Dzień Otwartych Drzwi w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego

Po powitaniu dyrektora goście mogli obejrzeć kilka tańców „Świtezianki” oraz występy solistów. Następnie dzieci poszły na warsztaty, dorośli zaś mieli możliwość wysłuchania przygotowanych odczytów na tematy związane z rozpoczęciem nauki. Zostały poruszone tematy: przygotowanie dziecka do szkoły, gotowość szkolna, rejestracja przyszłego ucznia w systemie Samorządu Miasta Wilna oraz dlaczego warto oddać swoje dziecko do Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie. W tym samym czasie przyszli uczniowie wzięli udział w dwóch z sześciu proponowanych warsztatów. Jedni wykonali prace na warsztatach plastycznych, inni pracowali podczas warsztatów robótek ręcznych czy technologicznych, część miała możliwość zabawy z robotami lub wykonania eksperymentów chemicznych czy poznania tajemnic matematyki za pomocą klocków Lego.

| Fot. archiwum szkolne

Po godzinie nieobecności uśmiechnięte i radosne dzieci wróciły do auli, gdzie mogły podzielić się wrażeniami ze swymi rodzicami. W trakcie skromnego poczęstunku rodzice mieli możliwość bezpośrednio otrzymać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

| Fot. archiwum szkolne

Uśmiechy dzieci oraz zadowolenie rodziców świadczyło o tym, że 1 września nie zabraknie ich na uroczystej akademii z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Już teraz wszystkich przyszłych naszych uczniów zapraszamy do działającej sobotniej szkółki „Wesoła karuzela” na zajęcia integracyjne oraz przygotowawcze do nauki w szkole. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 10:00 do 12:00.

Osoby, które nie mogły przybyć na wydarzenie, zapraszamy na wirtualny spacer po szkole:

https://view.genial.ly/60310387529fd60d8b892478

Pragnąc pomóc osobom, które nie mogły wziąć udziału w Dniu Otwartych Drzwi, przekazujemy skrót informacji. Gdyby pojawiły się pytania, prosimy śmiało pisać:

w sprawie rekrutacji: olga.jurkeviciene@konarskio.lt

w sprawie przygotowania dziecka do szkoły: jolita.jakubauskiene@konarskio.lt

w sprawie gotowości szkolnej: liucija.kolpak@konarskio.lt

pytania ogólne: valerijus.jaglinski@konarskio.lt

Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie o ukierunkowaniu Innowacyjnej Przedsiębiorczości naboru dokonuje z całego terenu Samorządu Miasta Wilna i okolic. Termin składania wniosków o przyjęcie — od 1 marca do 31 marca br.

We wniosku można wskazać maksymalnie 3 szkoły i jedną z nich ma być terytorialna, czyli do której przyszły uczeń należy według deklarowanego miejsca zamieszkania. W trakcie składania wniosku ważna może być kolejność wyboru szkół. Na pierwszym miejscu należy wskazać tę placówkę, do której dziecko chciałoby trafić. Zachęcamy do umieszczenia pod numerem pierwszym naszego gimnazjum.

Wnioski o przyjęcie do placówek oświatowych są składane elektronicznie. Podłączyć się do systemu można poprzez: http://www.konarskio.lt/pl/rekrutacja-do-szkoy/

Klub Prasowy Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie