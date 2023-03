Wilno szykuje się do lipcowego szczytu NATO

Do Wilna przybędzie ok. 40 delegacji państw członkowskich i partnerów sojuszu; w wydarzeniu ma wziąć udział ok. 5 tys. osób. Rozmowy mają dotyczyć wzmocnienia wspólnej obrony i odstraszania, priorytetów i potrzeb w zakresie inwestycji obronnych, a także zwiększania poparcia dla Ukrainy.

Czytaj więcej: My jesteśmy NATO. Uczniowie pochwalili się swoją wiedzą

Wilnianom zaleca się wyjechanie z miasta

Wiadomo już, że ruch w centrum miasta i na głównych ulicach zostanie sparaliżowany, a goście nie zmieszczą się we wszystkich stołecznych hotelach — są już one zarezerwowane. Natomiast mieszkańcom Wilna zaleca się zaplanowanie wakacji już teraz i opuszczenie miasta na czas trwania szczytu NATO.

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

Evalda Šiškauskienė, prezeska Litewskiego Stowarzyszenia Hotelowo-Restauracyjnego, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” poinformowała, że szczegółowa informacja na temat przygotowań do szczytu NATO jest poufna i mocno ograniczona ze względów bezpieczeństwa.

— Obowiązuje nas umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, dlatego nie mogę niczego komentować. Wilno może ogółem przyjąć 8 tys. gości, ale mówimy tu również o hotelach jednogwiazdkowych i dwugwiazdkowych, które dla takiego wydarzenia nie będą wykorzystane. Dla gości szczytu będą zaoferowane hotele z trzema, czterema i pięcioma gwiazdkami — mówi Šiškauskienė.

Krystyna Zimińska, wicedyrektorka Domu Kultury Polskiej w Wilnie, zapewnia, że mimo trwającego remontu starego budynku funkcjonować będzie nowe skrzydło DKP. Na gości będą czekać nowe pokoje hotelowe, restauracja będzie świadczyć usługi.

— Właśnie rusza remont holu DKP oraz pomieszczeń starego budynku. Na wszystkich trzech piętrach starego budynku jest zaplanowany remont hotelu. Z całą pewnością do lipca nie będzie on jeszcze ukończony. Może do sierpnia uda się wyremontować jakieś jedno piętro, dlatego do dyspozycji będziemy mieli tylko 26 jedno- i dwuosobowych pokoi w nowym skrzydle DKP. Już się do nas zgłaszano z prośbą o wynajęcie tych nowych pokoi w hotelu. Przez cały czas świadczyć usługi będzie restauracja — informuje Krystyna Zimińska.

Czytaj więcej: Ludkowski: Mam nadzieję, że uda się dokończyć dobudowę DKP na czas

LITEXPO — miejscem wydarzenia

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Wystawienniczym LITEXPO, gdzie obecnie trwają prace porządkowe. LITEXPO zostanie wyposażone w centrum medialne, miejsce do pracy dla delegatów, przestrzenie gastronomiczne.

Planuje się dostosowanie Centrum Wystawienniczego do standardów NATO. Według MSZ przewiduje się wewnętrzne prace budowlane, podczas których zostanie zainstalowana sala posiedzeń dla szefów delegacji spełniających wymogi bezpieczeństwa NATO oraz utworzone zostaną sale do spotkań bilateralnych i konferencji prasowych.

„Niektóre strefy funkcjonalne zostaną utworzone na zewnątrz. Tymczasowe konstrukcje zewnętrzne zapewnią dodatkową przestrzeń na potrzeby mediów i wyżywienie dla delegatów” — czytamy w komentarzu MSZ. Według MSZ wszystkie prace muszą zostać zakończone do 1 lipca.

Koszty organizacji szczytu NATO szacowane są na 38 mln euro. Spotkanie jest organizowane na koszt państwa gospodarza. Większość kwoty pokryje Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Służba Ochrony Państwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Ochrony Kraju.

Czytaj więcej: Wileńskie Targi Książki 2023: 700 wersów dla wolności