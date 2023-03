Instalacja nowych aparatów w autobusach i trolejbusach czy układanie kabli elektrycznych odbywają się w nocy.

— Nowy system skanowania biletów ma być bardziej przyjazny dla pasażerów — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Neringa Žukauskaitė, kierowniczka Działu Marketingu i Komunikacji spółki JUDU.

Nowy system z myślą o wygodzie pasażerów

Zgodnie z nowymi zasadami po wejściu do pojazdu komunikacji miejskiej każdorazowo trzeba będzie zeskanować swój bilet, nawet jeżeli jest to bilet długoterminowy. Dotychczas bilet długoterminowy, ważny tydzień czy miesiąc, należało tylko raz aktywować. Jeśli pasażer ma bilet krótkoterminowy, należy skanować każdy przejazd trolejbusem czy autobusem, nic się nie zmienia. Po wdrożeniu nowego systemu bilet dostępny w aplikacjach mobilnych oraz na karcie Vilnius/JUDU, zarówno długoterminowy czy krótkoterminowy, będzie wymagał skanowania, niezależnie od tego, czy bilet został już aktywowany, czy nie.

— Ludzie nie powinni obawiać się, przecież nowy system wdrażamy z myślą o wygodzie pasażerów. Rozumiemy, że nie wszyscy od razu będą mogli przyzwyczaić się do zmian, dlatego przewidziany jest okres przejściowy — co najmniej dwa miesiące. W okresie przejściowym kontrolerzy nie będą wypisywać mandatów w przypadku, gdy pasażer zapomni zeskanować już raz zaktywowany bilet. My zaś będziemy obserwowali, jak działa nowy system, będziemy też uwzględniać uwagi i skargi pasażerów. Modernizacja systemu pomoże też przy analizie przepływu pasażerów na różnych kierunkach, w różnych godzinach. Na marszrutach, gdzie będzie odnotowany największy ruch, pojawią się dodatkowe trolejbusy czy autobusy, które będą częściej kursować. Całkowicie bezpodstawne są też obawy, że jakoby nowy system pozwoli na zbieranie danych osobowych pasażerów. Tego rodzaju systemy już są wdrożone w Kownie i Kłajpedzie. Nowoczesne kompostery do skanowania biletów będą o wiele wygodniejsze od obecnych, szybsze, kolory i kontrast na ekranie będą znacznie bardziej wyraziste — wyjaśnia Neringa Žukauskaitė.

Odnowione zostaną również platformy JUDU

— To da klientom możliwość zaoferowania jeszcze wygodniejszej usługi transportu publicznego obejmującej zakup biletów, zarządzanie nimi poprzez odnowioną samoobsługę oraz bardziej wydajną organizację transportu publicznego — zaznacza rozmówczyni.

Podkreśla, że decyzja o modernizacji systemu skanowania biletów została podjęta, gdyż obecny system jest przestarzały technologicznie, często dochodziło do zakłóceń technicznych, które powodowały utrudnienia dla pasażerów, kierowców i samego systemu komunikacji miejskiej. W związku ze zmianą systemu ceny biletów nie ulegną zmianie. Wszystkie bilety zostaną automatycznie przeniesione do nowego systemu.

Papierowe bileciki pozostaną

Papierowe bileciki nadal można będzie kupić u kierowcy. Z czasem pojawią się też bileciki z kodem QR. Można je będzie skanować przy użyciu nowych aparatów, które z czasem zamienią obecne, elektromechaniczne. Nowe aparaty mają się pojawić we wszystkich pojazdach stołecznej komunikacji miejskiej pod koniec maja. Obecnie spółka Vilniaus viešasis transportas eksploatuje 657 pojazdów, z czego 405 to autobusy, a 252 to trolejbusy.

