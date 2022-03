Jarmark Kaziukowy wraca na wileńskie ulice

W pierwszy weekend wiosny (4–6 marca) na wileńskie ulice wraca Jarmark Kaziukowy. Tradycyjne wydarzenie odbędzie się po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

Tradycyjnie jarmark kwitnie palmami — symbolem Wileńszczyzny

| Fot. Marian Paluszkiewicz

W tym roku, kiedy sytuacja covidowa jeszcze się do końca nie ustabilizowała, będą obowiązywały pewne ograniczenia.

— Przede wszystkim zadbamy o przestrzeganie odległości między straganami. Nie będzie też dużych scen, takich jak w poprzednich latach, imprez muzycznych z udziałem wielkiej liczby widzów — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna.

Swoje wyroby zaprezentuje około 800 artystów ludowych

Tradycyjne wyroby kaziukowe można będzie podziwiać i kupować na al. Giedymina, przy pl. Vincasa Kudirki, na pl. Katedralnym, na Starówce. Na stołecznych ulicach nie zabraknie też zespołów ludowych. Kaziukowy handel nadal będzie na uruchomionej w ubiegłym roku platformie internetowej craftson.lt, gdzie swoje prace zaprezentuje ponad 230 autorów z całej Litwy.

W związku z wydarzeniami na Ukrainie organizatorzy targów zaprosili tegorocznych uczestników do wsparcia mieszkańców tego ogarniętego wojną kraju. Od piątku do niedzieli na pl. Vincasa Kudirki odbywać się będą aukcje wyrobów, a zebrane środki trafią do jednego z funduszy charytatywnych na rzecz Ukrainy.

Kosze wiklinowe to jeden z atrybutów Kaziuka

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Jarmark Kaziukowy rozpocznie się 4 marca

Uroczyste otwarcie targów odbędzie się już w piątek o godz. 14:30. Tegoroczny Jarmark Kaziukowy rozpocznie się 4 marca w dniu imienin Kazimierza, patrona Litwy.

Uroczystości kanonizacyjne św. Kazimierza uznawane są za zalążek wileńskiego Kaziuka. Rozpoczęły się w Wilnie 4 marca 1604 r., dokładnie 418 lat temu. Wydarzeniu temu towarzyszył uroczysty pochód z udziałem rzemieślników, kupców, mieszczan, młodzieży akademickiej, zakonów, duchowieństwa, litewskich magnatów otoczonych rycerstwem i szlachtą. Wiosenne pochody uświetniające patrona Litwy trwały stulecia. Z czasem jednak procesje o charakterze religijnym przestały istnieć, a obchody ku czci św. Kazimierza nabrały charakteru handlowego. Pierwsze kiermasze odbywały się na pl. Katedralnym. Kiedy jednak wzniesiono tam pomnik carycy Katarzyny, Kaziuk przeniósł się na Łukiszki. Do Kaziuka mieszkańcy wsi w ówczesnej Wileńszczyźnie szykowali się w ciągu jesieni i zimy, a już na początku marca jechali do Wilna całymi obozami, by na kiermaszu sprzedać swe wyroby.

„Obwarzanki sprzedają, dziurki darmo oddają”

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Wileńską tradycję przerwała II wojna światowa

Po wojnie Kaziuk z Łukiszek przeniesiono na Rynek Kalwaryjski. W latach 90. kiermasz powrócił do centrum miasta i na Starówkę, zawędrował też do Polski. Twórcy ludowego rzemiosła artystycznego oraz polskie zespoły artystyczne z Wileńszczyzny każdej wiosny biorą udział w niezwykle popularnych Kaziukach-Wilniukach. W imprezie odbywającej się co roku w Lidzbarku Warmińskim przez wiele lat brali udział artyści malarze Twórczego Związku Polskich Artystów Malarzy na Litwie „Elipsa”. W tym roku postanowili zaprezentować swą twórczość na Jarmarku Kaziukowym dla mieszkańców i gości Wilna.

— Przez wiele lat jeździliśmy do Polski, do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie braliśmy udział w Festiwalu Kultury Wileńskiej „Kaziuki-Wilniuki”. W tym roku, ze względu na wciąż niestabilną sytuację epidemiologiczną, uzgodniliśmy, że będziemy uczestniczyć w wileńskich Kaziukach. Chcemy zaprezentować wyroby artystów Polaków z Wileńszczyzny stołecznej publiczności i nie tylko. Można będzie kupić obrazy, kartki okazyjne i świąteczne, witraże, ręcznie kute wyroby artystyczne z metalu, palmy. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodaków i gości miasta do odwiedzenia stoiska Elipsy. Będziemy tam od piątku do niedzieli 6 marca włącznie — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Danuta Lipska, prezes związku. Stoisko Elipsy można będzie znaleźć u zbiegu ulic Zamkowej (Pilies) i Barbary Radziwiłłówny (Barboros Radvilaitės).

Danuta Lipska

| Fot. archiwum prywatne

Środki bezpieczeństwa podczas jarmarku

Organizatorzy wydarzenia zachęcają każdego do oceny stanu zdrowia oraz stosowania zalecanych środków bezpieczeństwa. Warto upewnić się, że nie ma się gorączki ani innych objawów koronawirusa. Zalecane jest noszenie maski medycznej lub filtrującej (respiratory — przyp. red.), stosowanie środka dezynfekującego do rąk. Aby uniknąć skupisk w niektórych miejscach, stragany będą ustawione po jednej stronie ulicy. Tradycyjnie podczas jarmarku nastąpią zmiany w ruchu. Zmieni się też rozkład jazdy transportu publicznego. Więcej informacji można zdobyć na stronie internetowej Samorządu Miasta Wilna vilnius.lt.