11:00 palmy, których użyto do wykonania instalacji, będą rozdawane gościom jarmarku po to, by ich dom, a zarazem cały kraj ochronić przed siejącymi nieszczęścia »szkodnikami«. Jednocześnie odbędzie się aukcja, podczas której można będzie kupić 30 specjalnie stworzonych palm z życzeniami od znanych osób. Zebrane środki zostaną przekazane do funduszu »Mūsų širdys ir rankos Ukrainai«, jednoczącego organizacje dobroczynne »Czerwony Krzyż«, »Caritas«, »Zakon Maltański«, »Bank Żywności« i »Gelbėkit vaikus« oraz działającego na rzecz wsparcia walczącej Ukrainy” — powiedział Renaldas Gražis.

Czytaj więcej: Wileńska palma króluje w Częstochowie

Trudno wyobrazić sobie Kaziuki bez tradycyjnych palm wileńskich

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Aukcje na rzecz wsparcia Ukrainy

W sobotę, 4 marca, w dniu imienin Kazimierza — patrona Litwy — na placu Katedralnym wystąpią litewskie zespoły ludowe „Ratilai”, „Vydraga”, „Robaksai” i in. (występy w godz. od 11:00 do 18:00). Odbędą się tu także aukcje wyrobów wykonanych przez ukraińskich rzemieślników oraz inne przedsięwzięcia na rzecz wsparcia Ukrainy.

W Ratuszu od godz. 11:00 do 18:00 odbędą się warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży z Litwy i Ukrainy. Swoje zdolności muzyczne zaprezentują tu uczniowie Narodowej Szkoły Sztuk Pięknych im. M. K. Čiurlionisa oraz szkoły muzycznej im. Balysa Dvarionasa.

W niedzielę, 5 marca o godz. 11:00 na placu Katedralnym rozpocznie się aukcja wsparcia dla Ukrainy „700 palm”. O godz. 14:00 odbędzie wręczenie nagród dla najlepszych rzemieślników, następnie koncert.

Wyroby zaprezentuje ok. 500 artystów ludowych

Na Alei Giedymina swoje wyroby zaprezentują artyści ludowi, za skrzyżowaniem z ulicą Jogailos staną stragany z żywnością. Na ul. T. Vrublevskio rozlokują się stoiska przedstawicieli Stowarzyszenia Producentów i Twórców Dziedzictwa Narodowego Litwy, sprzedających tradycyjne produkty spożywcze. Na początku ulicy Šventaragio rozstawione zostaną namioty przedstawicieli „Republiki Twórców”. Na ulicy Maironio można będzie kupić wyroby studentów szkół plastycznych, a nieco dalej rozlokuje się pchli targ. Odzież i akcesoria od litewskich projektantów będzie można kupić w „Alei Designu”, zlokalizowanej na placu Katedralnym przy pomniku Giedymina.

Podczas jarmarku będzie ograniczony ruch samochodów na Alei Giedymina, na ulicach Pilies, Didžiojj, T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės i Maironio. Więcej informacji o Jarmarku Kaziukowym można znaleźć na stronie www.kaziukomuge.lt.

Jarmark Kaziukowy wraca na wileńskie ulice w pierwszy weekend wiosny

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Zalążek wileńskiego Kaziuka

Uroczystości kanonizacyjne św. Kazimierza uznawane są za zalążek wileńskiego Kaziuka. Rozpoczęły się w Wilnie 4 marca 1604 r., dokładnie 419 lat temu. Wydarzeniu temu towarzyszył uroczysty pochód z udziałem rzemieślników, kupców, mieszczan, młodzieży akademickiej, zakonów, duchowieństwa, litewskich magnatów otoczonych rycerstwem i szlachtą. Wiosenne pochody uświetniające patrona Litwy trwały przez stulecia. Z czasem jednak procesje o charakterze religijnym przestały istnieć, a obchody ku czci św. Kazimierza nabrały charakteru handlowego.

Pierwsze kiermasze odbywały się na pl. Katedralnym. Kiedy jednak wzniesiono tam pomnik rosyjskiej carycy Katarzyny, Kaziuk przeniósł się na Łukiszki. Do Kaziuka mieszkańcy wsi w ówczesnej Wileńszczyźnie szykowali się w ciągu jesieni i zimy, a już na początku marca jechali do Wilna, by na kiermaszu sprzedać swe wyroby. Po II wojnie światowej Jarmark Kaziukowy z Łukiszek przeniesiono na Rynek Kalwaryjski. W latach 90. kiermasz powrócił do centrum miasta i na Starówkę.

Czytaj więcej: Kaziuki w Wilnie [GALERIA]

.